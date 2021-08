PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►¿Hay disputa entre entidades del gobierno en NY?: Todólogos criollos en los nuevayores, dentro de sus enfoques no entienden el por qué dos entidades del gobierno tienen que disputarse, chocar y demostrar quien lleva más dominicanos a sus actividades. El Consulado y el Comisionado de Cultura ofrecieron sus novenarios a Johnny Ventura, lo hicieron el mismo día, hora y lugar (Alto Manhattan). ¿Quién es quién? ¡Huumm! Ver: https://hoy.com.do/instituciones-gobierno-dominicano-ny-chocan-horario-actos-religiosos-en-memoria-johnny-ventura/

►¿Evadió Abinader responder sobre reclamos criollos exterior?: Políticos, profesionales, comunitarios y ciudadanos comunes quisqueyanos en el Alto Manhattan manifestaron que el presidente Luis Abinader no respondió la pregunta que le hiciera la prensa la semana pasada, evadió la misma. Pregunta. “¿Cuál es la política de su gobierno ante la comunidad dominicana en el exterior? En esta semana el Banco Central reveló un informe sobre el monto de las divisas que recibió el país en lo que va de año (US$6 mil millones159.5), eso equivale al 50% de la reservas que tiene la RD (12 mil millones 611,6) sin embargo, los dominicanos del exterior se quejan mucho de la deficiencia de los servicios que reciben en las delegaciones diplomáticas, sobre todo en EUA; pagan los 10 dólares como si fueran extranjeros al llegar al país, cuáles medidas ha tomado o tomará su gobierno para que esa comunidad se sienta protegida por su gobierno, correspondidas por el aporte que están haciendo al desarrollo de la nación ?” Ver: https://www.youtube.com/watch?v=c9Etdmr6gdU

►Lo que el mandatario respondió: “No hay palabras para agradecer a la diáspora. Ese dinero viene, principalmente de EUA para construirle una vivienda a su madre, o ayudar en un negocio a un hermano, por eso admiro esa solidaridad de los dominicanos en el exterior. Este año, y por la situación especial que ha tenido USA, el tema de los 10 dólares lo tenemos en estudio, pero no es fácil quitar unos ingresos para ver de dónde lo va a sustituir, pero hay que atender porque es injusto para ellos. Hemos solicitados más consulados para que tengan más presencia, tenemos un consulado en NY, pero no hay en Nueva Jersey, Filadelfia, Providencia, Orlando, Houston, y estamos trabajando para tener más consulados, pero al mismo tiempo el Mirex (Cancillería) ha solicitado la digitalización de todos esos servicios consulares para llevar esos servicios no solamente en USA, sino en todo el mundo, llevarlo al más alto nivel de tecnología, para ser burocracia cero, gobierno eficiente. Los dominicanos se merecen eso y más, nosotros no tenemos con que agradecerle, vamos a tratar de atenderlos de la mejor manera. Los cambios que estamos haciendo en RD, en términos institucionales, lucha contra la corrupción es algo que ellos valoran, que su país esté en las mejores condiciones, y a su atención directa tenemos ahí mucho campo para mejorar”. Abinader no ha cumplido. Ver: https://elnacional.com.do/alpais-abinader-no-ha-cumplido-con-dominicana/ Pasaportes sobre los 300 dólares en NY = https://www.youtube.com/watch?v=uEARx47ELu8 ¡Ah! la diputada en USA, Servia Iris Familia, asegura presidente Abinader revaloriza la diáspora dominicana. ¡Uff! Ver: http://somosprensa.com/diputada-servia-iris-familia-asegura-presidente-abinader-revaloriza-la-diaspora-dominicana/

►Del dicho al hecho hay mucho trecho: Los opinólogos quisqueyanos en el Alto Manhattan, al evaluar el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader, concluyeron: El mandatario solo está pendiente de la RD y para nada de los 3 millones de dominicanos que residimos fuera, convertidos en la espina dorsal de la economía, con los miles de millones US$ que enviamos en remesas al año e igual cantidad en los envíos de tanques llenos de alimentos, medicinas, ropa, útiles escolares y de deportes, entre otras cosas (8% PIB). Los servicios consulares siguen por las nubes y muchos de ellos que se ofrecían gratuitamente a la comunidad han sido suspendidos y otros abandonados a su suerte. El presidente cumplirá este lunes su primer año de gobierno, y cuando tomó posesión solo proclamó: “Esa república que vive lejos de esta isla, es la que ha mantenido su esfuerzo en un momento tan duro como este, aumentando las remesas para ayudar a sus familias. Ellos siguen demostrando su inmenso apego a esta tierra. Tienen sus cuerpos fuera, pero su alma y su cultura permanecen entre nosotros. A esta querida diáspora en el exterior solo podemos decirle: Gracias, gracias”, y de ahí no ha pasado, diiicen.

►¿RD la Suiza de América?: A los observadores políticos quisqueyanos en Queens le llama la atención que, al decir de funcionarios del gobierno, antes nada servía, pero ahora sirve todo en RD. Josefa Castillo, Superintendente de Seguros, pintó la RD como la Suiza de América, durante una charla que ofreciera a los perremeístas en su local en El Bronx, el pasado viernes. Dijo que se ha recuperado la economía, se ha disparado la inversión, el 80% de los empleos perdidos por la pandemia se han recuperado, bajó el costo del servicio de la deuda, dos millones de personas fueron inscritas en el plan de seguridad social, entre otras cosas. La Suiza de América, indican. ¡Ah! Que los dominicanos en el exterior aumentaron las remesas un 60.5%. La funcionaria recorrerá varios estados de EUA con la misma perorata, para que los compañeros vayan repitiendo lo mismo en ir creando la condición para la reelección. Pero ella olvida que una libra de pollo cuesta hasta 100 pesos, en muchos lugares del país que ella pinta de bonanza. ¡Huumm! El alto dirigente del PRM, ingeniero Ramón Alburquerque, escribió “este gobierno luce viejo ensu primer año”, luego borró el tuit. Ver: https://reddenoticias.online/ramon-alburquerque-juzga-el-primer-ano-del-gobierno-y-borra-un-tuit-critico/ El ex presidente Leonel Fernández dice gobierno PRM improvisa. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=i64DaQk7MWY

►Convocatoria engañosa: La militancia del PRM-NY fue invitada a la conferencia de Josefa Castillo, el pasado viernes en El Bronx, diciéndole que una comisión del partido vendría con ella para hablar sobre los nombramientos. Cuando terminó, el maestro de ceremonia expresó: no hay preguntas ni respuestas. Ahí comenzó el revuelo entre los asistentes. En una de sus partes, Castillo dijo que la militancia perremeísta es super héroe por el trabajo realizado. Los turnos para hablar se están dando de manera selectiva, dijo un militante. ¿Esto es una dictadura?, preguntó. Aquí no hay dictadura, retire eso compañero, dijo la veterana política, concluyendo el “compañero” de que el presidente de la seccional, Neftali Fuerte, proclamó que los compañeros de más de 50 años no pueden tener participación en el gobierno, y Abinader ya debió haber enviado una comisión para tratar los empleos. A seguida, Josefa respondió: “siéntese compañero, yo no he venido aquí a tratar asuntos de empleos ni a resolver conflictos, he venido a dar una conferencia sobre los logros del gobierno”. Luego la dirección del partido seleccionó 5 compañeros, Ruddy Durán, Roberto Moreno, Freddy Paredes, Efraín Velásquez y Juanita Martínez, solo ellos podían hablar. El primero fue Durán, director ejecutivo de la juventud, quien especificó que “muchos de los presentes estamos aquí porque John Sánchez, secretario general, le dijo que viene una comisión y debemos estar para que no pequemos de ilusos y hagamos el ridículo”. Todo fue falso. Castillo evadió al máximo tratar los planteamientos de la militancia. El cónsul, Eligio Jáquez, presente en la actividad no opinó. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=0oA-ArlxA5Y

►Quien dice lo que quiere oye lo que no quiere: Analistas del patio en el Alto Manhattan sostienen que los dominicanos padecen, según reciente informe del Banco Central, precios por las nubes en los alimentos de la canasta familiar. Veamos: El costo promedio de la canasta básica familiar ha subido 1,483 pesos en lo que va de año. Ver: https://www.diariolibre.com/economia/canasta-familiar-subio-a-rd-38419-el-mes-pasado-HP27390986 Precios: El aguacate, ha subido un 62.8 %, las naranjas un 35.5 %, los aceites de soya, las costillas de cerdo, los combustibles, han estado entre 20 y 27 %, las tarifas de pasaje del transporte público en motores, carro y autobuses de empresas asociadas, el servicio de reparación de vehículos, lubricantes, gomas y baterías, en los servicios de cuidado personal, el lavado, corte y peinado de pelo para hombre, el jabón de baño y los seguros de salud”, entre otras tantas cosas”. ¿Y entonces? Preguntó un ciudadano en la calle Dyckman. El senador de Hato Mayor, Cristóbal Castillo, deploró que el salario mínimo de los servidores públicos es de 10 mil pesos mensuales. En empresas grandes privadas el salario mínimo es de 21 mil pesos, en las medianas 19,250, en pequeñas 12,900 y las microempresas 11,900 pesos. Ver: https://elnuevodiario.com.do/senado-solicita-al-presidente-abinader-aumentar-salario-minimo-del-sector-publico/ Lectores de Entérate NY nos escriben. Si los dominicanos en el exterior estamos enviando más remesas a RD es porque nuestros familiares, amigos y relacionados están padeciendo de más necesidades, ¡Ay!

►Se esperan más muertos en Haití: El número de muertos por el terremoto de magnitud 7,2 que se registró este sábado en Haití aumentó a 724, según balance ofrecido este domingo por Protección Civil, precisando que hay 2.800 heridos. El terremoto destruyó muchos hospitales, escuelas, iglesias, hoteles y empresas privadas. Las tareas de rescate continua. Se espera la localización de más cadáveres porque este sismo fue más potente del que ocurriera en Haití, el 12 de enero 2010, de 7 grados en la escala de Richter, que dejó 200 mil fallecidos, millones de personas deambulaban por las plazas, calles y medio millón de desplazados internos. El terremoto de este fin de semana se sintió en RD, creando temor entre muchos dominicanos residentes en la Gran Manzana, con allá.

►Un valor dominicano en NY: Joaquín Estévez, dominicano de la Capital, reside desde hace varios años en NYC. La semana pasada en la estación de Unión Square del tren 6, en la calle 14 de Manhattan, un discapacitado cayó a los rieles y él -al escuchar los gritos de auxilio de pasajeros- fue a observar, pero al mirar aquel hombre inmóvil con la silla de ruedas encima y el tren casi al llegar se lanzó sin pensarlo dos veces y logró sacarlo y salir a tiempo. Empleó sus conocimientos, destreza y valor adquirido en el Cuerpo de Operaciones Especiales de la PN (4 años). En menos de un minuto llegaba el tren, de 25 mil toneladas de pesos, al lugar del incidente. La ciudad, la policía, ni los familiares han valorado ese acto heroico del dominicano. El cónsul Eligio Jáquez lo reconoció y se proponen hacerlo otras instituciones. “Honor a quien honor merece”. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=dNRPm7vdfdQ Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Joaquín, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: La prensa nacional destaca de la comunidad dominicana en NY. Dominicanos que ganaron las primarias demócratas pasadas y seguros ganadores a las posiciones en las elecciones generales del 2 de noviembre próximo. A concejales, Carmen de la Rosa, distrito 10; Pierina Sánchez, 14, Oswald Feliz, 15, Shawn Abreu, 7; Chistopher Marte, 1; Amanda Farias, 118; y Antonio Reinoso a la presidencia de Brooklyn. ¡Toda una hazaña! Más de 30 calles tienen nombres de quisqueyanos, entre ellos, Freddy Beras-Goico, Víctor Víctor, hermanas Mirabal, Juan Pablo Duarte, Matty Alou, Rafael Corporán de los Santos, Luis “Terror” Díaz, entre otras. ¡Ah! Se espera la de Johnny Ventura. La comunidad de inmigrantes más grandes en NYC, en el orden, dominicanos, chinos, jamaiquinos, y mexicanos. Josué Gastelbondo, jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en RD, reveló las 3 ciudades del mundo donde viven más dominicanos. Provincias de Santo Domingo (2,995,211), Santiago de los Caballeros (1,833,451), y en NY un millón. Los hijos de descendientes dominicanos en NY suman más de 700 mil, y el restante para completar el millón nacieron en RD.

►Servicio comunitario: Existe una amenaza para la salud pública en todo EUA que no es visible para la mayoría, pero que afecta a casi la mitad de todos los estadounidenses a diario: La soledad. Para más información y ayuda llamar al 855-223-7395

►Salud: Un estudio de la Universidad Harvard determinó que las personas que caminan 2 millas ó dan 4 mil pasos por día, son menos propensas a tener problemas de pérdida de memoria. Pueden obtener el beneficio de pensar y recordar más rápido.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 15: Compra del dólar 56.37 y venta 57.46; Compra euro 65.72 y venta 69.41

►Precios de los combustibles quedaron igual esta semana: Gasolina Premium a $261.80 y Regular a $243.30. Gasoil Optimo a $212.20 y el Regular a $188.90. Gas licuado a $127.10 y el Gas Natural $28.97 el metro cúbico.

►Nuestro idioma: Ninfómana = Mujer dominada por deseos sexuales frecuentes, intensos y muy difíciles de satisfacer.

►Cita histórica: “Entren to’ Coño”. (Ramón Alburquerque, ingeniero, intelectual, político, y en ese entonces de expresarla frente a la Liga Municipal Dominicana era el presidente del Senado de la RD).

►Truco: Fregadero tapado. La mayoría de los productos que desbloquean los desagües son altamente químicos. Entonces, mezclar en una botella plástica vinagre y un refresco, agitarlo, creando una oleada de burbujas que deben verterse directamente en el fregadero bloqueado y sus tuberías se desatascarán inmediatamente.

►Curiosidad: Hay 25 ventanas en la corona de la Estatua de la Libertad-NY, que simbolizan las piedras preciosas que se encuentran en la tierra y los rayos del cielo que brilla sobre el mundo. Los 7 rayos de la corona representan los 7 mares y continentes del mundo. La nueva antorcha de la Estatua cuenta con oro aplicado a la parte exterior de la “llama”.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a [email protected] o llamar al 917-858-3660

Por RAMON MERCEDES