►PRM-NY evade y sigue mintiendo: La democracia no se fortalece cuando un político (si es presidente de un partido mucho más) vive hablando mentiras a sus partidarios y comunidad, evadiendo aceptar la verdad, concluyeron los llamados analistas y cienciólogos políticos criollos en el Alto Manhattan. Debatieron la posición del presidente del PRM-NY, Neftali Fuerte, quien dice y dice que Yomare Polanco perdió la diputación “no por fraude, sino por falta de votos”. Así volvió a repetirlo en un programa de TV la semana pasada, asistido, orientado y asesorado por su productor, diiicen observadores. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=CdIt9c-91cY Neftali no quiere decir la verdad sobre el fraude electoral en las pasadas elecciones congresuales (no presidencial) cuando Polanco lo emplaza a que ponga el lugar, día y hora para entregarle las pruebas, pero se pone como Balaguer “ciego, sordo y mudo” y corre como el diablo a la cruz para recibir dichas pruebas, señalan. ¡Uff!

►¿Qué a Polanco nadie lo ha apoyado ni defendido?: Para sustentar sus falacias, diiicen los sabiólogos en el Alto Manhattan, Neftali Fuerte también sigue repitiendo que nadie, ningún sector ha apoyado ni defendido a Yomare Polanco en sus alegatos, ni su propio partido (PLD). Sin embargo, comete tremendo error, alegan los opinólogos. Veamos: El precandidato presidencial peledeísta Francisco Domínguez Brito ha proclamado que “el Tribunal Superior Electoral (TSE) debe investigar a fondo la destrucción de boletas electorales, afectando severamente al postulado candidato a diputado Yomare Polanco por la circunscripción 1 en EUA, que eso es intolerable en una democracia que se respete, escribió en su cuenta de Twitter. Ver: https://hoy.com.do/dominicanos-ny-apoyan-llamado-dominguez-brito-tse-investigue-fraude-electoral-contra-polanco/ Comunicadores de la diáspora plantean anular tercera diputación de ultramar por desacato al TSE = https://elnuevodiario.com.do/comunicadores-de-la-diaspora-plantean-anular-tercera-diputacion-de-ultramar-por-desacato-al-tse/ Voces de diáspora exigen JCE ofrezca resultados de investigación sobre supuesta mafia electoral en Nueva Jersey. Ver: https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/voces-de-diaspora-exigen-jce-ofrezca-resultados-de-investigacion-sobre-supuesta-mafia-electoral-en-nueva-jersey/ ¿A quién le creo? Vociferó un ciudadano en Brooklyn.

►El Joseph Goebbels en el PRM-NY: Goebbels fue el jefe de propaganda nazi cuando Adolf Hitler (El Führer). Se dice que a Neftali Fuerte lo asisten, orientan y asesoran para que haga la mismo que hizo Joseph, que proclamaba una y otra vez “miente, miente, que algo queda”. El gran filósofo francés Voltaire escribió en algún momento, específicamente el 21 de octubre de 1736, lo siguiente: “La mentira solo es un vicio cuando obra el mal; cuando obra el bien es una gran virtud. Sed entonces más virtuosos que nunca. Es necesario mentir como un demonio, sin timidez, no por el momento, sino intrépidamente y para siempre. Mentid, amigos míos, mentid, que ya os lo pagaré cuando llegue la ocasión”. ¿Cómo quedó?, preguntó un ciudadano en la calle Dyckman. Y otro le contestó: “Es que no hay forma para el partido oficialista justificar lo injustificable”. El presidente de la JCE, Román Jáquez, afirmó en NY que los miembros de las Oficinas de Coordinación de la Logística Electoral del Exterior (OCLEE) reconocieron que hubo una sentencia del TSE que ordenó el reconteo de las boletas, y cuando se iba a ejecutar ellos mismos reconocieron que dichas boletas fueron destruidas”. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=vBp8S_Vi8Ss Se oye o no se oye (Balaguer) ¡Eh! Neftali.

►Sí lloramos a Johnny: El hijo de Johnny Ventura, Jandy Ventura, proclamó ante el féretro de su padre: “Mi papá me pidió que no llorara hoy y yo le obedezco hasta en la muerte”. Ver: https://eldia.com.do/jandy-ventura-mi-papa-me-pidio-que-no-llorara-hoy-y-yo-le-obedezco-hasta-en-la-muerte/ Sin embargo, ante la sacrosanta promesa, mi hermano Emigdio Mercedes y el autor de esta crónica sí lloramos a Johnny. Mi hermano escribió: ¡Yo también te lloré, Caballo! Quiero confesarte que tú partida física ha sido la tercera que más he sentido y llorado en mi vida, sólo la muerte de mi hijo Wilner y de mi padre Alejando, superan estos momentos de inmensa tristeza. No pude cumplir con tu deseo de no querer “llantos ni jolgorio” en tu velorio, porque muchas lágrimas he derramado”. Bailé como lo querías “que en tu velorio los hombres bailen y las mujeres beban”, pero también quiero confesarte que me pesaban los pies y todo el cuerpo, la tristeza se sobrepuso y arropó la alegría con la que siempre tu música, yo bailaba. Sí puedes estar seguro, que, en mi casa, en mi vehículo y en otros lugares seguiré escuchando y bailando con tu alegría la Agarradera, El Pingüino, Amoríos, El Tabaco, Cuando Yo Muera, El Lechón, Los Algodones, La Empaliza y … ¡Que Dios te tenga en su gloria, admirado Johnny! (Emigdio). Contestamos a nuestro hermano: “Yo también Benoit. Acabo de leer el despido de esa gloria del arte nacional, como lo fue Johnny Ventura, y los ojos se me aguaron de manera constante por varios minutos. Esa es la vida, nacer, crecer y morir. Abrazos, hermano.

►¿Entrar por la puerta trasera?: Creó un cuchicheo entre dominicanos en la Gran Manzana la información de que el ex presidente Danilo Medina fue a darle el pésame a Leonel Fernández. Estimaron como bien ese gesto, pero consideraron que entrar a la funeraria por la puerta trasera deja muchísimo que decir, cuando el mismo Danilo proclamaba que cuando dejara de ser presidente le gustaría que las personas en la calle le expresaran “ese fue el presidente que nos sacó de la pobreza”, entre otras cosas. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Lt4wD_l6h0I&t=2s Un ciudadano en El Bronx vociferó: “En la vida no es como se comienza, sino como se termina”. Otro contestó, siendo Medina el presidente del PLD como dirigirá la organización, ¿virtualmente? ¿Vendrá a NY? ¡Huumm! El PLD en NY parece como un pueblo del oeste, devastado, sin movimiento, ni presencia en la comunidad. ¡Bueeeno!

►Anulan disposición: El Tribunal Superior Administrativo (TSA) anuló casi en su totalidad la famosa disposición del Ministerio de Administración Pública (MAP) que mediante la resolución 136-2020 del 13 de agosto del 2020 (3 días antes del cambio de gobierno) incluyó en la carrera diplomática (lo que hacía imposible que fueran destituido) 57 funcionarios, diplomáticos y consulares, incluyendo a dos famosos dirigentes del PLD en NYC. (Luis Lithgow y Emiliano Pérez, ex de la ONU) Casi de inmediato, al producirse el cambio de gobierno, las nuevas autoridades del MAP procedieron, mediante resolución No.142-2020 a declarar lesiva la anterior y los 57 quedaron desprotegidos y desvinculados por el presidente Luis Abinader. Ante la protesta de los afectados, el MAP siguió con el procedimiento y buscando legitimar su decisión acudió al TSA, poniendo en causa también y en calidad de aliado al MIREX. Al ser notificados de la medida los 57 acudieron al Tribunal y casi todos solicitaron siendo aceptados como intervinientes voluntarios, por lo que tuvieron la ocasión de participar como afectados en el proceso. Luego de más de 6 meses y 6 audiencias bastantes accidentadas el Tribunal emitió la sentencia 0030-04-2021-SSEN-00424, dando ganancia de causa al MAP, y reconociendo solo a 4. A Marino Santana González, Víctor Rosario Belliard y José Serrulle Ramia. Los restantes 53 se quedaron oliendo donde guisan, teniendo el derecho a recurrir en casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). A cada uno le cantaron: Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=0k67aTFHSHU

►La diputada que hable claro y aclare: La diputada del PRM por la circunscripción 1-USA, Kenia Bidó, debe hablar claro y aclarar sus planteamientos. Ver: https://almomento.net/nueva-york-diputada-desmiente-haya-admitido-irregularidad-en-elecciones/ Ella tiene todo el derecho de manifestarse, pero dice un refrán pueblerino: “Quien dice lo que no debe… escucha lo que no quiere”. Bidó proclamó: “No sé hasta cuándo podrán estar pagando a algunos periodistas sin escrúpulos para mantener viva esta publicidad de difamación e injuria”. ¡Anjá! Esto lo afirmó el presidente de la JCE, Román Jáquez. Escuchar = https://www.youtube.com/watch?v=vBp8S_Vi8Ss ¿Y de esto que usted dice, diputada? Como la congresista hizo sus declaraciones alegres, sin presentar pruebas, debe presentarlas, de lo contrario seguirá el mismo camino del presidente del PRM-NY que huye a la verdad, podría ser objeta de emplazamiento o también cualquier comunicador decir “la prostitución es uno de los oficios más viejo en el mundo”. No, no, no. No podemos accionar por emoción, sin presentar pruebas. Honorable diputada presente las pruebas de eso que usted dijo. Esperamos. Otra cosa, usted desmintió haber admitido irregularidades en el conteo de votos de los comicios en los que resultó electa, que en ningún momento hizo tal afirmación cuando participaba en la inauguración del INDEX en el Consulado RD-NY. “Donde dije digo digo Diego”. Nuestros lectores sacar sus conclusiones de lo expresado por Bidó. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=3c2z1EqHsxU

►Un valor dominicano en NY: Cristina Contreras, dominicana pura cepa, ha venido desempeñando funciones ejecutivas dentro del sistema de salud en NYC, el más grande de EUA, por más de 20 años. Su experiencia en liderazgo progresivo está basada en Trabajo Social, Directora Asociado, Ejecutiva Adjunto, Directora de Operaciones con un historial de trabajo en la industria hospitalaria y de atención médica. Profesional del desarrollo empresarial con Maestría en Trabajo Social y Administración Pública. Es miembro del American College of Healthcare Executives (ACHE) y de la Asociación de Ejecutivos Hispanos del Cuidado de la Salud (AHHE). Frente a médicos de diferentes etnias, personal administrativo, pacientes y familiares de estos siempre se identifica como quisqueyana. Actualmente es Directora Ejecutiva (CEO) del Hospital NYC Health + Hospital\Metropolitan, ubicado en la primera avenida con la calle 97, en Manhattan. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Cristina, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Como forma de preservar el legado del fenecido artista, Johnny Ventura y el mismo sea inculcado a las nuevas generaciones, presentamos parte del mismo para que sea expuesto por los dominicanos residentes en el exterior. Ventura fue una gloria del arte nacional de la RD. Falleció a los 81 años, 65 de ellos dedicado a la música. Su carrera empieza en el 1956, estudiando música y locución por becas. Asumió el nombre artístico de Johnny Ventura para no ser confundido con Juan de Dios Ventura Simó, piloto y luchador antitrujillista perseguido y asesinado por el régimen. Su apodo del “Caballo” vino porque en la competencia con “El Gran Combo de Puerto Rico, el dominicano apostó a “su caballo”. También se le conocía como “El Padre del Merengue Moderno”, “La Alegría del País”, “El Merenguero del Siglo”, “La Leyenda Viva del Merengue”, “La Industria Nacional de La Alegría”, “El Señor del Merengue”, “El Hijo del Pueblo”. Ventura tiene el récord del artista con más producciones musicales en el mundo, con 105. Compuso alrededor del 70% de sus temas y arreglista del 80% de sus canciones. Es uno de los artistas dominicanos con más canciones navideñas pegadas. Tiene más de 4 mil 800 reconocimientos que le fueron entregado en decenas de países. Llegó a la Alcaldía de Santo Domingo debido a la muerte de Peña Gómez, de quien era su candidato a vicealcalde. Estudió derecho en la Universidad de la Tercera Edad, en el Distrito Nacional, donde se graduó con honores (summa cum laude). Se mantuvo durante más de 43 años activo en la política del país. Estuvo casado por más de 50 años con Nelly Josefina Flores de Ventura (doña Fifa), con quien procreó 3 de sus 7 hijos. Su fallecimiento ha sido destacado a nivel mundial. El periódico New York Times, considerado el más influyente en el mundo, destacó que Johnny es el Elvys Prisley del merengue. Otros importantes medios internacionalmente también lo hicieron, entre ellos la afamada revista norteamericana Rolling Stone. Las cadenas de TV en español más grandes en EUA (Telemundo-47 y Univisión-41). La revista semanal estadounidense Billboard y la BBC de Londres, hicieron lo mismo. El canal de televisión en USA, especializado en deportes, ESPN; el periódico News12 Westchester y el de San Diego, California, The San Diego Union Tribune. El polaco Wprost; El País de España; Le Monde de Francia, el Lrytas.TV de Lituania; France24 y el Eslovaquia, Nový Èas; El Comercio de Perú, el medio Euro News; Ma RTS; NPR; el T-Online de Alemania; Times Malta de la isla de Malta; así como las distintas agencias de noticias, EFE, AP, AFP. Palabras de despedida de Leonel al legendario merenguero Johnny Ventura.Ver: https://www.youtube.com/watch?v=iqHiJlAlkPw

►Servicio comunitario: La Oficina de Grabado e Impresión en EUA canjea billetes parcialmente destruidos o sumamente deteriorados de manera gratuita. Todos los años, el Departamento del Tesoro gestiona aproximadamente 30.000 reclamos y canjea billetes mutilados superior a los 30 millones de dólares. Dirección: Bureau of Engraving & Printing, MCD/OFM, Room 344A, 14th and C Streets SW, Washington, DC 20028 = El P.O. Box 37048. Washington, DC 20013. Teléfonos: (866) 575-2361 y (202) 874-2141

►Salud: Cuántos huevos puedes comer al día sin afectar los niveles de colesterol. Los expertos recomiendan 6 huevos por semana y evitar acompañarlos con alimentos ricos en grasas saturadas, trans y sodio. Son un alimento saciante, denso en nutrientes, increíblemente versátil y de grandes propiedades terapéuticas.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 1: Compra del dólar 56.37 y venta 57.46; Compra euro 67.87 y venta 69.31

►Precios de los combustibles: Gasolina Premium a $259.70 y Regular a $239.30. Gasoil Optimo a$209.90 y el Regular a $184.90. Gas licuado a $127.10 y el Gas Natural $28.97 el metro cúbico.

►Nuestro idioma: Afrenta = Hecho o insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, honor y credibilidad.

►Cita histórica: “Ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra y no la paz; pues en la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba, en la guerra los padres llevan sus hijos a la tumba” (Heródoto fue un escritor, geógrafo e historiador griego).

►Truco: Puedes usar el interior de la cáscara de guineo para muchísimos propósitos. Antes de dormir, poner el interior de un pedazo de cáscara encima de la verruga, cubrirla con una tirita; repetir el truco todas las noches durante un tiempo y la verruga se caerá por sí sola. Frotar la cara y esperar media hora antes de lavársela; repetir durante un tiempo y desaparecerán muchas arrugas. Frotar el interior de la cáscara sobre los dientes todos los días y verás los resultados de dientes blancos después de tres semanas. ¿Tienes el colesterol alto? Intenta agregar una cáscara de plátano a tu dieta que contiene más fibras que la fruta misma. Comer la cáscara también puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares.

►Curiosidad: Frotar cáscaras de guineo en las picaduras de mosquitos u otros insectos disminuirá de inmediato la picazón. Ayuda a mejorar el sueño. Se recomienda comer el interior de la cáscara, ya tiene triptófano, promueve un mejor y más regular sueño. La cáscara posee grandes cantidades de fibra, por lo que ayuda a mantener un óptimo funcionamiento del sistema digestivo. Escarba con una cuchara el interior de la cáscara para consumirlo.

Por RAMON MERCEDES