PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►PRM-NY una fuerte corriente submarina: Durante la celebración del primer año (5 de julio) del ascenso al poder de esa entidad política, el PRM-NY convocó la prensa. Antes de iniciar el evento se produjeron agrias discusiones entre el grupo del presidente del partido, Neftali Fuerte, y del ex jefe de campaña, Alejandro Rodríguez (Tontón), en el despacho del primero en el local de la entidad en El Bronx. Ambos son funcionarios. Los periodistas nos dimos cuenta, hablamos con muchos de ellos, pero fuera de cámara nos dijeron que el discurso del presidente era el que se iba a leer y no el de Tontón. Neftali se impuso. Se fue en loas al gobierno del presidente Luis Abinader. A Tontón no le permitieron hablar, excepto contestar una pregunta que le hiciera el autor de esta columna. El periodista Johnny Trinidad preguntó sobre el lío suscitado y compañeros que asistieron al acto vociferaron a todo pulmón: “esa pregunta no, no, no, Aquí no se puede hacer”. Parecían una horda enardecida para coartar la libertad de prensa, pero los comunicadores presentes apoyamos a Trinidad a que la hiciera y así fue. Tanto Fuerte como Tontón, expresaron que el partido “está más unido que nunca”, “es un partido totalmente unido”, “todo es unidad, unidad”, recibiendo aplausos. Un ciudadano en El Bronx vociferó: “del dicho al hecho es mucho el trecho, se están engañando”. Otro le contestó: “el partido es como una fuerte corriente submarina, ojalá la sangre no llegue al río”.

►A perremeístas de NY: Ante la presión que perremeístas ejercieran contra el colega Johnny Trinidad para que no le hiciera una pregunta al presidente del PRM-NY, sobre los problemas internos, aquí va para ellos: “Artículo 49 de la Constitución de RD”: Libertad de expresión e información. 1) Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. 2) Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la Ley. 3) Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley. 4) El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la Ley. ¡Ay, ay, ay!

►Condenan apoyo PRM-NY a irregularidade$: Analistas políticos criollos en el Alto Manhattan manifestaron que es condenable el querer justificar lo injustificable por parte del presidente del PRM-NY, Neftali Fuerte, sobre el gran desfalcó en dólares de que fuera objeto la JCE en el exterior durante el pasado proceso electoral. Ver: http://www.diarioextrainfo.com/2020/11/ex-consul-y-funcionarios-confirman-bank.html Luego, el pleno de la Junta cancela director voto en el exterior y otros 4 funcionarios por manejo inadecuado de recursos. Ver: https://listindiario.com/la-republica/2021/05/06/669265/jce-cancela-director-voto-en-el-exterior-y-otros-4-funcionarios-por-manejo-inadecuado-de-recursos Pero Neftali proclama. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=wWy0RFxBu1I Asimismo, debió haber visto esto = Con Román Jáquez en EE. UU. estalla nuevo escándalo de la JCE por US$1, 799,447.26 = https://elfarolatino.com/con-roman-jaquez-en-ee-uu-estalla-nuevo-escandalo-de-la-jce-por-us1-799447-26/

►Nos representará: La comunicadora Roberquis Jiménez, muy conocida entre los diferentes sectores de la comunidad dominicana en la Gran Manzana, representará al autor de esta columna en futuras actividades políticas, empresariales, comunitarias, sociales, y deportivas, entre otras. Es una profesional de la comunicación, graduada en 2008 de Comunicación Social y Relaciones Públicas en el Instituto Dominicano de Periodismo “Pitaluga Nivar”. Actualmente conduce y produce el segmento “Las Sociales RJ” en el programa Revista de Noticias en TV Quisqueya. En el pasado laboró en varios programas de radio y TV en NYC, entre ellos Salud y Comunidad (Super Canal); Magasine TV, El Farandulaso, Rumbo NY, entre otros. ¡Ah! también es graduada en Bussiness Writing and Reading (Bergen Community College). Además, se desempeñó como secretaria general del IDP en los años 2008-2010; de New York State Fraternal Orden of Police Lodge 920 (2016-2018) y actualmente es la directora de Prensa y Protocolo de la Asociación por la Defensa de la Diáspora Dominicana. ¡Bienvenida!

►Asambleísta por el Alto Manhattan: Una fuente política dominicana en el Alto Manhattan nos reveló que Manny de los Santos, hombre políticamente 100×100 del congresista Adriano Espaillat, se perfila como el sustituto de la asambleísta Carmen de la Rosa en el distrito 72 por el Alto Manhattan. De la Rosa pasará ahora a ocupar el cargo de concejal, en sustitución de Ydanis Rodríguez, por el distrito 10 que incluye los vecindarios de Washington Heights, Inwood y Marble Hill. De los Santos se ha destacado por la lealtad a Espaillat, como líder del distrito en las actividades comunitarias y políticas, laborando desde hace algún tiempo en el Club Demócrata del Norte de Manhattan. Actualmente goza del aprecio de la comunidad. Si logra su triunfo, el congresista tendría en su distrito (D-13) 5 de sus pilares como oficiales electos impulsado por él, son ellos los seguros concejales Pierina Sánchez y Oswald Feliz por los distritos 14 y 15 en El Bronx. En el Alto Manhattan estarían Carmen de la Rosa, Shaun Abreu y el propio de los Santos, quienes les garantizarían otra reelección seguriiiiiita al Congreso, diiicen los sabiólogos.

►Comunidad criollo exterior sangra: Observadores políticos quisqueyanos en Brooklyn, asiduos lectores de esta columna, nos escriben. Veamos: Informaciones aparecida en la prensa de RD sostienen que en los primeros 5 meses de este año el gobierno dominicano recaudó RD$3,022.9 millones por los conceptos de Tarjetas de Turismo y Contribución de Salida de Pasajeros. Entre enero y mayo llegaron al país 1,435,107 pasajeros no residentes, lo que representa un crecimiento de 3.0 % con respecto al mismo período del año anterior. De este total, el 67.2 % eran extranjeros no residentes y 32.8 % dominicanos no residentes, de acuerdo al Banco Central. En enero se cobraron RD$184.5 millones; en febrero RD$175.28 millones; en marzo RD$198.85 millones; en abril RD$325.79 millones; y en mayo RD$334.32 millones, para un total de RD$1,218.74 millones. De esa cantidad, diiicen los todólogos, los dominicanos en el exterior “siguen sangrando por la herida”, los pasaporte$ por las nubes. (Consulado en NY expide pasaportes sobre los 300 dólares = https://www.elcaribe.com.do/destacado/consulado-dominicano-en-new-york-expide-pasaportes-sobre-los-300-dolares/) La Tarjeta de Turista es una tasa impositiva que cobra el gobierno a sus visitantes. Este impuesto se aplica en base a la Ley No. 199-67, y los dominicanos en el exterior son turistas en su propia tierra. ¡Uff! Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó ¿Y los diputados del exterior? Otro le contestó “son turistas internacionales”. ¡Ay, ay, ay!

►¿Otra injustificación por justificación?: El mismo Neftalí Fuerte vuelve a incurrir en imprecisiones, diiicen opinólogos, al proclamar que Yomare Polanco perdió diputación “no por fraude, sino por los votos”. Ver con video: https://elnuevodiario.com.do/presidente-del-prm-en-new-york-alega-polanco-perdio-diputacion-no-por-fraude-sino-por-los-votos/ Fuerte responde así a lo planteado por Polanco, a cientos de votantes de la circunscripción 1-USA, a periodistas, y al propio presidente de la JCE.

►Los que reconocen el fraude: Candidato a diputado del PLD pide al TSE revisar más de 5 mil votos nulos. Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/candidato-a-diputado-del-pld-pide-al-tse-revisar-mas-de-5-mil-votos-nulos-BA20139954 Yomare entrega pruebas. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=GXabghCv7_I

El precandidato presidencial del PLD, Francisco Domínguez Brito, reacciona ante denuncia de fraude contra Polanco, dice resultados lo perjudicaron. Ver: https://elpregonerord.com/francisco-dominguez-brito-pide-al-tse-investigacion-seria-y-responsable-sobre-fraude-diputado-de-ultramar-en-ee-uu/

Creen el TSE debe actuar ante admisión presidente JCE sobre quema boletas en EUA.

Ver: https://hoy.com.do/creen-el-tse-debe-actuar-ante-admision-presidente-jce-sobre-quema-boletas-en-eua/

Presidente JCE admite que los miembros de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral del Exterior (OCLEE), cuando el Tribunal Superior Electoral (TSE) les ordena contar los votos nulos, ellos admiten que fueron destruidos. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=WGkbcyavlfw ¡Ay!

Escritores, comentaristas y productores TV reconocen fraude contra Polanco.

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=fN9kGC2gMvs

Ver: https://elnuevodiario.com.do/el-tiempo-es-el-juez-de-todos-los-conflictos/

Ver: https://almomento.net/opinion-el-tiempo-le-da-la-razon-a-yomare-polanco/

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Mx0WEcXbHS4

Ver: “Vendieron mi diputación” = https://www.youtube.com/watch?v=36qm1Z03N-0

►Qué canción: Lectores nuestros en Queens nos envían “Canción a los corruptos en RD”. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=BcFApH4Ute0 ¡Uff!

►Qué artículo: Lectores nuestros en Brooklyn nos envían este artículo “Los ladrones y los traidores, no entrarán al reino de los cielos”. Ver: https://elsoldelasamericas.com/2021/07/10/los-ladrones-y-los-traidores-no-entraran-al-reino-de-los-cielos/

►Ojo con Haití: Por considerarlo de interés reproducidos esta información. “RD alarmada por el poder de las pandillas” = https://listindiario.com/la-republica/2021/07/10/678749/rd-alarmada-por-el-poder-de-las-pandillas

►Un valor dominicano en NY: El comunicador Luis Cartagena, procedente de Santiago de los Caballeros, estudió periodismo en la Universidad Tecnológica (UTESA) en esa ciudad. Lo ejerce desde hace años y su norte ha sido defender los mejores intereses de la comunidad dominicana, tanto en NY como en RD, a través de la radio, TV y periódicos donde ha trabajado. Su experiencia laboral se remonta a Teleuniverso (canal 29 en Santiago). Ha sido coordinador general de CDN2 y productor de “Nosotros en USA” por Super Canal; “Tiempo con Luis Cartagena” por Dominican View”. Actualmente mantiene “Informativo NY” con el reconocido analista Rolando Robles en Canal América. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Cartagena, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Después de una emergencia, es posible que deba sobrevivir por su cuenta durante varios días. Estar preparado significa tener su propia comida, agua y otros suministros para durar varios días. Un kit de suministros de desastres es una colección de artículos básicos que su hogar puede necesitar en caso de una emergencia. Más información = https://www.ready.gov/es

►Cultura general: Bruce Lee, nace en San Francisco-California, de ascendencia china. Fue un gran maestro en artes marciales y actor. Con su fílmica trasciende el mundo de las películas. Fue el responsable de unir dos culturas tan disímiles como la estadounidense y la asiática, además de cambiar la forma de ver las películas de acción. Como experto en defensa personal y el combate físico el ejército de los EUA lo quiso reclutar para sus fuerzas.

►Salud: Los beneficios de los cítricos son un gran antioxidante, es decir, una sustancia protectora. Es importante para la piel, los huesos y el tejido conectivo. Promueve la relación y ayuda absorber el hierro. La victima C se encuentra en verduras y frutas sobre todo en los cítricos.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 11: Compra del dólar 56.34 y venta 57.48; Compra euro 67.18 y venta 69.97

►Precios de los combustibles. Gasolina Premium 256.20 y Regular 239.30 …Gasoil Premium 206.40 y Regular 184.90…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 127.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Agnosticismo = Es la creencia de que es imposible conocer o probar la existencia de Dios.

►Cita histórica: “Haití requiere orden interno e institucional, desarrollo económico, de infraestructuras, acceso al agua potable, electricidad, viviendas dignas, al empleo, a una educación de calidad, es decir, lo necesita todo. Por sí solo no podrá salir hacia adelante y será un problema no solo para RD, también para los países vecinos y otros lugares de América Latina”. (Leonel Fernández, ex presidente de la RD)

►Truco: Para quitar el mal olor de la casa debemos usar canela, un aromatizante natural que deja los ambientes con una fragancia fresca y rústica de manera muy rápida. Lo único que debemos hacer es amarrar unos cuantos palitos de canela con una cuerda pequeña y ubicarlas en una zona de alto tránsito de la casa. ¡Todo olerá espectacular!

►Curiosidad: Una estudiante de 20 años nació con 2 úteros y 2 vaginas, un trastorno presente desde el nacimiento que significa que tiene 2 sistemas reproductivos en pleno funcionamiento. Se trata de Paige DeAngelo, estudiante de la Universidad Drexel, en Filadelfia. Según informa el Mirror de Inglaterra, debido a la afección también tiene dos períodos, lo que significa que podría estar embarazada en uno de sus úteros y no saberlo hasta que también tenga otros síntomas. Ella manifestó: “La gente piensa que son 2 vaginas separadas por fuera, pero no. Cada lado tiene la mitad del tamaño de una vagina normal. No causa ningún problema, pero definitivamente se nota”, contó con respecto a la anatomía de esa parte de su cuerpo.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a [email protected] o llamar al 917-858-3660

Por RAMON MERCEDES