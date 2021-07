PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Quejas con pasaportes RD en Europa: ¿Y qué es lo que está pasando con el pasaporte dominicano en varios países europeo?, se están preguntando muchos dominicanos en el Alto Manhattan. Las quejas y cuchicheos en diferentes lugares públicos se deben a que familiares suyos residentes en Europa no han podido viajar a NY debido a que, en varios consulados en el viejo continente, donde se imprimían pasaportes, ya no lo pueden hacer, porque la Dirección General de Pasaportes de RD le ha prohibido hacerlo y deben ser ordenados y comprados exclusivamente en Milán, Italia, donde Arleni Peña del Orbe, hija del ex líder perredeísta José Francisco Peña Gómez, es cónsul general. ¡Anjá! Esta situación la interpretamos como un monopolio, sufriendo la consecuencia miles de dominicanos residentes en España, Francia, Alemania, y Holanda, entre otros países, por lo que demandamos que la impresión de dicho documento vuelva a hacerse en cada sede como se hacía anteriormente y los quisqueyanos puedan obtenerlo sin tener que esperar tanto tiempo. Ojo con eso, ojo con eso. ¡Bueeeno!

►Eliminan precandidatos en NYC: El último reporte del Board de Elecciones de NYC presenta los resultados de los precandidatos a concejales que participaron en las pasadas primarias, algunos luchando todavía. Por el Distrito 14 (Bronx) solo se disputan la posición las dominicanas Pierina Sánchez con 4,435 (62.4%) y Yudelka Tapia con 2,668 (37.6%). Fueron eliminados Fernando Aquino, Haile Rivera, Adolfo Abreu, y Sócrates Solano. Por el Distrito 10 (Alto Manhattan) se disputan Carmen de la Rosa con 9,443 (59.8%) y Johanna García con 6,355 (40.2%). Eliminados: Ángela Fernández, Josué Pérez, Francesca Castellanos, Thomas León, y Tirso Piña. Por el Distrito 7 (Alto Manhattan) solo se disputan Shaun Abreu con 9,268 (62.8%) y María Ordoñez con 5,482 (37.2%), Eliminados: Luis Tejada, Corey Ortega, Miguel Estrella, Carmen Quiñonez, Raymond Sánchez, y Daniel Cohen. Mientras que por el Distrito 15 (Bronx) se disputan Oswald Feliz con 2,903 (39.4%) e Ischia Bravo con 1,458 (19.8%). Eliminados: John Sánchez, Kenny Agosto, y Lillithe Lozano. ►Artículo de lectura obligada: Por considerarlo de interés para nuestros lectores, reproduzco el siguiente artículo que nos enviarán consuetudinarios seguidores de esta columna en Nueva Jersey. “Balaguer, Peña y Danilo: una mezcla de estrategas y marrulleros”=https://codigoinformativord.com/balaguer-pena-y-danilo-una-mezcla-de-estrategas-y-marrulleros/ Asimismo, nos enviaron desde Brooklyn esta entrevista de Guido Gómez Mazana. Ver:https://www.youtube.com/watch?v=WyOF4UJKkYM ¡Ay, ay, ay! Saque usted sus conclusiones.

►La JCE y Yomare Polanco: Al presidente de la JCE, Román Jáquez, les preguntamos durante su recién estadía en NY, al participar en el programa El Sol de la Mañana, lo siguiente: “El postulado candidato a diputado Yomare Polanco (PLD) le entregó personalmente en este consulado, y en presencia del cónsul Eligio Jáquez, las llamadas pruebas que dice él tener sobre las quemas de boletas, el rompimiento de la custodia de seguridad, en fin, un sin números de irregularidades, entonces seguidores de Polanco alegan que usted no ha dicho nada, ni ha hecho nada en ese sentido como lo hizo con el problema de las denuncias de irregularidades en el aspecto económico’. Ver respuesta de Jáquez = https://www.youtube.com/watch?v=FLbNdu4jChw Lo que ha traído un revuelo de opiniones, tanto en NY, NJ, PA, CT como en RD. Ver: A Michael Hazim, del popular programa “Revista 110”, así como diferentes opiniones de sectores dominicanos en NY, Nueva Jersey, y Filadelfia, entre otros lugares. Un ciudadano vociferó en El Bronx: “la JCE tiene que recuperar la confianza perdida en el exterior” y con ambivalencia lo que hace es empeorarla. Otro contestó “pero no es que quieran tapar a alguien” ¡Eh!

►Dos PRD en NY: Ahora hay dos PRD en NY. Uno presidido por Fidel Castilla, desde hace algún tiempo, y otro surgido por instrucciones de Peggy Cabral, que dirige Andrea Pérez como presidente en funciones. Casilla ha dicho que Miguel Vargas no puede darse el lujo de formar grupos a lo interno de la entidad en NY ni en ninguna parte, y que Peggy no tiene la más mínima capacidad como política y que lo que hace es explotar la figura de Peña Gómez para provecho personal. Mientras, Pérez hizo un encuentro la semana pasada en un restaurant del Alto Manhattan y dijo que sustituyó a los renunciantes perredeístas Efraín Velázquez (director político), a Fidel Casilla Junior (director de prensa e hijo del presidente PRD-NY), Tomás Aybar (Asuntos electorales) y Rafael Severiano, entre otros. En una puya directa a Fidel Castilla, lo expresado por Pérez: “hay otros cargos de perredeístas que han abandonado, pero como están registrados ante la JCE, la seccional no tiene potestad para sustituirlos, hasta que en 2023 que es cuando cesarán las funciones de cada quien”. ¡Ay!

►¿Los políticos?: Analistas y todólogos criollos en Queens sostienen que a los políticos de RD hay que aplicarle el contenido de esta canción: https://www.youtube.com/watch?v=HknYidXutIY Ayer era no, no, no, y hoy en día sí, sí, sí. Para el reconocido y aguerrido dirigente del PRM-NY Alejandro Rodríguez (Tontón), ex jefe de campaña del partido y actual director de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (Digepep), con un gran presupue$to, diiicen, la reelección presidencial era la causa de la pobreza, corrupción, atraso institucional, entre otras cosas. Luchar contra la reelección, antes, era luchar a favor del pueblo. Hoy en día es el pueblo que la pide, afirma Tontón. Se mostró de acuerdo que el artículo 101 de los estatutos del PRM, que prohíbe la reelección se elimine, porque tenemos que tener unos estatutos de acuerdo con lo que dice la Constitución, que permite la reelección, entonces ¿por qué debemos tener unos estatutos que la impida?, se pregunta. ¡Uff! Ver declaración de Tontón: https://elnuevodiario.com.do/llaman-a-fortalecer-prm-y-seguir-gestion-mejores-condiciones-para-el-pueblo-y-la-diaspora/ ¡Ah! Un ciudadano en El Bronx vociferó que la vice cónsul Dolores Nivar (Isaura) se ganó esa posición no por ser esposa del presidente del partido, Neftali Fuerte, sino porque se fajó como el que más. En el 2012 fue directora electoral del comando de campaña, actualmente es miembro de la Dirección Ejecutiva, y secretaria general de la región de El Bronx, la más grande en la urbe. Un ciudadano en Manhattan vociferó: “ella se ganó su posición”. Otro en El Bronx respondió: “conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” – Juan 8:32. ¡Ay, ay, ay!

►PRM-NY celebrará: Una comisión de altos dirigentes del PRM-NY está invitando a la dirigencia, militancia, simpatizantes, movimientos aliados, y a la prensa al encuentro que sostendrá la entidad este lunes en su local principal en El Bronx, para reconocer y celebrar el ascenso al poder de Luis Abinader, y de la buena gestión del actual cónsul, Eligio Jáquez. ¡Bueeeno! Integran dicha comisión los funcionarios gubernamentales Alejandro Rodríguez (Tontón), John Sánchez, Erasmo Chalas, Luis Ducasse, Luis Fernández, Mayra Sánchez, y Jairo Guerra, este último no es funcionario. ¿Asistirá la militancia desempleada?, preguntan en la calle Dyckman.

►¿Qué pasó ahí general?: Observadores políticos criollos en el Alto Manhattan se están preguntando el por qué el ex director del DNI, ex general Sigfrido Pared Pérez, quien se ha caracterizado por su profesionalidad, respeto, y excelente trabajo donde ha dirigido instituciones castrenses, al hablar durante una entrevista el pasado lunes en el programa “Cuentas Claras” que se transmite por la 95.7 (La Nota) desde las 7:00 a 9:00 AM, de lunes a viernes, proclamó que hay periodistas que pasan informaciones a esa institución. Un planteamiento axiomático, y axioma se define en geometría “como una verdad tan verdad que no necesita demostración”. Además, eso es un secreto a voces en RD y NY, diiicen los opinólogos. Luego, Pared Pérez desmiente que periodistas pasen información al DNI, señalando que se trató de un mal entendido. Un ciudadano vociferó en El Bronx que se encuentra raro que “Pared Pérez”, 3 veces director del DNI, jefe de la Marina de Guerra, y secretario de las Fuerzas Armadas, y uno de los generales más capacitados en los últimos tiempos en RD, aplicara el refrán pueblerino “donde dije digo, digo Diego”. ¡Huumm!

Escuchen lo expresado: https://www.youtube.com/watch?v=icdypaDj_Ro

Leer: https://eldia.com.do/hay-periodistas-que-pasan-informaciones-al-dni-revela-sigfrido-pared-perez/

Lo expresado luego: https://www.youtube.com/watch?v=HITAU7_k1qs

Leer: https://hoy.com.do/sigfrido-informacion-sobre-que-periodistas-pasen-datos-al-dni-se-trato-de-un-mal-entendido/

►¡Ay, ay, ay! En NY si hay: Hablando del DNI, se armó el rum rum por doquier en el Alto Manhattan de que en la Gran Manzana sí hay periodistas, productores de TV, camarógrafos, llamados líderes comunitarios, taxistas, algunos profesionales, y hasta bodegueros, entre otros, que son “chivatos”, “soplones”, “calieses” y “lenguas largas” al servicio del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y también de funcionarios del Gobierno. ¡Uff! Los comentarios en restaurantes, bodegas, en juego de domino, barbería, tiendas, consultorios y en paradas del transporte público son por “montones”. Los cuchicheos surgen luego que el ex director del DNI, Sigfrido Pared Pérez, revelara que esa institución contaba (¿o cuenta?) con la colaboración de periodistas para que facilitaran datos sobre situaciones de interés para el Gobierno. ¡Bueeeno! Ver: https://hoy.com.do/sigfrido-pared-perez-confirma-periodistas-brindaban-informacion-al-dni/

►Un valor dominicano en NY: Raquel Batista, abogada dominicana en NYC, llegó a EUA desde RD muy pequeña (1960) y por más de dos décadas es una defensora por los derechos de los inmigrantes. Pone en alto la bandera tricolor. Dada su experiencia, el alcalde Bill de Blasio la nombró como Comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes. El ejecutivo afirma que ella tiene la pasión necesaria para hacer de NYC un lugar más justo y equitativo al que los inmigrantes neoyorquinos puedan llamar hogar. Batista se desempeñó anteriormente como profesora adjunta en Manhattan College enseñando leyes, políticas y políticas de inmigración y en el Departamento de Estudios Latinoamericanos y puertorriqueños en John Jay College of Criminal Justice. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: Raquel, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: La temporada de huracanes se extiende oficialmente hasta noviembre, y nadie puede predecir lo que se avecina. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias protege a la nación contra todo tipo de riesgos y desastres, tales como inundaciones, terremotos, tornados, huracanes y emergencias nacionales. La Agencia ofrece un programa de recuperación para individuos y negocios en caso de un desastre. Ver: https://www.usa.gov/espanol/agencias-federales/agencia-federal-para-el-manejo-de-emergencias

►Cultura general: China comenzó la construcción del túnel de carretera submarino más largo del mundo. Será de 6 carriles de dos vías. Tendrá una extensión de 15.89 kilómetros, superando al túnel Ryfylke, de Noruega, que mide 14.3 kilómetros.

►Salud: Dormir 7 horas cada día ayudará a mantener su energía durante todo el día. Una de las sugerencias de los estudios realizados dice que se debería evitar comer en horas de la noche. Los resultados del estudio llegaron a la conclusión que comer en el tiempo “equivocado”, pudiera modificar su reloj interno haciéndose más susceptibles a fatiga, aumentar de peso y hasta depresión.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 27: Compra del dólar 56.35 y venta 57.43; Compra euro 67.34 y venta 71.55

►Gobierno congela los precios esta semana. Gasolina Premium252.20 y Regular 239.30 …Gasoil Premium 202.40 y Regular 184.90…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 127.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Neófitos = Persona que se ha adherido recientemente a una causa, ideología, colectividad o un partido político.

►Cita histórica: Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia. (Martin Luther King Jr., líder de los derechos humanos en EUA).

►Truco: ¿Cómo quitar el mal olor de la nevera? Una combinación de bicarbonato de sodio y granos de café. El bicarbonato de sodio, puesto en un recipiente, es capaz de absorber el olor de la nevera durante 24 horas. Llenar una taza o un bol de vinagre blanco e introducirlo en el frigorífico durante al menos 24 horas. Mojar unas bolitas de algodón en extracto de vainilla y dejarlas en la nevera durante unas horas.

►Curiosidad: Los perros no tienen la capacidad de sudar como los humanos, y la única forma que tienen de refrescarse es a través del jadeo. Si notas que tu perro jadea mucho, revisa el termostato, puede que en tu casa haga demasiado calor para ellos.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a [email protected] o llamar al 917-858-3660

Por RAMON MERCEDES