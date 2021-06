PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Primarias en NYC: Este martes se celebran en NYC las primarias para escoger de manera oficial los candidatos para Alcalde, Contralor, Defensor del Pueblo, Presidente de los Condados, la gran mayoría de los miembros del Concejo Municipal, Fiscal del Distrito de Manhattan y para Líderes Distritales, por los partidos Demócrata y Republicano, entre otros. Hay 88 centros de votación entre los 5 condados. Desde el pasado 12 de junio y hasta este domingo fueron las votaciones anticipadas. Hay 4,992,792 neoyorkinos registrados, entre los cuales figuran más de 300 mil dominicanos. De ellos están aspirando más de 70, entre los 529 aspirantes existentes de diferentes etnias. Los Distritos electorales 14, 10 y 7 (en Manhattan y El Bronx) ante el Consejo Municipal la lucha política es feroz entre los quisqueyanos del partido demócrata. Los que logren ganar en las primarias se convierten en los candidatos oficiales del partido y en un 99% seguros ganadores a las posiciones que aspiran, debido a que la entidad supera mucho a poco a los republicanos en los diferentes condados.

►Votos por condados: Brooklyn es donde más sufragantes existen.1,565,209, correspondiendo al Partido Demócrata la cantidad de 1,103,594, al Republicano 135,806 y 325,809 distribuidos entre otros partidos pequeños y no se reinscribieron. Le sigue Queens con 1,267,646, correspondiendo a los demócratas la cantidad de 807,187, a los republicanos 139,385, y el resto 321,074 distribuidos entre otros partidos pequeños y no se reinscribieron. Luego Manhattan con 1,070,164, correspondiendo a los demócratas la cantidad de 756,581, a los republicanos 83,274 y 230,309 distribuidos entre otros partidos pequeños y no se reinscribieron. Asimismo, El Bronx con 772,279, correspondiendo a los demócratas la cantidad de 577,770, a los republicanos 44,610 y 190,099 distribuidos entre otros partidos pequeños y no se reinscribieron. Por último, Staten Island con 317,494, correspondiendo a los demócratas la cantidad de 131,209, a los republicanos 98,773 y los 87,512 distribuidos en partidos pequeños y no se reinscribieron. El total de demócratas en la Gran Manzana asciende a la cantidad de 3,376,341, los republicanos suman 501,848 y 1,114,603 distribuidos entre partidos pequeños y no se reinscribieron.

►JCE-RD vendrá a NYC: Miembros de la JCE de la RD estarán visitando EE. UU. y este lunes van a Rhode Island, el martes a Filadelfia y el miércoles vienen a NYC. Los partidos políticos en la Gran Manzana: FP, PRM, PRD, BIS, PRSC, PLD, DxC, y PNVC, entre otros, integrantes del Foro Permanente de Partidos Políticos de la RD -FOPPPREDO- cuyo objetivo es el fortalecimiento del sistema institucional de las entidades políticas, se reunieron el pasado viernes en un restaurant del Alto Manhattan, tratando como punto único “escuchar lo que vienen a decir” para luego fijar posición. Se desconocen los miembros que vienen y los temas a tratar. Alguien vociferó en el Alto Manhattan la “Junta” esta desacreditada en el exterior, no hay confianza en ella. Otro le contestó “que cuelen su café claro y hagan el trabajo con transparencia y realmente para que la restablezcan”. ¡Ay!

►¿Infiltrando a FOPPPREDO?: Observadores políticos dominicanos en la urbe han debatido que en NYC el Foro Permanente de Partidos Políticos de la RD -FOPPPREDO- una organización exclusiva para las organizaciones políticas, está siendo infiltrada por personas y entidades llamadas comunitarias, opinando y planteando como si fueran partidos. ¡Huumm!

►Que investiguen a funcionarios electorales: Alianza País se sumó al reclamo que vienen haciendo diferentes sectores en EUA para que la JCE ponga en manos del Ministerio Público los incidentes ocurridos en las elecciones pasadas en la OCLEEs y OPREEs de NY, NJ, Filadelfia, Reading, Washington DC, Boston, Orlando y Miami. Que no haya impunidad, plantea. Ver: https://acento.com.do/actualidad/alpais-plantea-investigacion-penal-de-sancionados-por-la-jce-8955714.html ¿Cancelados ya? ¿Y los millones de dólares? Rafael González, ex encargado de la JCE-NY rompe el silencio. Ver: https://elfarolatino.com/rafael-gonzalez-rompe-el-silencio-denuncia-contubernio-de-jaquez-liranzo-y-castanos-guzman-con-desfalco-de-cruz-herasme-en-jce-en-ny/ El denunciado fraude electoral contra el postulado candidato a diputado en USA, Yomare Polanco, se ha quedado en silencio sepulcral, habiendo entregado las llamadas pruebas al actual presidente de la JCE, Román Jáquez.

¿Y entonces? Ver: https://www.youtube.com/watch?v=GXabghCv7_I Un ciudadano vociferó en El Bronx: “Si esto se queda así podrían volver los fraudes y el desfalco en el 2024, para que se quede también así, contestó otro”. ¡Ay!

►Comisionado cultura Vs PRM-NY: Los problemas entre la Comisionada de Cultura en NY, Lourdes Batista, y el PRM-NY parecen nunca acabar. Definitivamente Batista canceló la semana pasada a Marisol Calderón, dirigente de la Comisión Ejecutiva de la región Manhattan Norte y de la Comisión Política del partido en NY que se encontraba suspendida al no aceptar un cambio administrativo que la degradaba. Durante una reunión la semana pasada en el local del partido se plantearon dos opciones. Convocar a protestas y piquetes continuo frente al local de Cultura, ubicado en la calle 145 con Broadway, en el Alto Manhattan. La otra, aprobada, entregar un documento al presidente Luis Abinader para que sea sustituida. ¡Huumm! Circula una comunicación de voz, de un respetado, valorado y alto dirigente del PRM-NY (abogado), dirigida a un grandulón que lleva el apellido del ex presidente Hipólito, que todo deja indicar que el 16 de agosto está llegando. ¡Huumm!

►Diputados exterior que copien: Analistas y todólogos criollos en NYC aplaudieron la iniciativa del senador por Espaillat, Carlos Gómez, también presidente de la Comisión Permanente de Dominicanos Residentes en el Exterior, quien sometiera la semana pasada un proyecto de ley transitorio para beneficiar decenas de miles quisqueyanos del exterior que el año pasado no pudieron visitar RD por el Covid, por ende, no se beneficiaron de la gracia navideña. El senador es un hijo de la comunidad RD en NY. Ahora todo criollo que viaje entre el 21 de junio al 21 de agosto del presente año, los regalos que lleven, no sobrepasando los $3,000 dólares, estarán libres de impuestos. Se aplicará a los que no hayan ingresado a la RD durante el 1 de diciembre al 7 de enero de 2021. Ver: https://elnacional.com.do/senador-gomez-somete-proyecto-favorecer-dominicanos-ultramar-lleven-regalos-este-verano-a-rd/ Los opinólogos en Manhattan hacen un llamado a los diputados del exterior (Los fantasmas) que copien y se dejen de estar haciendo ABM = Allante, Bulto y Movimiento, regalando papitas fritas, botellitas de juguitos y agua, entre otras cosas, como lo hace el diputado (NJ) Norberto Rodríguez. “Con esta acción busco cumplir fielmente con las razones por la cual fui electo: Legislar, Fiscalizar y Servir, dice el flamante diputado. Ver: https://elnuevodiario.com.do/diputado-norberto-rodriguez-apadrina-distribucion-de-alimentos-en-hospital-de-nyc/ Otros con bla-bla-bla por la prensa diiiicen que están trabajando. ¡Uff! Donde Dios no puso no puede haber proyectos de leyes que beneficien su comunidad. ¡Ay, ay, ay!

►Casos de corrupción en RD: Ha quedado evidenciado en RD varios casos de corrupción gubernamental, por cientos de millones de dólares, y todo ha sido hasta ahora ABM = Allante, Bulto, y Movimiento para encontrar culpables, porque sus autores son de cuello blanco, diiicen opinólogos en Queens. A estos viejos y nuevos ladrones hay que recordarle que en EE. UU. están vigentes nuevas sanciones establecidas por el entonces presidente Donald Trump en la Ley Magnitsky, dirigida a combatir la corrupción y violaciones de los derechos humanos en cualquier país, prohibiéndole viajar a USA y sus entidades no poder utilizar el sistema financiero gringo para hacer negocios con estadounidenses. Asimismo, negarle o revocar el visado de quienes se determine que son responsables de corrupción y graves abusos a los derechos humanos. El Departamento del Tesoro está comprometido a proteger y promover los derechos humanos y combatir la corrupción. La Ley Magnitsky de 2016 es diferente a la de 2012. ¡Bueeeno!

►Lo establecido por Trump: El entonces presidente Trump consideró que la prevalencia y gravedad de los abusos de derechos humanos y la corrupción que tienen su fuente, en todo o en parte sustancial, fuera de los EUA, han alcanzado tal gravedad que amenazan la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales. Los “aprietes” a estas violaciones por parte del entonces mandatario están contenidas en el Registro Federal / Vol. 82, No. 246 / del 26 de diciembre de 2017 / Documentos Presidenciales 60839. Orden Ejecutiva 13818 de 20 de diciembre de 2017.

►Un valor dominicano en NY: Reyes Peralta, un criollo de Santiago de los Caballeros que por años ha mantenido la tradición dominicana en el área de gourmet enraizada en el pueblo llano, sencillo y humilde, posee un puesto ambulante desde hace muchos años en la avenida Sherman con la calle Dyckman, en el Alto Manhattan. Ahí vende, con un sabor único e higiene incuestionable, empanadas, yaniqueques, quipes, pastelitos, batata asada, jugos de naranja y morir soñando, entre otros alimentos. Con frecuencia políticos, oficiales electos, empresarios, profesionales, periodistas, incluyendo el autor de esta columna, artistas y taxistas, lo visitamos para adquirir sus productos, deliciosos y con precios únicos. Cuando usted lo vea en su puesto de venta (Sherman con Dyckman, frente a USA Vetn Clinics y al lado de Dyckman Electronics, 24/7, dígale “Reyes, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: En El Bronx están ofreciendo cientos de empleos con beneficios y hasta $ 5,000 dólares en bonos a quienes los obtengan. Así lo anunció el presidente del condado, Rubén Díaz Jr. que dichos trabajos incluyen un plan de retiro, días de enfermedad y vacaciones a los conductores con licencia CDL y trabajadores de almacén en una industria de distribución de alimentos. Estas oportunidades estarán disponibles solamente hasta que las empresas logren contratar el personal que necesita. Entre las empresas figuran Nebraskaland 718-842-0770 ext. 222. Lockwood & Winant 917-577-6504 y 631-741-9235. Dairyland USA 203-894-1345 ext. 10150, y Foodirect Inc 341-226-4324, entre otras.

►Cultura general: Para traducir tus conversaciones en tiempo real vas a tener que instalar la aplicación iTourTranslator. Esta app está disponible tanto para Android como para iOS. La ventaja de usar iTourTranslator es su compatibilidad con 27 idiomas, de los cuales incluye el inglés, español, alemán, francés, chino, japonés, entre otros. La herramienta es capaz no solo de traducir conversaciones de WhatsApp, sino también de otras apps como Facebook Messenger, Line, Telegram y WeChat. Usarla no es nada complicado, el usuario solo deberá enviar un enlace para iniciar la videollamada y el software se encargará de traducir la conversación. No es necesario que la otra persona a la que se llame tenga la aplicación instalada en el móvil.

►Salud: La guanábana es una fruta utilizada como fuente de fibras y vitaminas, recomendada para el estreñimiento, diabetes y obesidad. Es considerada diurética, hipoglucemiante, antioxidante, antirreumática, anticancerígena, antiinflamatoria y antibacteriana. Puede ser utilizada en diversas situaciones como: Disminución del insomnio, mejorar el sistema inmune, mantener el organismo hidratado, disminución de la presión arterial, combatir la gastritis y úlcera, prevención de la osteoporosis y anemia, regular el azúcar en la sangre, y podría aliviar el dolor que causa el reumatismo.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 20: Compra del dólar 56.32 y venta 57.48; Compra euro 67.05 y venta 71.03

►Gobierno congela nuevamente los precios esta semana. Gasolina Premium 252.20 y Regular 239.30 …Gasoil Premium 202.40 y Regular 184.90…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 127.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Exacerbar = Provocar gran irritación o enfado.

►Cita histórica: Un hombre no está acabado cuando es derrotado. Está acabado cuando abandona. (Richard Nixon, ex presidente de los EE. UU.)

►Truco: ¿Quieres deshacerte de los vellos de sus axilas de forma rápida y fácil? Utilizar: Media taza de cúrcuma, 100 ml de leche, agua tibia, y una toalla. Colocar la cúrcuma y la leche en una taza y mezclar hasta que se convierta en una pasta espesa. Si queda muy espesa agregar un poco más de leche. Aplica la pasta en tus axilas y deja que repose allí durante media hora. Llena un recipiente con agua tibia y, después de que hayan transcurrido los 30 minutos, retira la pasta con agua tibia y una toalla. Al repetir este proceso con más frecuencia, los folículos pilosos se aflojarán, lo que significa que el cabello se caerá. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=DMB1gT6-mJo

►Curiosidad: En el medio del desierto un burro es capaz de oír la llamada de otro burro a varios kilómetros de distancia, esto se debe a que tienen las orejas más grandes que los caballos, lo que también les ayuda a mantenerse frescos, y pueden llegar a reconocer lugares y otros burros, aunque hayan pasado 25 años.

Por RAMON MERCEDES