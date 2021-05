PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Situación inquietante: Observadores políticos criollos en NYC sostienen que la situación en el Tribunal Superior Electoral (TSE) es inquietante, según publica la prensa: Suplente da Golpe de Estado al Pleno y Jueces Titulares del TSE = https://elsoldelasamericas.com/2021/05/06/suplente-da-golpe-de-estado-al-pleno-y-jueces-titulares-del-tse/ ¿Se están resquebrajando las instituciones en RD? Así es la JCE, que solo resolutó sobre el Informe final de investigación en relación al Voto de los Dominicanos en el Exterior, OCLEEs y OPREEs de NY, Boston, Nueva Jersey, Filadelfia, Reading, Washington, Orlando y Miami, de la circunscripción 1-EUA en cuanto a lo financiero, cancelando a Gilberto Cruz Herasme, Rafael González, Gianilda Licelot, Ana María Matos, Genesis Mabel Sosa, Yohanna Tineo y Sublime Larancuent. Amonestación a Gisela Almonte y Sonia Lavandier y ratificando a Dolores Pérez en la OPREEs en NY. Lo grave es que la JCE obvió totalmente el fraude electoral, teniendo las pruebas. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=GXabghCv7_I Una estocada mortal a la democracia y dejar las puertas abiertas para repetición del fraude, el caos, quema de boletos, desaparición de valijas, romper la cadena de custodia, diiicen. La “Junta” debe continuar la investigación y fijar posición en cuanto al fraude, diiicen los observadores. La prensa ha destacado: El tiempo le da la razón a Yomare Polanco = https://almomento.net/opinion-el-tiempo-le-da-la-razon-a-yomare-polanco-2/

►La democracia tiene más valor que lo financiero: Votantes de la circunscripción 1-EUA nos escriben diciendo que la democracia tiene más valor que lo financiero, en referencia a la reciente decisión que tomó el pleno de la JCE al investigar los problemas financieros y electoral congresual de las pasadas elecciones en la circunscripción 1-EUA. No determinó nada en lo electoral, pero si en el aspecto financiero. Democracia se define como el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y ser elegido, pero la JCE está prohibiendo elegir, diiicen. Se contradice en lo que es su “Visión” que dice priorizar aspectos como la credibilidad, transparencia, equidad y actuación permanente en apego a las disposiciones legales que la rigen y norman. Asimismo, la JCE se contradice en lo que es su “Misión”, que es organizar los procesos electorales con transparencia para que los resultados expresen la voluntad ciudadana, basados en la legitimidad y credibilidad; garantizando los derechos políticos de los ciudadanos; consolidando los procesos democráticos en el país y en los partidos políticos”. También se contradice en lo que son sus “Valores”, partiendo de las funciones que la Constitución y las leyes ponen bajo su responsabilidad cuáles deben ser los valores que normen sus actuaciones y decisiones, a saber, son estos: Credibilidad, Objetividad, y Transparencia. ¡Ay!

►Cura RD en El Bronx acusado supuesto abuso sexual: Dominicanos en esta ciudad comentan y hablan por doquier sobre la acusación contra el padre quisqueyano Ricardo Fajardo por supuesto abuso sexual en la década de los 90. La prensa hispana se ha hecho eco de la noticia y muchos dominicanos se han lamentado, otros dicen que hay que esperar los resultados de la investigación. Fajardo era el párroco de la iglesia católica “Espíritu Santo” en El Bronx, donde la mayoría de sus feligreses son del país caribeño. Según el portal Catholic New York, existe una demanda (Ver: https://www.cny.org/stories/father-fajardo-steps-aside-as-allegation-is-investigated,22331) en virtud de la Ley de Víctimas Infantiles (Ver: https://www.telemundo47.com/noticias/salud/coronavirus/ny-extiende-ley-de-victimas-infantiles-hasta-2021-debido-a-la-pandemia/2053012/), y la acusación se ha compartido con los fiscales de Manhattan y El Bronx. En carta de abril pasado a los feligreses (Ver: https://www.cny.org/stories/father-fajardo-steps-aside-as-allegation-is-investigated,22331), el obispo auxiliar Edmund J. Whalen, vicario del clero, expresa: “Aunque sin duda encontrará esta noticia perturbadora, sé que preferiría escucharla directamente de mí, y no de los medios de comunicación”. Fajardo ha negado la acusación, y el obispo se puso a un lado mientras se investiga”. La prensa hispana: Ver: https://www.univision.com/local/nueva-york-wxtv/reconocido-sacerdote-en-el-bronx-es-acusado-de-abusar-sexualmente-de-una-menor-de-edad-video.

►Como se originó supuesto abuso sexual: Desde el 20 de julio de 2020, el bufete de abogado Horowitz Law, ubicado en el 110 de East Broward Blvd, Suite 1850, en Fort Lauderdale, FL 33301 (1-888-283-9922) mantiene en su portal la imagen del padre con el sub título “Resumen de las acusaciones de abuso sexual contra el padre Ricardo Fajardo”: Ver: https://adamhorowitzlaw.com/fr-ricardo-fajardo-archdiocese-of-new-york/ Destaca lo siguiente: “En 2019, se presentó una demanda contra Fajardo por una mujer de NY que alegó que el cura abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad en 1999”. Ahora de 37 años, la víctima afirma que Fajardo estaba sirviendo en St. Catherine of Génova en Manhattan cuando se ofreció a llevarla. La llevó de regreso a la rectoría de la iglesia y la invitó a acostarse en su cama. Ella dice que le dio alcohol, la tocó, besó, y luego la violó. La víctima afirma que Fajardo usó su posición como un líder religioso digno para congraciarse con su familia como una persona respetada y de confianza. El caso está pendiente”, finaliza. En 2018, la Diócesis de Brooklyn pactó con víctimas de abusos sexuales, y desembolsó US$27,5 millones a 4 jóvenes que, cuando eran niños, sufrieron abusos de un profesor laico de la parroquia de St. Lucy Patrick. Ver: https://elpais.com/internacional/2018/09/19/actualidad/1537313132_965167.html

►Dinero a candidatos en NYC: La Junta de Financiación de Campañas de NYC informa al día de hoy sobre el dinero entregado a cada uno de los candidatos a concejales (mayoría dominicanos). Distrito 14 en El Bronx a Pierina Sánchez el sector privado 81,185 dólares; el sector público 160,444; ha gastado 74,438; y 167,192 en balance. Adolfo Abreu 63,787; 160,444;33,262; y 190,969 en balance. Yudelka Tapia 34,320; 156,682; 38,065; y 152,936 en balance. Fernando Aquino 49,970; 142,068; 41,944; y 150,094 en balance. Haile Rivera 27,846; 129,923; 13,934; y 143,835 en balance. Socrates Solano 8,382; 45,805; y 46,021 en balance. Distrito 10 en el Alto Manhattan a Carmen de la Rosa 73,103; 160,420; 83,709; 149,814 en balance. Johanna García 66,672; 160,444; 75,091; y 152,025 en balance. Ángela Fernández 64,240; 160,444; 77,575; y 147,109 en balance. Josue Pérez 21,201; 112,428; 22,670; y 110,959 en balance. Tirso Piña 5,105; no público; 7; y 5,098 en balance. Behr James 297; no público; no gastos; y 297 en balance. Distrito 7 en el Alto Manhattan a Shaun Abreu 76,346; 169,396; 79,163; y 157,579 en balance. Luis Tejada 24,114; 159,402; 18,692; y 164,824 en balance. Martí Allen 80,096; 160,444; 77,593; y 162,947 en balance. María Ordóñez 33,328; 160,444; 32,235; y 161,537 en balance. Stacy Lunch 36,601; 153,148; 72,795; y 116,954 en balance. Daniel Cohen 60,214; 160,444; 90,925; y 129,733 en balance. Corey Ortega 29,033; 141,269; 98,083; y 72,219 en balance. Lena Meléndez 8,074; 49,149; 5,803; y 51,420 en balance. Carmen Quiñonez 9,375; no público; 548; y 8,827 en balance. Y Miguel Estrella 25; no público; 1; 24 en balance.

►¿Reelección disfrazada en NY?: Analistas y sabiólogos criollos en El Bronx concluyeron sus peroratas la semana pasada en que la reelección del presidente Luis Abinader arranca disfrazada en NY. El cónsul Eligio Jáquez informa que a partir de esta semana viene un desfile de funcionarios del gobierno para reunirse con la comunidad y presentarles proyectos para beneficiarla. ¡Huumm! Ya la Comisión de senadores se llevó las quejas de la comunidad, diiicen. ¿Qué más? Que bajen los precios de los pasaportes. Ciego, Sordo, y Mudo en eso. ¡Uff! Ver: https://www.youtube.com/watch?v=ttg17dGXr5A. Jáquez juramentó la semana pasada un sin número de taxistas porque han trascendido en su labor como trabajadores del volante brindando un servicio a la sociedad. Un ABM = Allante, Bulto, y Movimiento. Son dirigentes y militantes del PRM (reciclaje) y no aceptaron taxistas que no fueran del partido, nos informaron. La dirigencia perremeistas está “ready” para llenarle de sus seguidores el local donde se presenten los funcionarios a venir. ¡Anjá! Exclamó un ciudadano en el Alto Manhattan. Otro contestó, “Eddy Olivares, presidente de la Comisión de Reforma Estatutaria del PRM, iniciará cambios en los 137 artículos de los estatutos de la organización, muy especialmente del 101 que establece “hasta tanto el PRM convoque un congreso para debatir el tema de la reelección presidencial, la misma estará prohibida”. ¡Vuelve y vuelve! Abinader, ¡vuelve y vuelve! Abinader, retumba (shiii) en el oído de los compañeros empleados en los “nuevayores”. Ver: Partidos ya están moviendo fichas de cara al 2024 = https://www.elcaribe.com.do/destacado/partidos-ya-estan-moviendo-fichas-de-cara-al-2024/

►Intocable turismo y ONU en NY: La queja es del presidente del PRM-NY, Neftalí Fuerte, quien se queja de que en el Ministerio de Turismo y en la Misión Permanente de la RD ante la ONU, no se ha nombrado ni un solo dirigente del partido, exculpando al Gobierno y al presidente Abinader de esa práctica, “porque lo están haciendo bien”. “Somos los mejores y los más preparados, son los nuestros”, al ser excluidos de las posiciones del Gobierno. “Hoy nos exigen carreras y carreras es la que dimos para tumbar al PLD del Gobierno”. “Somos nosotros los que tenemos que defender este Gobierno porque lo está haciendo bien”, reiteró Fuertes, quien se encuentra en RD gestionando nombramientos para los “compañeros”. Ha dado como 20 viajes y nada de nada, comentó un ciudadano en Queens.

►Un valor dominicano en NY: El dominicano Claudio Eduardo Cabrera es el director de Optimización de Motores de Búsqueda (SEO) del principal periódico de Estados Unidos y el mundo, The New York Times. El criollo brilla con luz propia en territorio estadounidense, y se expresa con orgullo de sus raíces, dominicano hasta la tambora, expresa. Hijo de padres quisqueyanos, pero nació en el Alto Manhattan. Cabrera se graduó de periodista en la University of New York-Brooklyn College, profesión que siguió luego de que no pudiera lograr su sueño de ser atleta profesional, pero al poco tiempo se dio cuenta que no quería ser reportero toda la vida y que, aunque le gustaba la carrera, su área no era esa dentro de la profesión. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Claudio, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: La Administración de Servicios Generales (GSA) es una agencia independiente del gobierno de USA establecida en 1949 para ayudar a administrar y respaldar el funcionamiento básico de las agencias federales. Suministra productos y comunicaciones para las oficinas del gobierno de los EE. UU. Proporciona transporte y espacio de oficina a los empleados federales y desarrolla políticas de minimización de costos para todo el gobierno. Emplea 12,000 trabajadores federales con presupuesto de $ 20,9 mil millones de dólares. Supervisa $ 66 mil millones de adquisiciones anualmente. Contribuye a la administración de $ 500 mil millones en propiedad federal, entre 8,700 edificios propios y arrendados y 215,000 vehículos.

►Salud: Los dolores menstruales suponen un serio problema para muchas mujeres que intentan resolver con fármacos, a pesar de no haber sido recetados por el médico. Remedios para aliviarlos. Licuado de piña para aliviar la inflamación; jugo de zanahoria y naranja; té de menta-jengibre y de anís-verde con manzanilla; y bolsa de agua caliente en el abdomen. La mujer debe evitar, antes y durante la menstruación, tomar café, refrescos con gas, chocolates, porque todos elevan su inflamación y la sensación de dolor, además de promover la eliminación del calcio. Intenta evitarlos días previos a la menstruación.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 9: Compra del dólar 56.25 y venta 57.46; Compra euro 66.50 y venta 70.49

►Gasolina Premium 252.20 y Regular 239.30 …Gasoil Premium 202.40 y Regular 184.90…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 128.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Cretino = Que es estúpido o necio.

►Cita histórica: Nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbres. (Francisco de Quevedo, político y escritor español).

►Truco: Es importante reconocer los síntomas de un ataque cardíaco cuando tienes uno en proceso. Hay señales semanas antes del evento real. Dolor en el pecho, falta de aliento, náuseas, mareos, desmayos y palpitaciones cardíacas.

►Curiosidad: Los osos panda al nacer son ciegos y su piel es entre blanca y rosada. Esto se debe a una reacción química entre la piel del recién nacido y la saliva de la madre. Con el paso del tiempo van cogiendo las manchas negras que los hacen tan irresistibles, en especial, los círculos negros que llevan en los ojos, orejas y patas.

Por RAMON MERCEDES