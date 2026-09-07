Por Ramón Mercedes

Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad

►Si ICE lo detiene, conozca sus derechos: El Activista social y miembro fundador del movimiento Resistencia y Solidaridad (ReSo) en esta ciudad, Luis Mayobanex Rodríguez, nos hace llegar la siguiente hora informativa, con detalles pormenorizado si Inmigración lo detiene, lo que debe saber -SUS DERECHOS- Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=11148

►Tres aspirantes presidenciales RD: Este fin de semana, el artículo de opinión “Entre candidatos te veas”, publicado en un medio prestigioso y de amplia lectura en la RD, provocó debates entre sabiólogos, todólogos, opinólogos y analistas de la política criolla en distintos escenarios del Alto Manhattan y El Bronx, donde vive gran parte de la diáspora quisqueyana. Entre los comentarios se escuchaba:“Está ajustado a la realidad”; “No tiene desperdicio”; “Es un planteamiento axiomático, una verdad tan evidente que no necesita demostración”, entre otras opiniones. El texto se adentra en la clase de liderazgo que demandará la RD de cara a 2028 en un entorno nacional e internacional cada vez más complejo. Asimismo, subraya que la próxima presidencia requerirá experiencia de Estado, inteligencia práctica, capacidad de comunicación, criterio, firmeza y un claro sentido ético. Además, examina a Francisco Javier García como uno de los aspirantes que, por su trayectoria, pragmatismo y capacidad de persuasión, reúne varias de esas cualidades. No obstante, queda el reto de demostrar que su propuesta no es un simple retorno al pasado, sino algo más. Los otros son el expresidente Leonel Fernández y el doctor Guido Gómez Mazara. Ver = https://acento.com.do/opinion/entre-candidatos-te-veas-9748070.html

►Labor del senador Carlos Gómez: Mocanos que se definen como apolíticos, pero comprometidos con el desarrollo de su provincia Espaillat, enviaron a Entérate NY los enlaces de la página de Facebook y del portal oficial del senador del PRM por Moca, Carlos Gómez.

Ver = https://www.facebook.com/carlosgomezsenador/?locale=es_LA

Ver = https://www.carlosgomez.com.do/ Ver = https://www.carlosgomez.us/

La idea es sencilla: entrar, leer y conocer de primera mano el trabajo de quien fue elegido para representar a su gente. En estos espacios se detalla su trabajo legislativo y comunitario: proyectos de ley, resoluciones, gestiones de infraestructura y programas sociales que impulsa desde que asumió en 2020, y así los dominicanos en el exterior puedan conocer de primera mano su gestión. Nota: Esta columna está abierta a todos los sectores y corrientes de opinión del pueblo dominicano, tanto en NY como en otras partes del mundo, sin distinción de banderías políticas. Gracias por leernos y mantenerse informados sobre lo que acontece en NY, la mayor plaza electoral dominicana en el exterior.

►Salud y bendiciones: Estos deseos y parabienes para el colega Félix José Cruz Burgos, oriundo de San Francisco de Macorís, quien recientemente fue sometido a una cirugía de corazón abierto en el Massachusetts General Hospital, en Boston. La intervención estuvo a cargo de la doctora Antonia Kreso, MD, catedrática de cardiología en la Universidad de Harvard. Una semana después de la operación, Cruz Burgos presentó complicaciones intestinales que agravaron su estado, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia en helicóptero desde su residencia en Lawrence hasta dicho centro hospitalario, ubicado a unos 48 kilómetros. Afortunadamente, fue dado de alta hace una semana y se recupera satisfactoriamente en su hogar. En breve, la comunidad hispana, especialmente la dominicana en todo el mundo, podrá volver a ver y escuchar sus informaciones “En solo un minuto, con el Conde de San Francisco.” Salud nuevamente de parte de esta columna -Entérate NY-

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►Lo están observando: Todólogos y opinólogos dominicanos en el Alto Manhattan observan al empresario Rubén Luna, quien ingresó no hace mucho al PRM y, según comentan, no se despega actualmente del cónsul dominicano en NY, Jesús “Chú” Vásquez, pero con el propósito de engatusarlo, para que el diplomático lo lleve ante el presidente Luis Abinader cuando este visite NY el próximo día 22 para participar en la Asamblea General de la ONU. Diiicen que no deja respirar a Chú Vásquez. Agregan que su objetivo es pedirle al mandatario que lo nombre, aunque sea como vocal del Banreservas, y respalde sus aspiraciones a diputado de ultramar por la Circunscripción 1-USA para el 2028. ¡Uff! Le argumentaría al presidente que fue uno de los principales aportadores, tanto en recursos económicos como en votos, para el partido en NY ganara las elecciones del 2024, “asigún él.”

►Escriben perremeístas de NYC: Ni quito ni pongo. Varios dirigentes del PRM en NYC, que solicitaron mantener en reserva sus identidades para evitar mayores conflictos, afirman que el historial político de Rubén Luna es muy cuestionable y lo califican de “saltarín”. 1- Fue diputado por el PRD en 2012. 2- Resultó reelecto en 2016 por la alianza PRD-PLD. Como el PLD era gobierno, dicen que Luna pasó esos cuatro años coqueteando con los morados y olvidándose por completo de Miguel Vargas y del PRD. 3- Aseguran que no realizó ni siquiera una labor aceptable como diputado y fue de los legisladores que más excusas presentó para ausentarse de las sesiones. 4- En 2020 intentó que el PRD lo incluyera nuevamente en la lista de candidatos a diputado, pero Miguel Vargas no lo tomó en cuenta y su candidatura no fue inscrita ante la JCE. 5- Posteriormente renunció al PRD y dio el salto al PRM. 6- Diiicen que, al acercarse las elecciones de 2024, volvió a mostrar interés en ser diputado y se inscribió de inmediato. Como aporte, entregó seis mil dólares al presidente de la seccional y, según comentan, repetía constantemente: “Son seis mil dólares”, “Son seis mil dólares para la campaña”. ¡Uff! Sin embargo, perdió porque, según sus críticos, carecía de trabajo político, comunitario, social, y no contaba con respaldo de las bases, $olo como empresario el mismo. Añaden que suele jactarse de haber contribuido con una gran cantidad de votos y recursos económicos para la victoria del PRM en NY-2024. Incluso, asegura que, gracias a sus seguidores, Cirilo Moronta resultó electo diputado de ultramar. En el Alto Manhattan, diiicen que Rubén Luna es ABM: Allante, Bulto y Movimiento. Diiicen que no toma soda para no eructar. ¡Ay, ay, ay!

►Comunidad RD-NY coincide: Es frecuente escuchar entre dominicanos en NYC dar su aprobación a múltiples artículos en la prensa nacional, porque los mismos destacan la verdad, diiicen. Entre estos: 1- Consulado recauda millones y nadie sabe dónde termina $$$ = https://almomento.net/el-consulado-recauda-millones-y-nadie-sabe-donde-termina-ese-dinero/ 2- Consulado requiere gerencia, diplomacia, capacidad probada = https://almomento.net/el-consulado-requiere-gerencia-diplomacia-y-capacidad-probada/ 3- Consulado es agencia de empleos para militantes = https://almomento.net/consulado-rd-ny-una-agencia-de-empleos-para-militanteslo/ 4- Consulado RD en NY, el zafacón de los partidos = https://almomento.net/consulado-rd-en-ny-el-zafacon-de-los-partidos- 5- En NY merecemos un buen cónsul = https://almomento.net/en-ny-merecemos-un-buen-consul-no-un-cohete-explotao/ 6- El Gobierno no aprecia a la diáspora, la utiliza = https://almomento.net/el-gobierno-no-aprecia-a-la-diaspora-la-utiliza-opinion/ Diiicen que mientras esto sucede, Ruben Luna proclama: Pido al presidente Luis Abinader mantener a Vásquez Martínez como cónsul en NY. Continuaré apoyando su excelente gestión que realiza. Ambos mantenemos una estrecha colaboración en la urbe neoyorquina, habiendo participado previamente de forma conjunta en importantes eventos sociales y humanitarios en sectores como Washington Heights. ¡Huumm!

►¿Se están quedando rezagados?: Analistas políticos dominicanos en NYC sostienen que Leidy Laura Fernández, miembro de la Dirección Política (DP) de la FP, ex candidata a diputada y nuevamente aspirante por la Circunscripción1-USA, y su esposo Alfredo Rodríguez, presidente de la organización en dicha demarcación y miembro del Dirección Central (DC), muestran señales de desgaste político, diiicen. De Rodríguez se comenta que no se escuchan declaraciones suyas ni se conocen planes de trabajo para el área que representa. En cuanto a Leidy Laura, se señala que, pese a haber sido la candidata más votada de la FP en el exterior en las pasadas elecciones, hoy no parece tener entre sus prioridades hablar de una nueva candidatura suya. Según ha dicho, “su prioridad es fortalecer la FP y mantener una actitud de servicio hacia sus compañeros.” ¿Se están quedando ambos rezagados? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Un observador cibaeño en Nueva Jersey comentó a Entérate NY que el hombre del dealer va bien encaminado y ha dejado atrás en la carrera política a Leidy Laura. También se dice que Henry Abreu sigue consolidándose con sectores que antes le adversaban dentro de la FP. Además, se comenta que a Leidy Laura se le ha visto asistiendo a eventos de otro partido. ¡Huumm!

►Un valor dominicano en NY: La dominicana Betty Espinosa emigró a EUA en 2006, tenía 16 años. Llegó junto a su madre y tuvo que enfrentar el proceso de adaptación. Sufrió una crisis médica en 2009. Recuperarse implicó volver a aprender, reconstruir sus planes y asumir una nueva realidad mientras comenzaba su camino como madre. De ese proceso surgió Betty Carol Products, una línea capilar dominicana concebida con el propósito de atender problemas como la caída, el debilitamiento y la falta de crecimiento del cabello. La iniciativa nació también como una forma de ayudar a otras mujeres a recuperar la seguridad en sí mismas, poniendo en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Es un ejemplo a seguir. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Betty, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Si tienes problemas con una compra, reembolso, factura, servicio que nunca recibió o posible fraude, acuda a la División de Protección al Consumidor del estado de NY (NYS-DCP) = https://es.dos.ny.gov/consumer-protection y Llamar gratis al 1-800-697-1220; disponible de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Presentar su reclamo digital en Formulario = https://es.dos.ny.gov/file-consumer-complaint Correo electrónico = [email protected] El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de NYC (DCWP) = https://www.nyc.gov/site/dca/index.page# Llamar al 311 o al 1-855- 544-2945 si llamas desde fuera de la ciudad. Mayores detalles = https://www.nyc.gov/site/dca/about/contact-us.page Presentar una queja ante el Fiscal General = https://es.ag.ny.gov/file-complaint/consumer Teléf. 1-800-771-7755

► Cultura General: El Puente George Washington, ubicado en el Alto Manhattan para unir con Nueva Jersey, sus cables miden 564 millones de pies (172.200 kilómetros). Cada cable principal mide aproximadamente 3.500 pies (1.067 metros) de largo en su tramo principal. Este impresionante puente mide 1451 metros (4760 pies) de largo y 36 metros (119 pies) de ancho.

►Salud: En USA mueren aproximadamente 920.000 personas al año por enfermedades cardiovasculares. Muere una persona a causa de una enfermedad cardiovascular cada 34 segundos. Los problemas del corazón se mantienen como la principal causa de muerte en el país tanto para hombres como para mujeres. Alrededor de 125.9 millones (47.3%) de estadounidenses adultos tienen presión arterial alta, frente a 122.4 millones (46.7%) anteriormente. Casi 29.5 millones de estadounidenses adultos tienen diabetes diagnosticada, comparado con 29.3 millones anteriormente. Alrededor del 50% de los estadounidenses tienen obesidad u obesidad grave, y aunque esta cifra es ligeramente inferior al 51.1% anterior, se ha observado un alarmante aumento entre los jóvenes de 2 y 19 años durante este período: del 25.4% anterior al 28.1% actual.

►Cita: “La ingratitud es la amnesia del corazón.” (Refrán popular)

►Dólar y Euro hasta este domingo 6: Compra del dólar = $59.02 y venta = $59.38; Compra euro = $66.77 y venta = $70.10

►Precios combustibles: Del 5 al 11 de septiembre: Gasolina Premium = $341.10 Gasolina Regular = $310.50; Gasoil Optimo = $293.10; Gasoil Regular = $262.80; Gas licuado = $135.20; Gas natural = $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: [email protected]