Entérate NY

Por Ramón Mercedes

Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad

►Reiterar: A nuestros políticos, comunitarios, oficiales electos y lectores dominicanos en general, esta columna se basa exclusivamente en el periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad. No tiene ni tendrá compromiso con ningún sector y está abierta a todos. Cerramos nuestra alusión recordando que, como dice el proverbio chino, “Si no quieres que se sepa, no lo hagas, no lo digas”. Es una enseñanza sobre asumir las consecuencias de los actos indebidos y de que la verdad siempre termina saliendo a la luz. Y como preguntaba Balaguer, ¿en qué quedamos, se oye o no se oye?

►Con Pedro Jiménez esperan en NY fluyan las notas FP: Con la designación del periodista Pedro Jiménez como director de la nueva Unidad Especial de Comunicación Estratégica de la FP, por instrucciones del “León”, para fortalecer la estrategia de comunicación del partido, potenciar su posicionamiento institucional y “mejorar el enlace con los medios”, muchos periodistas en los “nuevayores” ahora esperan que las notas lleguen a un paquetón de periodistas y comunicadores, que generalmente no lo hace la dirección de la organización en NY, porque van dirigidas aquellos que lo destaquen más a ellos que al propio presidente de la entidad, Leonel Fernández. Se hacen los “chivos locos”, al denegar siempre y de manera sutilmente al no enviarlas, y ellos consideran que el daño no se lo hacen al medio, no a la FP ni a su líder, a quien hay que exaltar y destacar, diiicen. Ahí tienes Jiménez el resto con el formato establecido en NY de “salir más los dirigentes que Leonel” o “Leonel que los dirigentes.”

►No hay peor ciego que el que no quiere ver: La dominicana Catherine Almonte Da Costa, designada por Mamdani como su directora de nombramientos, duró menos de 24 horas en su equipo. Renunció (diciembre 2025) tras ser señalada por tuits antisemitas de 2011. Con 33 años, fue juzgada por lo que escribió a los 18. Se disculpó, explicó que esos tuits no reflejan quién es hoy y dimitió o la botaron. Mamdani aceptó su renuncia, admitiendo que su equipo no realizó una investigación adecuada durante el proceso de contratación. En contraste, no ocurrió lo mismo con la también dominicana Ávila Chevalier, cuyos numerosos mensajes críticos, algunos antisemitas, contra el NYPD, la bandera dominicana y otros temas, fueron ignorados y aceptados por el alcalde. Tal como reza el dicho, “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, cuando alguien se niega a aceptar una realidad evidente, por orgullo o miedo, resulta imposible hacerlo razonar. ¿Y qué pasó con Ávila Chevalier? Veamos qué escribió al respecto el reconocido periodista Johnny Trinidad. Ver: https://loultimodigital.com/incoherencias-de-mamdani/Más claro de ahí no canta un gallo. ¡Ay, ay, ay!

►Festival del Libro Dominicano 2026-NY: Miles de dominicanos asistieron al Festival del Libro y la Cultura Dominicana 2026 en el Alto Manhattan el pasado fin de semana. Entre los asistentes se destacó Ávila Chevalier, cuya presencia llamó la atención; algunos susurraban. “Esa fue la que le ganó a Espaillat”; otros se tomaban fotos con ella. Estuvo acompañada por el senador estatal Robert Jackson y los líderes comunitarios dominicanos Carmen Rojas y Luis Tejada, entre otros quisqueyanos. Cuando llegaron Chevalier y Rojas, se sentaron en sillas reservadas para el cónsul Jesús “Chu” Vásquez y el ministro Robertico Salcedo; pero personal de protocolo les indicó utilizar los asientos de la primera fila del otro lado, y así lo hicieron. Durante el himno de EE. UU., ella llevó su mano derecha al corazón en señal de respeto, pero cuando sonó el himno dominicano no lo hizo y bajó los brazos. Se difundió un video como prueba.

Ver = https://www.youtube.com/shorts/zTJucSKtFFUSe dice que fue su primer acto público dominicano; nunca había asistido a otro y poco después se marchó. También asistieron el senador por la provincia Espaillat, Carlos Gómez, hijo de la comunidad criolla en Nueva York y presidente de la Comisión de Cultura para el Exterior en el Senado; los diputados Cirilo Moronta y Kenia Bidó; el excomisionado de transporte de NYC, Ydanis Rodríguez, y el anfitrión Rey Andújar, director de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, entre otras personalidades. La actividad fue buena y bonita, diiicen.

►Hay que tener mayor respeto: En el evento, dos fuentes que se identificaron como adrianistas y pidieron reserva de sus identidades afirmaron que Gisela Tejada, asistente de la concejal Carmen de la Rosa, increpó a Ávila Chevalier porque, según dijo, en el pasado habló mal de los veteranos. Se mencionó que Gisela tiene un hijo veterano, pero eso no justifica lo que hizo, diiicen. Luego, Kelsy Paulino, vicepresidenta de La Gran Parada Dominicana de El Bronx, que dirige Felipe Feblesm, también reprendió a Ávila Chevalier y la acusó de ser racista con los dominicanos. Personas presentes opinaron que se debía respetar más a Ávila Chevalier, y señalaron que ella fue muy decente ante las críticas recibidas, sin razón ni justificación, por parte de sus connacionales. Algunos sostienen que abandonó el acto por esos incidentes; otros aseguran que se retiró porque tenía compromisos previos. Como sea, hubo quienes reiteraron que eso estuvo muy mal lo que le hicieron. Se informó que se le vio reaccionar muy decente. Otros dominicanos comentaban: «Ella será la congresista». «Adriano perdió, y el que perdió, perdió, y el que ganó, ganó». Tenemos que dejar atrás la resaca de la derrota y comenzar a apoyarla, porque no es a la fuerza que se gana; ella ganó con votos. Gustele o no le guste, será la congresista. También destacaron que, al ministro Robertico Salcedo, al momento de cortar la cinta inaugural, le entregaron una tijera “bota” e hizo múltiples movimientos con la mano para lograr cortarla. Asistieron los oficiales electos dominicanos, la concejal De la Rosa y los asambleístas George Álvarez y Manny de los Santos, este último el más aplaudido. Los demás brillaron por su ausencia: Yudelka Tapia, Amanda Séptimo, Karine Reyes, Shaun Abreu, Pierina Sánchez, Christopher Marte y Oswald Feliz. ¡Huumm!

e hizo múltiples movimientos con la mano para lograr cortarla. Asistieron los oficiales electos dominicanos, la concejal De la Rosa y los asambleístas George Álvarez y Manny de los Santos, este último el más aplaudido. Los demás brillaron por su ausencia: Yudelka Tapia, Amanda Séptimo, Karine Reyes, Shaun Abreu, Pierina Sánchez, Christopher Marte y Oswald Feliz. ¡Huumm!

el senador por la provincia Espaillat, Carlos Gómez, hijo de la comunidad criolla en Nueva York y presidente de la Comisión de Cultura para el Exterior en el Senado; los diputados Cirilo Moronta y Kenia Bidó; el excomisionado de transporte de NYC, Ydanis Rodríguez, y el anfitrión Rey Andújar, director de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, entre otras personalidades. La actividad fue buena y bonita, diiicen.

►Lobismo en PRM-NY: Crece, como la verdolaga, el rumor entre altos dirigentes del PRM-NY que la cónsul en Montreal, Guina Marys Serra Encarnación (Guina Serrata), esposa del alto dirigente del PRM en Santo Domingo Oeste y exdirector de INPOSDOM, Adams Peguero, al parecer ya no ocupa el puesto desde hace varias semanas. Esa vacante ha provocado un intenso cabildeo; por un lado, se impulsa a la vicecónsul Isaura Nivar, trasladada a España, quien aparentemente no aceptó, diiicen. Su esposo, Neftalí Fuerte, ex presidente de la seccional y actual asesor del Poder Ejecutivo para Asuntos de las Comunidades Dominicanas en el Exterior, no sale del Palacio Nacional ni de Cancillería para que nombren a su mujer. Del otro lado se encuentra John Sánchez, actual secretario general y director del INDEX-NY, para que nombren a su hermana, la abogada Eustaquia Sánchez, también alta dirigente perremeísta en los “nuevayores”. Como dijo alguien en el Alto Manhattan: “La suerte está echada”.

►¿Levantarse a las 3:00 a. m.? Agradecemos a esos lectores que, al no poder pasar por una puerta estrecha, se levantan a las 3:00 de la mañana los lunes para leer nuestra columna. Después, rinden informes a ciertos funcionarios del gobierno, a algunos legisladores, a altos dirigentes del PRM y a dos agentes de seguridad del gobierno dominicano (DNI). Eso es lo que se llama ganarse el “moro”, a base de caliesaje y serruchadera de palos, siendo lambones y soplones contra muchos comunitarios y políticos dominicanos en NYC. Los chivatos y delatores suelen presentarse como serviciales y confiables, pero en realidad generan desconfianza y rechazo en la sociedad, porque se debate entre la delación “ética” y la “lealtad ciega”. Como dice el dicho: “A quien le sirva el sombrero, que se lo ponga”. Y como dice el “gordito”: “Yo vendo al contado”. ¡Qué manera de ganarse la vida!, como expresa el merengue de Johnny Ventura. ¡Uff!

►Un valor dominicano en NY: Manuel Octavio Pérez, mejor conocido como Mañengo, es muy reconocido entre la comunidad dominicana en NYC por sus múltiples servicios comunitarios y sociales que viene prestando desde hace décadas a sus connacionales en la urbe. Es miembro fundador del Club Amigos de Cristo Rey, sirviendo a causas humanitarias con el envío de furgones de alimentos, medicinas y ropa a la RD cuando el país ha sido afectado por tragedias naturales (ciclones e inundaciones). Es directivo del Círculo de Locutores Dominicanos (CLD) en la filial NY, prestando sus amplios conocimientos a jóvenes interesados en serlo, y Ministro Capellán en la Iglesia Universal USA, desde donde predica y orienta a practicar el bien hacia los demás. En todas sus facetas siempre pone en alto su dominicanidad. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Mañengo, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Se protege a residentes frente a situaciones de discriminacion relacionadas con vivienda, empleo, servicios y otros aspectos de la vida cotidiana. Para presentar denuncias y recibir orientaciones, visitar = https://www.nyc.gov/site/cchr/index.page#

►Cultura General: Dedectar dólares falsos: Consiste en arrastrar el billete sobre una hoja de papel blanco. Si deja residuo y aparecen manchas de cera en exceso, es probable sea falso, los dólares auténticos no dejan residuos. Es normal que en la hoja quede una marca de color verde oscuro, característica del billete genuino. Otra medida de seguridad es el hilo de seguridad, visible en segmentos a lo largo del billete. La reevisión de la marca de agua, al exponer el billete a la luz, debe aparecer el retrato del personaje impreso visible en ambos lados. Al exponer el billete a la luz ultravioleta, un dólar auténtico mantendrá su color original, mientras que un billete falso puede volverse blanco o mostrar una franja de seguridad de color amarillo oscuro.

►Salud: RD aprobó una nueva alternativa terapéutica de primera línea, libre de quimioterapia, para pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) con mutaciones específicas del EGFR.

►Cita: “Quien te lleva el chisme, de ti chismes lleva”, es decir el soplón no tiene lealtades y hablará de cualquiera. (Anónimno)

►Dólar y Euro hasta este domingo 12: Compra del dólar = $57.87 y venta = $60.08; Compra euro = $66.26 y venta = $69.55

►Precios combustibles: Del 11 al 17 de junio: Gasolina Premium = $338.10 Gasolina Regular = $302.50; Gasoil Optimo = $290.10; Gasoil Regular = $254.80; Gas licuado = $137.20; Gas natural = $43.97; cilindros de 100 libras = $3,429.95; de 50 libras = $1,714.98; de 25 libras = $857.49. de 15 libras = $514.49.

►Para comunicarse con nosotros: [email protected]