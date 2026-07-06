Entérate NY

Por Ramón Mercedes

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Solo se habla de la PN en NYC: “El vil y cobarde asesinato del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, ocurrido el pasado fin de semana en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste, a manos del cabo policial José Francisco Moreta Heredia, es un tema que se comenta por doquier en NYC. Solo se habla de la PN. ¡Uff! Diiicen dominicanos en el Alto Manhattan, El Bronx y otros lugares de NYC que, si hubiese sido en un intercambio de disparos, tirando tiros, piedras u otros objetos peligrosos, se podría justificar la defensa. Pero no, balearlo sin razón ni justificación como se ve en el video, es algo que no se justifica. No basta con cancelar y someter solo al agente; deben cancelar y llevar a la justicia también a su jefe inmediato, el coronel Milagros del Carmen Arnaud, quien solo fue trasladado, y a los otros agentes presentes, quienes pudieron evitarlo y no lo hicieron. La verdadera reforma policial sería cancelar y someter a la justicia al coronel y a los demás compañeros del cabo asesino, diiicen.”

►Con decretos no podrán aspirar en PRM: En la XXIII Convención Nacional Extraordinaria del PRM, realizada este domingo, se definieron las resoluciones previas a la elección de las nuevas autoridades del partido, programada para el 2 de agosto. Entre las resoluciones, se estableció que, según el principio de incompatibilidad, quien ostente un cargo con decreto no puede aspirar a la presidencia, una vicepresidencia ni a secretario general del partido. Un alto dirigente del PRM en NY reitera: “Todo aquel que tenga un decreto no podrá aspirar a la presidencia, vicepresidencia o secretaría general”. En NY, Julio César Mateo (Yulín Mateo), designado cónsul en Saint John, Antigua y Barbuda mediante el decreto No. 573-25, no podrá reelegirse en NY como aspira. Del mismo modo, Luis Emilio Ducasse, quien fue designado Gestor Comercial y Cultural del Centro de Exportaciones e Importaciones de la RD por el decreto No. 227-21, también aspira a la presidencia PRM-NY, tampoco podrá aspirar. ¿Quién más? Los aspirantes a la presidencia incluyen a Arias Guevara y John Sánchez, Arsenio Devares y Domingo Peña. A la secretaría general aspiran Isaura Ivar, vicecónsul mediante el decreto, Margarita Pichardo, Bienvenido Santana, Sergio Thousand y Ana Cuevas.

Ver video = https://www.youtube.com/shorts/-K_PF795DD8

►De las palabras a los hechos en el PRSC: Recientemente, dos ex reformistas, profesionales que vivieron años en NYC, nos escribieron solicitando resguardar sus identidades. Diiicen que el partido quiere postular a Santiago Matías (Alofoke) como candidato presidencial para 2028; no para ganar, sino para aprovechar su gran popularidad y sus seguidores voten “colorao”, de modo que la organización supere el 5% de los votos y reciba la financiación de la JCE. Según la Ley 99-25, la asignación de fondos se basa en los votos: el 80% del dinero se reparte entre quienes superen el 5%; 12% entre quienes estén entre 1% y 5%; y 8% entre quienes obtengan entre 0.01% y 1%. Diiicen que el PRSC está perdiendo votos, y por eso, meno$$$. En 2020, obtuvo un 1.78%, es decir, 65,132 votos; en 2024, solo 38,126 votos, un 0.87%. ¿Camino a perder la personería? Hace una semana, el presidente del partido proclamó que renunciaban al 5% de los fondos de la JCE, alegando que no estaban ahí para beneficios personales ni del partido, sino para promover un cambio en la vida del pueblo dominicano. Las palabras se las lleva el viento, diiicen. Ahora, los dos ex compatriotas nos vuelven a escribir. Ni quito ni pongo: Si es cierto que al partido no le interesan los fondos de la JCE, entonces los máximos organismos del PRSC, sus órganos deliberativos (Directorio Presidencial -DP-), máximo órgano ejecutivo, político y de dirección de la entidad; el Comité Político -CP-, órgano de dirección estratégica de alto nivel creado para la toma de decisiones tácticas rápidas y el manejo de la agenda política nacional; y Directorio Central Ejecutivo -DCE-, órgano superior de dirección que agrupa los principales dirigentes, presidentes provinciales y secretarios nacionales del partido, deben someter de manera conjunta una instancia a la JCE (como partido) renunciando a dichos fondos, pero no de palabra ni de manera personal. “Del dicho al hecho hay mucho trecho”. ¿Se oye o no se oye? (Joaquín Balaguer).”

►FP en circunscripcion 1-USA: En la circunscripción 1-USA, algo huele mal en Dinamarca y en la FP. Una cotizada “leoncita” en Nueva Jersey nos informa y afirma decir “la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”, juramento clásico en los tribunales de EE.UU. La unidad, dividida, fue confirmada y comprobado el impase generado por la decisión de colocar a Odell Suero como secretario general de la seccional FP-NY. Se pensaba que en el exterior el partido iniciaría un nuevo rumbo, una verdadera unidad; pero no, dice la fuente: el presidente de la FP en dicha circunscripción, Alfredo Rodríguez, al parecer le encanta la división como medio de imponer mediáticamente una mayoría que incline la balanza hacia su objetivo principal: la candidatura a diputada de su esposa, Leidy Laura Fernández, miembro de la Dirección Política (DP). Dicho esto, no hay dudas de que la unidad existe en la FP en USA, pero está dividida por las imposiciones y ambiciones de Rodríguez. Un compañero de Connecticut comentó que cualquier candidato a diputado en la FP por esta circunscripción le dará mucha agua de beber a Laura Fernández, ya que su esposo ha logrado unificar enemigos. Dicen que por eso fue que compañeros en NY iban a celebrar una fiesta cuando se enteraron de la supuesta renuncia de Leidy Laura. ¿Ah? Me dicen que, aparte del empresario Henry Abreu, vienen otros candidatos para competir, pero adversarios de Alfredo. Por querer imponer, está originando un “efecto contrario”. Alguien vociferó: “entrando por lana y está saliendo trasquilado”. ¡Uff!

►Qué pasó ahí?: “Nos escriben algunos “sabiólogos” y “opinólogos” desde Broadway. En el Distrito 72, el asambleísta Manny de los Santos, de origen dominicano, logró 8,796 (75.39%) votos, en los sectores de Washington Heights, Inwood y Marble Hill. Un asambleísta en Nueva York gana $142,000 al año, equivalentes a $8.4 millones de pesos dominicanos. Por su parte, el asambleísta Al Taylor, en el Distrito 71, obtuvo 7,886 votos (54.67%), en Harlem, Washington Heights e Inwood. Ambos ganaron, aunque estos sectores forman parte del Distrito 13, que representa a Espaillat. Curiosamente, Espaillat perdió en Inwood, Washington Heights y Harlem. ¿Acaso ambos asambleístas trabajaron políticamente a su favor? Estos vecindarios son cuna y corazón de la dominicanidad, no solo en NY, sino en todo el mundo. No hay justificación para que Espaillat perdiera allí. ¡Hay que repensar la estrategia, diiicen!”

►Actuales dominicanos electos en NYC: Los actuales asambleístas demócratas dominicanos electos en NY, con un sueldo anual de $142 mil dólares (equivalentes a $8 millones 400 mil pesos dominicanos), son: Manny de los Santos (D-72), George Álvarez (D-78), Amada Séptimo (D-84), Yudelka Tapia (D-86) y Karine Reyes (D-87). Ninguno tuvo verdaderos oponentes; más bien, se enfrentaron a lo que algunos llamaron “chongos” o ausencia de competencia. Se dice que esto los llevó a desarrollar campañas “light”, también frente a la batalla épica del congresista Adriano Espaillat (D-13), quien perdió. Hubo muchos ABM = Allantes, Bultos y Movimientos. Otros oficiales dominicanos electos son los concejales, con un sueldo anual de $148 mil dólares (equivalente a $8 millones 888 mil pesos dominicanos), además de un millón de dólares del Presupuesto Participativo para entregarlo a sus comunidades. Los concejales son: Christopher Marte (D-1), Shaun Abreu (D-7), Carmen de la Rosa (D-10), Pierina Sánchez (D-14) y Oswald Feliz (D-15). Ellos también adoptaron una estrategia similar en la campaña de Espaillat (light). Según observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan, todos se veían “circunstancialmente” apoyando a Espaillat. Un quisqueyano en El Bronx exclamó: “¡Con amigos así, ¡quién necesita enemigos! ¡Ay, ay, ay!

►Lamentaciones allá y aquí: El Caucus Hispano del Congreso (CHC), que reúne a 43 congresistas hispanos de EE. UU., y cuyo presidente es Adriano Espaillat (D-13), lamentó profundamente su derrota en las primarias demócratas en NY. El CHC considera que la pérdida de este histórico líder demócrata frente a Darializa Ávila Chevalier representa un duro golpe para el establishment del Partido Demócrata. En la misma tesitura, la enorme mayoría de los votantes del Distrito 13 sostiene que Espaillat ejercía su liderazgo con responsabilidad, inclusión y una visión de futuro, recuperando la esencia del servicio y convirtiéndose en una herramienta de fortalecimiento de las comunidades en el mismo. Mostró una visión innovadora alineada con los nuevos tiempos, comprometida con el desarrollo social y la transformación de el distrito, con un profundo sentido de esperanza, justicia social y compromiso ciudadano. Indicaron que Espaillat basó su política en el servicio, la transparencia, e impulsó cambios significativos en las comunidades, fortaleciendo la democracia y la sociedad en su conjunto, como se demuestra aquí. Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=10573

►Con miopía política: El activista comunitario, experto en asuntos de vivienda y reconocido defensor de los derechos de los inquilinos en NYC, Luis Tejada, nos escribe: La angustia, frustración y tristeza por haber perdido unas elecciones democráticas han llevado a muchos seguidores del derrotado Adriano Espaillat a comportarse con una miopía política alarmante, aferrados a la ignorancia y al autoengaño. Como planteó Platón en la alegoría de la caverna, aquellos que pasaron su vida contemplando únicamente sombras proyectadas sobre una pared, al enfrentarse por primera vez con la luz de la realidad, la rechazaron. Incapaces de comprender lo que veían, confundieron la verdad con una ilusión, la conciencia con una fantasía, y la transformación con una amenaza. Por miedo, comodidad o fanatismo, decidieron regresar a la caverna, refugiándose en sus sombras, en sus mentiras y en sus viejas manipulaciones, convencidos de que no existe nada más allá de aquello que siempre les hicieron creer. Sigan soñando con sus sombras. Sigan aferrados a sus espejismos. Nosotros, los que creemos en el cambio, seguiremos avanzando sin miedo, de frente al sol, abrazando la verdad, construyendo y abriendo camino hacia una nueva realidad que ya nadie podrá detener. ¡Huumm!

►Embajada EUA en RD: Conocer a Leah Francis Campos la embajadora de EE. UU. en RD. Antes de ocupar el cargo, fue asesora estratégica sénior de una empresa multinacional estadounidense dedicada a los datos y la inteligencia artificial. Fue asesora en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, sobre el hemisferio occidental. En 2012, fue candidata por el 9.º distrito congresual de su estado natal, Arizona. Ocupó simultáneamente el cargo de directora de personal del Subcomité del Hemisferio Occidental de 2013 a 2015, y trabajó en la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

►Un valor dominicano en NY: Kenny Placencio de origen dominicano y criado en Washington Heights, es el director de Eventos Emblemáticos en el Departamento de Transporte de NYC (DOT-NYC). Con su labor sigue consolidando su trayectoria en el servicio público mediante el impulso de iniciativas que transforman el entorno urbano. Kenny ha sido pieza clave en el crecimiento y expansión de programas comunitarios de gran impacto como “Summer Streets” y “Car-Free Earth Day”, los cuales acercan actividades recreativas y espacios públicos seguros a los residentes de los cinco condados. Con su accionar enarbola bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Kenny, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: NYC ofrece ayuda para personas con discapacidades. Ofrece programas, servicios y orientación para personas con discapaciades y sus familias. Mayor información = https://www.nyc.gov/site/mopd/index.page#

►Cultura General: No existe un consenso absoluto sobre cuál es el mejor servicio de inteligencia en el mundo, ya que depende del enfoque (tecnología, presupuesto o fuerza operativa). Pero, los expertos suelen destacar el Mossad (Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel), catalogado como el más letal y efectivo del mundo por sus audaces operaciones encubiertas, ciberinteligencia y acciones antiterroristas. Otros servicios de primer nivel mundial incluyen la CIA de EUA; al MI6 británico; el FSB ruso; y el MSS chino.

►Salud: El consumo frecuente de bebidas azucaradas y zumos de frutas durante la infancia y adolescencia está fuertemente vinculado con un mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial en la edad adulta, según han comprobado investigadores estadounidenses al hacer un seguimiento de más de 25.000 personas durante 25 años. El estudio desmitifica además la idea de que toda la fructosa es perjudicial para el corazón o que todos los zumos son inocuos

►Cita: “Quien te lleva el chisme, de ti chismes lleva”, es decir el soplón no tiene lealtades y hablará de cualquiera. (Anónimno)

►Dólar y Euro hasta este domingo 5: Compra del dólar = $58.11 y venta = $60.35; Compra euro = $66.46 y venta = $69.91

►Precios combustibles: Del 4 al 10 de junio: Gasolina Premium = $338.10 Gasolina Regular = $305.50; Gasoil Optimo = $290.10; Gasoil Regular = $257.80; Gas licuado = $137.20; Gas natural = $43.97; cilindros de 100 libras = $3,429.95; de 50 libras = $1,714.98; de 25 libras = $857.49. de 15 libras = $514.49.

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