Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Aclarando: La misión y el objetivo de esta columna, como bien lo indica su lema, «Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad», es dar a conocer y poner en aviso a los dominicanos residentes en NYC sobre situaciones que no salen a la luz pública y les pueden afectar o favorecer. No somos analistas como muchos nos han solicitado.

►¿2,442 desaparecidos en RD?: Los dominicanos del exterior al viajar a la RD deben tener en cuenta lo siguiente: Es un hecho alarmante que desde julio de 2022 hasta febrero de 2025 se han reportado 2,442 personas desaparecidas, principalmente de Santo Domingo y Santiago, según la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos (Asodofade).

Ver = https://cdn.com.do/nacionales/alerta-por-epidemia-de-desapariciones-en-republica-dominicana/

►Abinader en NY: Todavía no se sabe con exactitud el día que el presidente Luis Abinader llegará a NYC para participar de la Asamblea General de la ONU. El debate general de alto nivel se llevará a cabo del 23 al 27 de este mes. Además, se realizará un evento para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) el 22 de septiembre y se conmemorará el 80º aniversario del organismo, buscando generar consenso sobre los desafíos globales actuales. Una prestante dama del perremeísmo en la RD, con mucha influencia entre los «perremeeces» de NY nos informó; ni quito ni pongo: El mandatario estará en la Gran Manzana para esas fechas. Aníbal Belliard, de Nagua, igual que el cónsul Chú Vásquez, es el jefe de la avanzada presidencial. Tiene dos semanas en NYC, haciendo visitas y reuniones, entre otras responsabilidades. Hay «compañeros» haciendo cartas de peticiones de nombramiento al Presidente al montón. Otros, llevando sus trajes a la lavandería y otros tomando prestado a sus amigos del mismo side, para lucirle al No. 1 cuando lo vean en el hotel, porque el mandatario no tiene entre sus planes visitar el local del PRM, diiicen.

►Leonel en NY: Es costumbre en el expresidente Leonel Fernández venir para esta época a realizar múltiples encuentros y contactos con personalidades de todo el mundo que se dan cita en la ONU. Asimismo, con empresarios de USA, académicos y dirigentes de su partido. «Una Leona», pidiendo reserva de su identidad, nos dijo: Ni quito ni pongo: La situación de los aspirantes del exterior a la Dirección Política (DP) de la FP está de lo más interesante, algunos dan por descartado a Gregorio Morrobel, Carlos Feliz, Máximo Corcino, Dominico Cabral y a una recua de aspirantes sin posibilidades, mientras que las expectativas reales se centran en Marcos Cross (de España) y Leidy Laura (de USA), quienes están de tú a tú en RD. Diiicen que Laura y su esposo, el ex diputado Alfredo Rodríguez, han tocado todas las puertas e invertido dema$iado tiempo para tratar de que ella pueda entrar a la alta dirección. Si no llega en esta ocasión, su flamante esposo tendrá que buscar asilo político ¡Huumm! Mientras, otros opinan que Carlos Feliz, Morrobel, Corcino y Dominico están viviendo tiempo extra de su gastado liderazgo; se mantienen en las posiciones por amarres de aposento con algunos de la Dirección Central (DC) que son fieles a cambio de mantenerse inamovibles. ¡Wepa! Diiicen que esos compañeros no llegarán a un 15% de los sufragios porque el descrédito en RD es su carta de presentación. ¡Uff!

►El León ¡vuelve y vuelve!: La misma Leona nos informó que varios miembros del PRSC-NY están despolvando trajes que tenían mucho no usaban ya que su partido estaba inmóvil. La prestante dama, quien tuviera muy buenas relaciones en los gobiernos de Balaguer, confió a Entérate NY que muchos «compatriotas» se van con «El León» y hay un encuentro pautado durante su próxima visita a los «nuevayores», para los «colorados» iniciar desde ya, hasta el 2028 el slogan: «vuelve y vuelve», «vuelve y vuelve». ¡Ay, ay, ay!

►DNI en NYC: Diiicen que los agentes del DNI en los nuevayores, más de 100, están en estos días muy activos privando en que son más que Eliot Ness y Los Intocables, Telly Savalas (Kojak) y que los detectives del NYPD. ¡Wow! Ahora, dice la fuente, quieren estar en los eventos, sentarse en lugares donde haya políticos y comunitarios, con grabadoras en los bolsillos, al estilo El Gordo-NY, para oír; quieren que les digan sobre cosas que preguntan. Los informantes como se les llama (comunitarios, políticos, periodistas, profesionales, empleados públicos, bodegueros, taxistas y fotógrafos enganchados) no quieren que les llamen «soplones», «delatores», ni «confidentes». Hay que llamarlos «expertos en seguridad nacional de RD». Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: «La mona aunque se vista de seda, mona queda», siguen siendo «calieses» y/o «chivatos». ¡Ay! En el pasado reciente se afirmó que el DNI tenía más de 15 mil «expertos en seguridad nacional en RD» (calieses) ¡Uff!

Ver = https://listindiario.com/la-republica/2019/03/15/557512/ojos-y-oidos-atentos-en-salvaguardar-la-seguridad-nacional.html

►Atención dominicanos en el mundo: La denuncia que hiciera la semana pasada Julio Martínez Pozo, director del programa El Sol de la Mañana, ha causado alarma entre dominicanos en esta ciudad, NJ, Ct. y Pensilvania. Nos han escrito a través de WhatsApp, E-Mail y correos electrónicos, afirmando estar aterrados en sus centros de labores (barbería, bases de taxis, bodegas, restaurant, salones de belleza, consultorios y tiendas, entre otros lugares) por la estafa tan sofisticada. Martínez Pozo afirmó que la inteligencia artificial generativa puede tomar la imagen y voz de cualquier persona y emitir mensajes que parezcan que son de esa persona, para usarlo de manera fraudulenta. Muy fácilmente una persona llama en nombre de un amigo y se entiende que estás hablando con ese amigo, y le plantea cualquier cosa. Hay que desarrollar claves de comunicación. Es conveniente y beneficio establecer un código entre sus gentes; como Juan Pablo Duarte, El Malecón, 2150, y comprobarlo después de una de esas llamadas solicitándole tal o cual cosa. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=hdgNvU-u_3E

►Para muchos: Nos escriben desde el Alto Manhattan. Ni quito ni pongo. Por considerarlo de importante e interés para una gran cantidad de «mequetrefe», «botarate», «fantoche», «mamarracho», «chiquilicuatre», «chisgarabís», «tarambana», «zascandil», entre otros calificativos para las personas entrometidas, reproducido el envío de este artículo: «Hay gente que solo le busca sentido a la vida jodiendo a otro».

Ver https://elpregonerord.com/ana-simo-hay-gente-que-solo-le-busca-sentido-a-la-vida-jodiendo-a-otro/

►El Buck Canel dominicano: Muchos recuerdan al ícono de la narración deportiva hispana en Grandes Ligas, Buck Canel (No se vayan que esto se pone bueno). Observadores quisqueyanos en el Alto Manhattan, diiicen que el Buck Canel de la RD lo es el infalible narrador dominicano (de Moca) en Grandes Ligas en NY, Gabriel Balcácer. Un fenómeno frente al micrófono. Él junto a la también locutora Yanelin Ciprian, hicieron gala de una precisa alocución, durante la inauguración y clausura de los recién juegos Juan Pablo Duarte, ante miles de fanáticos, el ministro de cultura, Kelvin Cruz, el cónsul Chú Vásquez y otras autoridades del estado y NYC. El reconocido periodista Tony Balbuena define a ambos locutores: «Connotado cronista deportivo de larga data y la talentosa y joven Ciprian impusieron, en escenario multitudinario, la entonación, fluidez y buena dicción desde el inicio hasta el final. El diestro manejo en tarima hizo sintonía con el público presente. Recibieron elogios de los presentes y otros reconocieron la gran labor de los conductores del ceremonial de clausura. Entérate NY felicita a esas personas consagradas de la narración deportiva, que vienen desde hace algún tiempo enalteciendo la dominicanidad y poniendo en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. ¡Felicidades!

►De la Embajada EUA-RD: El Departamento de Estado de los EE. UU. recomienda a los ciudadanos estadounidenses adquirir un seguro de viaje antes de salir al extranjero. Contar con un seguro de viaje es un paso fundamental que no debe pasarse por alto. En RD, la atención médica requiere pago por adelantado, incluso en casos de emergencia, y los costos pueden aumentar rápidamente. El seguro de viaje puede cubrir visitas al hospital, vuelos cancelados, equipaje perdido e incluso evacuaciones médicas si fueran necesarias. Muchos planes también ofrecen asistencia en inglés las 24 horas del día, lo que garantiza apoyo en situaciones inesperadas. Esta tranquilidad permite a los viajeros disfrutar su estadía sin preocupaciones.

►Un valor dominicano en NY: Darío Abreu, reconocido periodista dominicano en NYC desde hace décadas, viene luchando por los mejores intereses de sus connacionales en la Gran Manzana, tanto en lo social y comunitario. Ha pertenecido a varias organizaciones comunitarias dedicando gran parte de su tiempo a trabajar desinteresadamente por el bien de su comunidad. Laborado en el consulado dominicano NY convirtiéndose en un empleado ejemplar, Mantiene como norte un pensamiento del Che Guevara = «En la tierra hace falta personas que trabajen más y critiquen menos, que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale «Darío, usted es un valor dominicano en NY»

►Un valor dominicano en NY: Darío Abreu, reconocido periodista dominicano en NYC desde hace décadas, viene luchando por los mejores intereses de sus connacionales en la Gran Manzana, tanto en lo social y comunitario. Ha pertenecido a varias organizaciones comunitarias dedicando gran parte de su tiempo a trabajar desinteresadamente por el bien de su comunidad. Laborado en el consulado dominicano NY convirtiéndose en un empleado ejemplar, Mantiene como norte un pensamiento del Che Guevara = «En la tierra hace falta personas que trabajen más y critiquen menos, que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale «Darío, usted es un valor dominicano en NY»

►Cultura General: El kamasutra es un texto hinduista que habla sobre el comportamiento sexual de los seres humanos. Este libro enseña el arte de cortejar a una mujer, cómo seducir a un hombre y técnicas para complacerse mutuamente. Ver = https://www.eltiempo.com/cultura/gente/kamasutra-la-postura-del-arquero-es-una-posicion-sexual-que-aumenta-el-placer-780961

►Salud: Si últimamente sientes irritación, fatiga o estrés en la RD, puede que la causa esté más cerca de lo que imaginas. Aunque parezca imposible de creer, los constantes apagones que han afectado durante semanas a la RD, pueden tener un impacto negativo en la salud de la población, según la doctora Mircia Pacheco de Ramírez.

►Servicio comunitario: Ayuda para pagar el teléfono, a través del programa Lifeline el Gobierno ofrece ayuda. Más información = www.fcc.gov

►Sobre el español: Impúdico = Descarado, falto de pudor.

►Frase: «De tal palo, tal astilla» = Significa que los hijos tienden a heredar características físicas, de carácter o de comportamiento de sus padres.

►Dólar y Euro hasta este domingo 7: Compra del dólar 62.60 y venta 64.02; Compra euro 72.50 y venta 76.63

►Combustibles: Del 6 al 12 de agosto: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50. Gasoil Optimo $242.10. Regular a $224.80. Gas Licuado a $137.20. Gas Natural $43.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a [email protected]