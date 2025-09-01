PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Día del Trabajo: En USA se celebra este lunes el Día Internacional del Trabajo. Es de fiesta.

►Desfile Dominicano NJ proclama a Carolina próxima presidenta RD: Nos escriben desde Paterson-NJ. Ni quito ni pongo: El proverbio chino, diiice: «Una imagen y/o video vale más que mil palabras». Pruebas: La presidenta del Desfile Dominicano en Nueva Jersey, Elsa Mantilla, ha politizado el evento comunitario a favor del partido de Gobierno, diiicen. Los Desfiles son para promover, resaltar la cultura, folclor, tradiciones, costumbres, bailes, trajes regionales y otros elementos culturales, de la RD. Pero, Mantilla ha decidido cambiar estos mensajes por: «Esa es». «Esa es». «Esa es», señalando públicamente ante la comunidad que Carolina es la candidata presidencial de la RD por el PRM.

Ver = https://www.youtube.com/shorts/Qsy5ks6q3tU (Se desconocen los motivos que la llevaron a eso). Diiicen que ella puede tener sus simpatías políticas, pero es un «irrespeto», «descaramiento», y «echar por las bordas la vergüenza», porque no se respeta desde el Desfile a los connacionales que no comulgan con su proclama. El Desfile, dedicado al D.N. por donde Mejía es la alcaldesa, se izó la bandera el pasado sábado en Paterson para dar inicio a la semana dominicana. El próximo día 4 será la Gala con Fernando Villalona ($$$ ¡Uff!) El día 7 será el Desfile. Una fuente informó a Entérate NY que Mantilla ha ordenado excluir a algunos criollos portar «la banda del Desfile» porque no son del PRM. ¡Increíble! Eso no puede ser, si es cieeerto, diiicen otros. El Gran Mariscal lo será el cónsul José -Bertico- Sosa, quien bailó con Carolina al estilo Johnny Ventura. Hasta Lucilo de los Santos, cónsul en Montreal, abandonó el cargo para estar presente desde el pasado jueves junto a la precandidata. Neftalí Fuerte canta la canción «La 40» =https://www.youtube.com/watch?v=Lq_2EMBAYlg&list=RDLq_2EMBAYlg&start_radio=1 ¡Ah! Carolina compartió el sábado en el local del partido en NY, con el cónsul Chu Vásquez, y su asistente Jairo Díaz, y la alta dirigencia de la entidad. Pero, no asistieron los seguidores de David Collado, incluyendo el secretario general John Sánchez. Percibieron que esa reunión no era institucional sino promocional de Carolina. Diiicen que Mejía ha venido en 5 ocasiones a NY y no ha traído una sola solución a los problemas. ¡Bueeeno!

►¿Vacío en PRM-NY?: Hace tres semanas escribimos que el aguerrido dirigente del PRM-NY, Alejandro -Tontón- Rodríguez, se había ido de retirada a RD tras 4 décadas en NY trabajando y en política … un veterano. El diputado del PRM por el exterior Cirilo Moronta lo recibió en el aeropuerto Las Américas e hizo pasar por el Salón de Embajadores, sin que le abrieran sus maletas. «Querer es poder», diiicen. Cuando fue izquierdista hizo visitas prolongadas a Libia y Vietnam. Su veteranía política lo mantuvo en el staff de la seccional del PRM orientando, guiando, trazando estrategias y estableciendo responsabilidades entre los «compañeritos». Tenía todo un equipo de seguidores; presidía la «tendencia» más fuerte a lo interno del partido en la urbe. Precisamos que el PRM-NY tendría algún vacío político ante su ausencia. Lo han visitado a su nuevo y elegante apartamento, detrás del Banco Central, viejos amigos que residieron en la Gran Manzana. Dos de ellos confirmaron a esta columna que desde NY lo llaman para preguntarle qué hacer sobre determinada situación en el partido. ¿Se convertirá Tontón en el Oráculo de Delfos? = Santuario en la antigua Grecia que las personas acudían para recibir consejos sobre decisiones importantes, ya fueran personales, políticas o militares. ¡Wepa! Nos informan que por su quebranto de salud acude 3 veces por semana a CEDIMAT en la capital. ¡Ah! Ha visitado múltiples funcionarios para saludarlos, por la vieja amistad que los une. Asimismo, ya tiene una visita programada con el presidente Luis Abinader, quien siempre lo ha distinguido, diiicen. Nos informan que con pocos días en RD se ve más fortalecido, coloradito y sosegado, porque se pasa gran parte del día sentado en una mecedora en el balcón de su apartamento, en lo último de una torre, con vista al mar Caribe, disfrutando de una brisa suave y yodada totalmente. Un ciudadano en el Alto Manhattan, al conocer esas informaciones vociferó: «Pronto estará Tontón como en los tiempos de Balaguer: «Fuerte, Gordo y Colorao». ¿Viva la revolución o el capitalismo? Otro contestó ¡Bueeeno! «Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga» = Cuando algo sucede es porque lo quiso Dios.

►Siguen nombramientos aquí y allá: «Nadie sabe para quien se trabaja» = Significa que el resultado de su esfuerzo y dedicación puede ser disfrutado o utilizado por otras personas, como sucede al poner el fruto de su trabajo en manos que no corresponden, diiicen perremeístas en el exterior. Mientras los «compañeros» del exterior siguen esperando sus nombramientos, aun en NY haber cancelado recientemente decenas de ellos que laboraban en el consulado dominicano. Sin embargo, el Gobierno sigue nombrando, tanto en el exterior como en RD. Veamos: El decreto 291-25 del 3 de junio 2025, no publicado en la página de la Presidencia dice: José Elías Paulino Martínez, queda designado como auxiliar en NY. También hubo nombramiento en Miami, Los Ángeles y Praga. Recientemente nombraron a otros en el consulado NY, enviados desde dominicana, todos. Recientemente nombraron vicecónsules en NY a Yulissa Hernández, quien era del PRD, luego del PLD, y luego pasó a ser viceministra de Educación, cuando Roberto Fulcar-PRM. También a Vicmari Acosta Familia, que viene de la Dirección de Pasaportes en RD. ¡Ah! El presidente Abinader nombró el pasado viernes, mediante decreto 475.25, a Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna como director general de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF). Según la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), a mayo de 2025 había 757,028 empleados públicos en la RD. Esta cifra representa un aumento del 3.2% respecto al año anterior. Un ciudadano en la avenida Saint Nicholas vociferó: «Esos nombramientos no llegan a NY». ¡Huumm! Hay otros. Ver =

https://eldinero.com.do/335500/luis-abinader-designa-a-zorrilla-ozuna-en-desarrollo-fronterizo-y-jose-luis-lopez-en-promesecal/

►Consulado RD-NY preparará aspirante a enfermeras: Las dominicanas residentes en NYC interesadas en hacerse enfermera, el consulado dominicano las formará a través de las Universidades «Amara Medical» y «Nacional Evangélica», compromiso hecho a través de un acuerdo que se firmó en la sede consular la semana pasada. Para inscribirse, las dominicanas interesadas deben acudir a la sede consular, ubicada en el 1501 de Broadway, entrada por la calle 43 en Down Town, informó una fuente consular. La Universidad Amara está en el 1550 de Unionport Rd, en El Bronx, y su rector Fernando A. Rodríguez, preside también a Fersanity. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=eaeDBfxol_Y&t=2s Mientras, la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), en la avenida Estrella Sadhalá, No. 202, en Santiago de los Caballeros, RD; abre de lunes a sábado desde las 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Ver = https://unev.edu.do/contacto/ El cónsul Chu Vásquez dijo que, ante la falta de profesionales de la enfermería en NYC, el consulado dominicano suscribió el acuerdo a los fines de lograr la capacitación y adecuación que les permitan insertarse al mercado laboral estadounidense. Resaltó que este esfuerzo surge de un diálogo sincero con la comunidad y responde a la escasez de personal de enfermería en NY, al tiempo que ofrece una salida a profesionales dominicanos que no encuentran espacios donde ejercer con dignidad en su país. ¡Huumm! Hay algo que llama la atención, es que el acuerdo es por tres años. ¿Será que Chú tiene el consulado “amarrao” por esos tres años? Ver = https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/2025/08/24/ee-uu-abre-puertas-a-profesionales-de-enfermeria-dominicanos/3222811

►¿División política?: La frase «en política nadie es tan amigo que no puede ser tu enemigo, ni tan enemigo que no puede ser tu amigo», es un reflejo de la naturaleza impredecible y pragmática de la política, donde la lealtad es rara y las alianzas son transaccionales y volátiles. En la política, no hay verdaderos «mejores amigos», todos pueden convertirse en tus «peores enemigos» en cualquier momento debido a intereses y alianzas cambiantes, y un enemigo puede volverse tu amigo para la conveniencia de un momento. Una fuente política de las más enterada dentro de la comunidad dominicana en NYC nos confirmó un secreto bien guardado hasta ahora: En las elecciones pasada hubo una alianza, pero una alianza entre dos connacionales, pertenecientes al partido … Uña y dedo. Pero, ha surgido un disgusto que nadie sabe la esencia del mismo, solo ellos dos. El asunto explotará en cualquier momento, diiicen. Ya no se le ve «juntos». Ambos guardan las apariencias de «aliados», pero no, están separados como a mil kilómetros, diiicen. Un dominicano en la calle Dyckman, en el Alto Manhattan, canta la salsa del fenecido Eddie Palmieri «Vámonos pa’l Monte». Escuchar = https://www.youtube.com/watch?v=Rn85kvb4bTk&list=RDRn85kvb4bTk&start_radio=1 Le dicen que si sigue cantando eso «le introducirán un arma blanca hasta donde le dicen Cirilo». «Para un buen entendedor con pocas palabras basta» = Significa que una persona inteligente o perspicaz puede comprender un mensaje, una situación o una intención con una mínima explicación o insinuación. Hay más detalles. ¡No se vayan que esto se pone Bueeeno!

►Se mantiene abierta oficina en Brooklyn: El Departamento de Estado de USA (que maneja la política exterior estadounidense) ordenó en el pasado reciente el cierre de las oficinas satélites del consulado dominicano ubicadas en distintos lugares de NY. El cónsul Jesús -Chú- Vásquez las cerró, pero mantiene una a lo calladito, ubicada en el sótano trasero de la Iglesia Sagrado Sacramento, en el 198 de la avenida Euclid, en Brooklyn, que trabaja dos días a la semana. Allí se ofrecen todos los servicios, diiicen. En Connecticut el cónsul canceló hace unos días a la «compañera» Beatriz Martínez. Diiicen los perremeístas de este estado que ya están «harto» de hacer serrucho todos los meses para pagar el local del partido, ubicado en el 100 de la calle Grand, 2do. piso, en Waterbury-CT. (Son US$700.00). Diiicen que cuando Eligio Jáquez era cónsul asumía la deuda, pero ahora, Chú ni para allá mira. ¡Uff! El presidente del partido, Osvaldo Peña, lo pagaba, pero ese desembolso le da un bajón tremendo a los chelitos que gana en su gobierno. Diiicen que hay un atraso de pago de unos tres meses y se están haciendo esfuerzos ingentes para recolectar el total. ¡Ay, ay, ay! Solo se oye un merengue entre los «compañeros» = https://www.youtube.com/watch?v=V7CkqJigE5U&list=RDV7CkqJigE5U&start_radio=1

►De la Embajada EUA-RD: William Swaney, nuevo embajador de EE.UU. en RD, explicó las faltas que se tomará en cuenta para quitar visa a dominicanos: El tiempo que debe permanecer en suelo norteamericano. Recordó que en días pasados el Gobierno de USA anunció que revisará 55 millones de visas, incluyendo a extranjeros que estén fuera de ese país, esta medida, que entra dentro de las “revisiones constantes” que realiza esa nación, afecta a ciudadanos de RD.

►Un valor dominicano en NY: Tiaris Cabrera, oriunda de la novia del Atlántico (Puerto Plata), con más de un lustro de residencia en NYC, siempre desenvolviéndose en el área de la comunicación, defendiendo los mejores intereses de su comunidad en los medios donde ha laborado, es una joven esbelta, con sonrisa Colgate Palmolive, mirada profunda y penetrante, pelo lacio castaño, muy cuidadosa con su léxico. Produce su propio programa «Tiaris en TV», por TV Quisqueya de donde es también talento y co-conduce el programa «Hechos & Gentes» con el veterano y reconocido comunicador en la Gran Manzana, César Romero. Tiaris es una estrella con luz propia. Es muy dada en aconsejar a los jóvenes sobre la continuidad de los estudios que deben seguir, hasta graduarse; mantener su comportamiento de manera correcta ante la sociedad y sobre todo con sus padres. Acude con regularidad a la Iglesia. «Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: «Tiaris, usted es un valor dominicano en NY».

►Cultura General: La espuma es para muchos consumidores un elemento esencial de la cerveza, pero no dura en todas lo mismo. La fermentación se ha revelado como un elemento esencial en la duración de esa capa blanca, cuantas más veces haya sido sometida la cerveza a ese proceso, más tiempo permanece. La espuma de la cerveza, como cualquier otra, está formada por pequeñas burbujas de aire, separadas por finas películas de líquido que deben permanecer estables o las burbujas estallan.

►Salud: Los 10 principales síntomas cardíacos. 1. Mareos al levantarse rápidamente. 2. Dificultad para respirar. 3. Dificultad para agacharse. 4. Palpitaciones. 5. Opresión en el pecho. 6. Dolor en el brazo: generalmente en el cuello o en la parte superior del brazo, generalmente el izquierdo. 7. Dificultad para ponerse de pie. 8. Molestias en el pecho (excluyendo opresión). 9. Piernas hinchadas. 10. Latidos cardíacos frecuentes adicionales o salteados.

►Servicio comunitario: Una persona con discapacidad y busca empleo, para encontrar las informaciones necesarias, visitar = https://www.careeronestop.org/default.aspx?lang=es y/o https://rsa.ed.gov/

►Sobre el español: Cretino(a) = Estúpido y necio.

►Frase: «A rey muerto, rey puesto» = Significa que los cambios ocurren rápidamente o que los puestos vacantes se ocupan sin demora, y que nadie es absolutamente indispensable.

►Dólar y Euro hasta este domingo 31: Compra del dólar 61.99 y venta 63.42; Compra euro 71.70 y venta 75.92

►Combustibles: Del 30 de agosto al 5 de septiembre: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50. Gasoil Optimo $242.10. Regular a $224.80. Gas Licuado a $137.20. Gas Natural $43.97

