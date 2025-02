Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Celinés Toribo: Desde el miércoles pasado teníamos este párrafo hecho.Nos escribió una fuente y luego nos llamó desde la RD, solicitando no ser identificada, diciendo: La actriz, presentadora TV, modelo, locutora y productora de cine, residente en Miami desde hace años, Celinés Toribio, será nombrada como directora ejecutiva en el Instituto del Dominicano en el Exterior (Index) en sustitución del también actor de novela y película, arquitecto y cantante Carlos de la Mota. La Presidencia dio a conocer (este domingo) el decreto No. 48-25 que nombra a Toribio en la posición. Diiice que en novela, TV y película ella es un fenómeno, pero está desconectada de la comunidad quisqueyana, y el Index tiene como objetivo desarrollar programas, proyectos y acciones para promover la defensa de los derechos de los dominicanos(as) en el exterior para mejorar su calidad de vida, fortalecer sus vínculos con el país y sus comunidades de origen. La fuente espera que pondrá en onda positiva la entidad, pero debe alinear a John Sánchez, director en NY, porque no ha hecho causa común con el objetivo del Index. Él ha planteado que como secretario general del PRM-NY ni el presidente Abinader lo puede cancelar. ¡Bueeeno! Diiicen que ya muchos comunicadores están buscando el teléfono del bloguero José Zabala, enllave, enllave full de Toribio. ¿? ¡Ah!, diiice la fuente, que cada senador tiene una cuota de poder para nombrar determinadas personas, y que este nombramiento fue apadrinado por el flamante senador por Moca, Carlos Gómez, presidente de la Comisión Permanente de Dominicanos Residentes en el Exterior del Senado de la RD. ¡Huumm!

►Destituyen en NY y nombran otros: El pasado fin de semana el presidente Abinader destituyó a Moira Rafaela Vargas y a Solange E. Blandino Wong como consejeras en la ONU-NY. Hizo 33 nuevos nombramientos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y no se incluyó uno de NY. En RD nombró a Luis Miguel De Camps como ministro de Educación. Ángel Hernández asesor del Poder. Eduardo Estrella ministro de Obras Públicas. Deligne Ascención ministro sin cartera. Eddy Olivares ministro de Trabajo. Roberto Ángel Salcedo ministro de Cultura. Este último nombramiento lo habíamos anunciado el 16 de diciembre pasado. Ver: https://actualidadneoyorkina.com/?p=5681 Dominicanos en el Alto Manhattan esperan que con su designación se devuelva la dominicanidad al local de Cultura-NY, ya que se quitaron la estatua de Duarte, el cuadro de la Virgen de la Altagracia y de un intérprete de nuestra música típica, diiicen.

►¿Problemas en FP circunscripcion 1-USA?: Los problemas a lo interno de la FP en la circunscripción 1-USA continúan, diiicen «leoncitos» de un estado cercano a NY. El presidente de la organización en Manhattan, al parecer, busca establecer un segundo partido en dicha circunscripción y busca presidirlo. Diiicen que hay un bloque compuesto por Gregorio Morrobel, Alfredo Rodríguez, Ramón Santana y Flavio Holguín, entre otros, que gestan silenciosamente una seccional paralela, ya que no respetan ni asisten a ninguna convocatoria de las diferentes secciones, entre ellas NY, NJ, PA, Washington DC y RI. Asimismo, el presidente de la FP en el condado de Filadelfia, Gerson Ferrer, quien en el pasado reciente había renunciado del partido, juramentado en el PRM y luego retornó con el «León», ahora está siendo empoderado por algunos miembros de la Dirección Política (DP) en RD, lo que ha causado disgustos entre dirigentes de Pensilvania, porque entienden que él no es confiable, y no deja de mantener sus contactos con dirigentes del PRM. Al parecer chantajea que se deben cumplir sus demandas porque sigue teniendo las puertas abiertas en …. ¡Huumm! También, Dionis Sánchez visitó recientemente NY, dentro de sus aspiraciones para la secretaria general. Sin embargo, «leoncitos» en la urbe están sorprendidos porque se está en el Congreso Franklin Almeyda (ordinario con fines de institucionalizar el partido); para escoger la línea organizativa, lo que el país quiere, como partido participativo y moderno, y en el próximo congreso Manolo Tavares Justo es que serán elegidas las nuevas autoridades del partido, por lo tanto, son aspiraciones a destiempo. Lo que sorprende es que la dirección de la seccional les organizó el evento a Sánchez, siendo el presidente de la seccional en NY, una de las autoridades dentro del congreso. «Qué contradicción» Diiicen.

►Liderazgo dominicano NYC en primera línea: Luego de las redadas, apresamientos y deportaciones por parte de Inmigración-EUA, afectando las mismas a la Gran Manzana, donde reside la mayor cantidad de connacionales en USA y todo el mundo; a la vez, la de mayor presencia entre las demás etnias en la urbe, el liderazgo dominicano, en la persona del primer y único congresista dominicano en territorio estadounidense, Adriano Espaillat, ha salido al frente a defender, no solo a los quisqueyanos, también de otras razas; accionando de inmediato con múltiples encuentros masivos comunitarios en diferentes lugares de El Bronx y Manhattan para que el inmigrante «Conozca sus Derechos». Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=5908 Asimismo, el doctor Rafael Lantigua, ha recibido múltiples reconocimientos y otros por venir, por haberse retirado del ejercicio de la medicina, que ejerció por más de 50 años en EUA. Ha sido reconocido entre sus compatriotas por sus grandes aportes a la comunidad dominicana y en el campo de la medicina, convirtiéndose a la vez en el más o uno de los más valorados entre los quisqueyanos en territorio norteamericano. Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=5912 Hay lamento por doquier entre quisqueyanos en el Alto Manhattan por sacarlo de su hábitat, al presidente Abinader nombrarlo como embajador en Italia. ¡Uff!

►Balaguer y predicción al estilo Nôtre-Dame: Nos escriben. Ni quito ni pongo. El francés Nôtre-Dame, llamado «El Adivino», fue muy conocido por su libro «Las Profecías», donde predecía el futuro. El expresidente de la RD, Joaquín Balaguer, al parecer, quedó como uno de sus discípulos más avanzados, diiicen. Veamos: En su libro «Memorias de un Cortesano de la Era de Trujillo», Balaguer escribió un capítulo dedicado a sus creencias, describiendo lo que llama «Ley de los hechos recurrentes» y/o “La ley en serie”, poniendo como ejemplo un hecho repetitivo de que cuando un avión se accidenta otros también se accidentan en serie. Citamos: En la noche del 28 de diciembre 2024 un avión tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Halifax Stanfield (Canadá), al sufrir un fallo en el tren de aterrizaje y se «desguabinó» en la pista. Sus 58 ocupantes salvaron sus vidas milagrosamente. Al día siguiente, el 29 de diciembre 2024, el avión de Jeju Air transportaba 181 personas a Corea del Sur y se estrelló en el Aeropuerto Internacional de Muan. 179 fallecieron y dos miembros de la tripulación fueron rescatados de entre los restos del avión. 31 días después, el 30 de enero-2024, un avión de AA y un helicóptero militar norteamericano chocaron en la capital estadounidense. Sus 67 ocupantes murieron. Luego, un día después, el 31 de enero 2024, un avión se estrella en Filadelfia-PA. Murieron 7 personas y 19 resultaron heridas. Este domingo 2 de febrero otro avión en Houston, con más de 100 pasajeros, con destino a LaGuardia-NY estalló en llamas. No hubo víctimas. Son muchos los dominicanos que comentan «chivos» y lo están pensando antes de montarse en un avión. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó «el que se lleva de consejo muere de viejo». El mensaje hace sentido. Los consejos, siempre y cuando vengan de personas o fuentes con alguna experiencia, hacen más bien que mal. A pesar de esta realidad, en el día a día es mucha la gente que prefiere hacer caso omiso, con consecuencias lamentables más tarde. ¡Ah! El peor accidente aéreo de la historia ocurrió en noviembre 1996, al chocar dos aviones en la India. Fallecieron 349 personas.

►Cuchicheo por aumento precios alimentos RD: El cuchicheo se mantuvo en algunos lugares del Alto Manhattan sobre el informe del PLD especificando los aumentos de precios de múltiples alimentos de alto consumo en RD. (canasta familiar = RD$46,251.42) Veamos: Una libra de arroz selecto costaba RD$21.10 en agosto del 2020, pero hoy está en RD$42.50. La habichuela roja de RD$50.00 pasó a RD$89.47 la libra.

Las 128 onzas de aceite costaban RD$262.00, en la actualidad a RD$794.95.

La yuca de RD$9.50 a RD$19.95 la libra.

Un plátano costaba RD$14.20 y subió a RD$21.90

La carne de pollo de RD$44.00 la libra a RD$93.60

La carne de res de RD$103.00 a RD$242.95

La carne de cerdo aumentó un 56.20%. Cebolla roja un 121.8%. Leche 46.20%. Ajo un 125.4%. Pan un 100%. Batata un 44.50%. Huevo un 86.60%. Café un 295.70%. Azúcar un 109.80%. Espaguetis un 49.5%, entre otros. ¡Uff! Los contertulios coincidieron en analizar y discutir que la pobreza ha aumentado en RD y por eso familiares, amigos y relacionados han tenido que enviar, cada vez más, mayor cantidad de remesa$. Datos del Banco Central = En 2020, las remesas alcanzaron los US$8,219.3 millones. En 2021 los US$10,402.5. En 2022 los US$9,856.5. En 2023 los US$10,157.2 y en 2024 los US$10,756.0 millones.

►De la embajada USA en RD: En caso de una emergencia en la que esté involucrado un ciudadano estadounidense, por favor contactar al (809) 567-7775. Cuando en las instrucciones se le pida que introduzca el número de extensión, pulse 0 y comuníquele al operador que tiene una emergencia. Podemos recibir llamadas de emergencia en cualquier momento -24/-. Nuestro horario de oficina de lunes a jueves de 7:00 am hasta las 4:15 pm. Los viernes de 7:00 am hasta la 1:00 pm. También puede llamar al 809-567-7775 en horario de oficina. Tenga en cuenta que este número no es para consultas sobre visas.

►Un valor dominicano en NY: El dominicano Jaime Vargas Jr., hijo del reconocido empresario, activista y político Jaime Vargas en NYC, es un joven de apenas 22 años de edad, que debe ser tomado como ejemplo o modelo por parte de la actual generación para inspirar la procreación venidera a seguir sus ejemplos para garantizar una comunidad dominicana más próspera, pacífica, laboriosa, y estudiosa, entre otras cosas, que significa progreso, seguridad y éxitos en la persona. Graduado desde hace par de año en la Universidad de Syracuse-NY en Tecnología, labora desde su pubertad en la oficina de sus padres, en el Alto Manhattan, y ya domina todas los servicios que se ofrecen allí (Incom-Tax, traducciones al inglés de documentos, los seguros de salud para envejecientes, seguros para taxistas y otros, inmigración, notario público, escuela para enseñar a conducir, y orientaciones del comportamiento a cargo de su padre como sociólogo. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Jaime, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: La cultura china se originó hace miles de años. Es de las más antiguas del mundo. Se caracteriza por su diversidad, que incluye una gran variedad de tradiciones e idiomas. La influencia de las religiones del budismo, el taoísmo y el confucianismo. Algunas de sus tradiciones más importantes son: El Año Nuevo chino, los Festivales de Qingming, Bote del Dragón y de Medio Otoño; además, la Fiesta Nacional de China. El arte chino se caracteriza por ser lineal, angular, bidimensional y con colores restringidos. China posee 3.705 millones de mi²; 1.408.280.000 millones de habitantes; área de 9.596.961 km² y una densidad de 147/km2 (380,7/milla cuadrada).

►Salud: La salud mental de los adolescentes puede verse afectada por cambios moderados de temperatura, observándose efectos distintos si las regiones son más frías o más cálidas. Los investigadores evaluaron las temperaturas ambientales diarias en los hogares de los participantes durante tres periodos de tiempo diferentes, hasta dos meses antes de evaluar los síntomas psiquiátricos. El Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) reflejó que la exposición al frio afecta más a la ansiedad y la depresión, mientras, el calor a los problemas de atención de los más jóvenes.

►Servicio comunitario: Los beneficios por desempleo pueden ayudarle a mantener sus finanzas estables hasta conseguir nuevo trabajo. Para solicitar, verificar si es elegible, y acceder a programas gratuitos de capacitación. Visitar: https://www.careeronestop.org/default.aspx?lang=es

►Sobre el español: Aporofóbico = Persona que siente miedo, odio o desprecio hacia las personas pobres o desfavorecidas.

►Dólar y Euro hasta este domingo 2: Compra del dólar 60.99 y venta 62.01; Compra euro 62.88 y venta 66.37

►Combustibles: Del 1 al 7 de febrero: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

