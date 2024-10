Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Es lamentable lo de Cultura-NY: Nos escriben desde Manhattan. Ni quito ni pongo. Lo de Cultura en NY, que dirige Reynaldo Andújar, es lamentable, porque vienen sucediendo cosas cuestionables. Veamos: No se exhibe el escudo dominicano, ni los tres Padres de la Patria, solo la bandera nacional por obligación. Pero allí, nada que tenga que ver con nuestra cultura e identidad dominicana. Bienvenido Lara Flores, siendo presidente del Instituto Duartiano obsequió a esa institución una efigie (US$2,000.00) del patricio Juan Pablo Duarte, como forma de enaltecer la dominicanidad y patriotismo en el exterior. La recibió Lourdes Batista, en ese entonces directora de Cultura-NY; luego vino Francia Vargas y la mantuvo también visible a la entrada del local. Con Andújar desapareció y no se sabe dónde se encuentra. También desapareció un cuadro que representa nuestro folclor, de un quisqueyano tocando un acordeón. Diiicen que el mismo fue donado a una dirigente del PRM que tiene una organización privada. A todo esto, se suman las cancelaciones que viene haciendo contra dirigentes del partido de gobierno, sin justificación alguna, para favorecer personas de su entorno. Ver = https://elnacional.com.do/continuan-cancelaciones-perremeistas-en-consulado-y-cultura-nyc/ Diiicen que Andújar para más en Chicago, donde es profesor, que en NYC. Cultura NY recibe un presupuesto mensual de US$56,750 dólares para el pago de 27 empleados y el local ubicado en el Alto Manhattan. Acusan a Andújar de ser “globalista” (ideología o conspiración de élites mundiales contra las soberanías e identidades nacionales) ¡Uff! Diiicen que la ministra de Cultura, Milagros German, está como Balaguer, “ciega, sorda y muda”. ¡Huumm!

►¿Habían escuchado cosa igual?: El cuchicheo entre dominicanos en estos días en NYC, versa sobre lo dicho por el senador aliado al PRM, Antonio Marte, por la provincia de Santiago Rodríguez. Ha planteado que, “por seguridad, las fortunas de funcionarios no deberían ser públicas”. “Con esta necesidad que tiene este país, esta miseria y esta delincuencia, nos préstamos a un peligro”. “Yo quisiera, coño -excúseme la palabra- renunciar a esta maldita vaina”. “Yo no sabía que aquí un senador no vale una guayaba podría”, expresó, pero no renuncia, diiicen. Ver video = https://www.diariolibre.com/politica/congreso-nacional/2024/10/10/antonio-marte-no-quiere-bienes-de-funcionarios-sean-publicados/2876807 Diiicen que el flamante senador desconoce que las figuras públicas, no tienen vida privada, que todas sus actuaciones son del mayor interés para la población y eso justifica la atención que los medios suelen dedicarles a los políticos, empresarios o celebridades del mundo del espectáculo. Mucha de esa gente exige respeto a su conducta privada, creyéndose en derecho de privar al público del conocimiento de sus ambigüedades y de sus falsas composturas. Las figuras públicas tienen obligaciones ante la sociedad. ¡Ay!

►Las fortunas de los senadores RD: Entre la política y los negocios: Los dominicanos los representan senadores millonarios y hasta multimillonarios. Al menos así se desprende de las declaraciones juradas de patrimonio que estos han presentado recientemente y que publica la Cámara de Cuentas. El que ha reportado más supera los RD$3,690 millones, y el que menos, 4.1 millones. ¡Ah! Diiicen que falta el senador por la provincial Espaillat, considerado el de mayor fortuna entre todos. Ver: https://www.diariolibre.com/politica/gobierno/2024/10/09/entre-politica-y-negocios-las-fortunas-de-los-senadores-dominicanos/2875604 El artículo 6 de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio establece que “los funcionarios públicos obligados a declarar tienen que presentar, dentro de los treinta (30) días siguientes a su toma de posesión o cese de funciones, la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad”. Además, refiere que cada vez que un funcionario público inicie el ejercicio de un cargo, o sea reelegido para un nuevo período, presentará una declaración jurada de patrimonio. “Fiesta y mañana gallo”, vociferó un ciudadano en Queens.

►Sigue el debate Alto Manhattan: Las denodadas declaraciones de la aguerrida dirigente social, comunitaria y principal de “Acción Rápida en NY”, Dayana Borbón, frente al Congreso Nacional-RD hace pocos días, mantiene a los politólogos criollos en el Alto Manhattan debatiéndolas y analizándolas enjundiosamente. Dijo, entre otras cosas: “nos vendieron un cambio en RD, pero fue un cambio de ladrones”. “Lamentablemente este país está manga por hombros”. “Cada dominicano debe movilizarse y venir a este Congreso, porque ese grupo de sanguijuelas se está chupando el dinero y luego nos los quieren chupar a nosotros”. “Primero que quiten el cofrecito, los privilegios, las exoneraciones, comiendo bueno a costilla del pendejo pueblo dominicano; que dejen de pagar tanta publicidad para que entonces hablemos de nosotros pagar impuestos”. “Dile no a pagar impuestos”, concluyó Borbón su arenga frente al Congreso. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=hjNJehyx87o

►Lo proclamó Eligio Jáquez: Esta proclama será reiterada por ser axiomática, “una verdad tan verdad que no necesita demostración”. Video: https://www.youtube.com/watch?v=4eKfjJOKgCQ

►Cuidado si emulan a Nano Uribe Silva: En el Alto Manhattan dicen esperar que lo planteado por los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quienes aseguraron recientemente que la Comisión Permanente de Hacienda escuchará a todos los sectores en torno al proyecto de modernización fiscal, pero, que no suceda como lo hacía el entonces presidente del Senado durante los 12 años de Balaguer, senador por San Cristóbal, Adriano Uribe Silva (Nano), quien magistralmente “toreaba los líderes opositores en aquel tiempo”, diiicen. Entre sus posiciones “convincentes” hacia la oposición, recuerdan los opinólogos, destacan la frase o sentencia “a la oposición se le escucha, pero al final uno ejecuta”, asimismo, solía declarar “el que administra se suministra”. Los sabiólogos dominicanos en NY esperan que tanto De los Santos como Pacheco no emulen al fenecido Nano Uribe Silva.

►Educación tecnológica: Dominicanos en NYC están accediendo en RD a Vía Tecnológica -Vía Tec- un site dominicano de tecnología emergente, ciencia y tendencias fundado en 2011 por Rocío Díaz Pichardo, con contenido fresco, original y planteado desde un punto de vista crítico y analítico. Temas como inteligencia artificial, robótica, realidad aumentada, wearables, innovaciones espaciales y curiosidades que van de lo gracioso a lo asombroso forman parte del contenido en Vía Tec, siempre desde un punto de vista crítico y analítico con la finalidad de educar al público y relacionar esas tecnologías que parecen tan lejanas con el día a día y el entorno familiar. Muchas de las tendencias que se observan fuera del entorno dominicano tienen posibilidad de ser aplicadas aquí y en otros entornos similares, pero para ello primero debemos educarnos y relacionarnos a ese nivel. Vía Tec = https://viatec.do/ 809-706-6007 y por Canal TV 32 = https://vtvcanal32.com.do/shows/viatecnologica/ Domingos de 6:00 PM a 7:00 PM. Hace un año que salió. La tecnología el mundo de hoy.

►Conocer algo desconocido en el mundo hispano: A los 81 años, Julio Iglesias finalmente admite lo que todos sospechábamos = https://www.youtube.com/watch?v=JNptlzlIYGI

►FP convertirá RD en NY mediano: Así lo afirmó el presidente de la FP y ex presidente de la RD, Leonel Fernández. Además, aseguró que el partido pasará de análogo a digital. Ver: https://actualidadneoyorkina.com/?p=4986

►Conservemos los que tenemos, peor es nada: Así reza un viejo refrán, especifican observadores políticos criollos en Manhattan. La semana pasada desconocidos vandalizaron la parte frontal de la oficina, del primer y único congresista de origen dominicano en EE. UU. Adriano Espaillat, ubicada en el Alto Manhattan, y sin temor a equivocarnos, es por su excelente labor legislativa a favor de cientos de miles de constituyentes en los sectores que él representa (Harlem, East Harlem, West Harlem, Hamilton Heights, Washington Heights, Inwood, Marble Hill, y el Norte-West en El Bronx), diiicen los opinólogos. Se ha debatido en diferentes lugares públicos en las concurridas vías de Broadway, Saint Nicholas y Ámsterdam, lo siguiente: 1- La democracia no se combate con violencia, sino por razonamiento, convencimiento y convicción. 2- Hay que seguir apoyando a Espaillat para beneficio de la dominicanidad. 3- Observaremos más de cerca y frecuencia el accionar de los renegados, indignos, ingratos, conspiradores y egoístas. Los opinólogos enviaron: * Videorompiendo la oficina = https://www.youtube.com/watch?v=DQOE9LwaUwY * Vandalizan oficina del congresista en el Alto Manhattan. Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=5004 * Más de 20 de sus colegas demócratas y decenas de prestantes y prestigiosos profesionales, empresarios, comunitarios y ciudadanos dominicanos en NYC salen en su defensa y apoyo = https://elnuevodiario.com.do/congresistas-y-lideres-dominicanos-nyc-condenan-vandalismo-oficina-adriano-espaillat-en-alto-manhattan/ * Muchos en el Alto Manhattan se preguntan ¿Los que participaron contra Espaillat estuvieron en el Capitolio-EUA el 6 de enero de 2021? ¡Ay, ay, ay!

►Un valor dominicano en NY: Guillermo Díaz Gómez es un periodista oriundo de Villa González, Santiago. Reside desde hace décadas en NY. Fue encargado del periódico El Nacional en la urbe en los años 80, sirviendo por igual, desde dicha funciones, a los diferentes sectores (políticos, comunitarios, empresariales, religiosos, deportivos y al ciudadano común). Su norte siempre ha sido defender los mejores intereses de la comunidad criolla en la Gran Manzana. Su amabilidad, sencillez, educación y buen trato con los demás lo hace merecedor de ser su amigo. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “Guillermo, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Chubby Checker, el “Rey del Twist” nació en el mes de octubre 1941 en Carolina del Sur-USA. Era muy escuchado en RD y demás países de América en la década del 60 = https://www.youtube.com/watch?v=4-hrmctJ4lQ Sobre el Twist, es el primer estilo internacional de baile basado en el rock and roll, popularizado en EUA por Checker, en el cual las parejas no se tocan al bailar. Según el libro Jazz Dance (1994) de Marshall y Jean Stearns, twist es un movimiento de baile pélvico que llegó a América desde el Congo, África. Pensamiento de Martha Graham: “La danza es el lenguaje oculto del alma”.

►Servicio comunitario: Cómo enfriar de inmediato la cerveza. Envolver la lata o botella con papel de cocina húmedo (tisú). El papel debe humedecerse bien con agua sin que se rompa, y quedar adherido a la botella o lata. Luego introducir la bebida así envuelta en el congelador o freezer solo por unos minutos. Si después de haberlas enfriado quieres mantener su temperatura y que sigan frescas por mucho tiempo, la solución es la siguiente, un barreño grande, hielos, agua y sal gorda. Lo mezclas todo en el recipiente e introduces todas las bebidas dentro, lo que hará que se mantengan frías e incluso, si las pones en un lugar fresco aisladas del sol, que se enfríen aún más.

►Sobre el español: Vesania = Demencia, locura, furia, enajenación, demencia, delirio, frenesí …..

