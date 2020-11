Por RAMON MERCEDES

►Piquetearán diputados del exterior: Una fuente a lo interno de Alianza País-NY nos informó que esa organización instruirá a su militancia en los estados y países donde tenga presencia para que piqueteen a los 7 diputados del PRM elegidos en el exterior cuando acudan a cualquier lugar, por no renunciar al cofrecito, las exoneraciones y otros privilegios $$$, situación que tanto criticaron cuando estaban en la oposición. Por la circunscripción 1 son diputados Norberto Rodríguez, Serbia Iris Familia y Kenia Bidó. Por la 2: Adelis de Jesús Olivares y Ramón Ceballos Marte. Mientras que por la 3 son Julio César López y Lily Germania Florentino. Ante la información, logramos hablar con el coordinador general de AlPaís en EE.UU, Radhamés Pérez, quien atinó decirnos: “cuando reclamamos del PLD ponerle fin a la corrupción, impunidad y enérgicamente condenamos los inmorales privilegios de los congresistas. Los del PRM, con su proceder actual, desdicen a su partido y a ellos mismos. AlPaís demanda de dichos legisladores una conducta cónsona al reclamo de la ciudadanía que haga saltar el bochornoso sistema de privilegios que prevalece y que ha sido creado por inescrupulosos legisladores de los partidos mayoritarios y menores”. Luego nos envió un documento de prensa. ¡Bueeeno!

►Desde RD manipulan: Los catedráticos políticos callejeros dominicanos en el Alto Manhattan concluyeron un debate, enfocado en que desde RD manipulan los empleos y cambian las solicitudes de nombramientos que hacen las seccionales de los partidos en el exterior. Actualmente el PRM-NY, Nueva Jersey y Pensilvania, según nuestra bien enterada fuente, sometió sus listados con las aspiraciones de cada uno de los dirigentes, pero en RD para salir de ellos, dice la fuente, nombraron un “paquetón” en el Instituto de Dominicanos en el Exterior (Index) en carguitos. La mayoría de ellos no lo aceptarán, diiicen. Esperaban nombramientos en la ONU, OEA y en consulados. En RD desconocen que los criollos (98%) en EE.UU son independientes económicamente y por lo tanto mandan al “carajo” a cualquier alto dirigente político del país caribeño, como ha sucedido en varias ocasiones contra líderes cuando han visitado la urbe. Sostienen los todólogos que el Index en NY, NJ y PA continuará siendo un “elefante blanco”, sin asignación de presupuesto ni local, como en la administración pasada, porque desde Cancillería no apoyan. Un chusco vociferó “y tanto que atacaron a Alexis Pérez, director Index-NY anterior y ahora los perremeístas están sordos, ciegos y mudos. ¡Anjá!

►¿Tratando de buscar inmunidad?: Los sabiológos, cienciólogos y científicos políticos criollos en El Bronx debatieron a fondo la juramentación del ex presidente Danilo Medina y la ex vicepresidente Margarita Cedeño como diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y concluyeron que buscan inmunidad. El artículo 27 del Tratado del Parlacen establece que sus diputados tienen las mismas inmunidades que tienen los legisladores de los congresos. En RD están comenzando a salir casos grandes de corrupción del gobierno anterior. Presentan querella contra cuñado de Danilo y exfuncionarios EDENORTE Ver: https://almomento.net/presentan-querella-contra-un-cunado-de-danilo-y-exfuncionarios-edenorte/ Los expresidentes y exvicepresidentes de cada uno de los países que integran el Parlacen (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, RD y Panamá) tras concluir pasan a formar parte de este foro de forma automática por 4 años (artículo 2, inciso “b” del Tratado constitutivo). Hay 20 diputados por cada país con sus suplentes. El Parlacen se constituyó en octubre de 1991 como órgano político de representación democrática y política de los pueblos del istmo con el objetivo de la integración y representación política e ideológica. ¡Uff! Los beneficios de los diputados al Parlacen son de muchos $$$$$$. Cada país aporta al Parlacen 2 millones de dólares annual. RD paga esa cuota desde el año 1998. Un chusco en Queens vociferó “los políticos desangrando el país” y otro le contestó “ellos dicen que eso es democracia”. ¡Ay Trujillo ven! comentó un transeúnte.

►Nuevo cónsul: Una fuente diplomática dominicana confirmó a Entérate NY que el presidente Luis Abinader tendrá que nombrar definitivamente un nuevo cónsul en New Orleans (400 Poydras St #1520, New Orleans, LA 70130. Teléf. -504-522-1843) porque nombró recientemente al “compañero” Ramón Amparo, de Long Island, quien tomó de inmediato un vuelo a RD para buscar sus papeles y pasaporte diplomático, pero el Departamento de Estado no acepta su designación, por un caso que le ha pasado a cientos de criollos. No entró en detalle la fuente. El gobierno dominicano ha buscado todos los mecanismos para que lo dejen entrar a USA y tomar posesión, pero que va, los gringos dicen que no y está quedado en dominicana. Qué lamentable, dicen muchos de sus compañeros de partido en los nuevayores, por ser un hombre humilde, decente, respetuoso, buen amigo y dirigente político. Un chusco preguntó ¿el cónsul a sustituir, Joaquín Balaguer hijo, estará en el cargo esperando que lo sustituyan? ¿Quién del partido o funcionario aclara?

►A cuidarse el doble dominicanos: Informes de salud indican que la segunda ola del COVID-19 en EE.UU será más fuerte que la primera. Hasta la noche de este domingo en el mundo hay 54,790,349 contagiados; 1,323,898 fallecidos; 38,116,986 recuperados; y 98,681 en estado crítico. De esa cantidad en EE.UU hay 11,355,906 contagiados y 251,815 fallecidos; y de esa cantidad en NYC se reportan 280,599 contagiados y 24,118 fallecidos. Más de 3 mil dominicanos se encuentran entre los muertos. La empresa Pfizer, la fabricante del viagra, anuncia una eficaz vacuna (90%) contra el mortal virus. “Basado en el impacto, este puede ser el avance médico más grande que veamos en los últimos 100 años”, dijo Alberto Bourla, ejecutivo de la empresa, que firmó un acuerdo con el gobierno de EE.UU, espera producir 50 millones de dosis este año y 1,300 más en el 2021. Los estadounidenses recibirán la vacuna de forma gratuita cuando sea aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Un chusco vociferó “hay que confiar en esa vacuna de Pfizer, porque si fueron capaces de “resucitar muertos”, más facil será curar a los vivos.” ¡Ah! Trump asegura que no entregará vacuna a NY. Ver: https://www.elpais.com.uy/mundo/trump-asegura-entregara-vacuna-nueva-york-culpa-alcalde.html Esta situación mantiene preocupado y nervioso a muchos criollos y de otras etnias. ¡Uff!

►Se quedarán con el cascarón: El run run entre dominicanos de NYC es que ante la continua oleada de dirigentes del PLD a nivel nacional que se están pasando a la FP, los “morao” quedarán en el cascarón. Este fin de semana pasó a ser un “leoncito”, junto a una manada de cachorritos, el senador de San Pedro de Macorís, Franklin Peña. Y eso que Simón Lizardo, miembro del Comité Político del PLD, proclamó hace 4 días en Azua: “el pueblo está esperando que de este Congreso emerja un partido fuerte para encabezar los reclamos de la sociedad.” ¡Uff! Los opinólogos sostienen que la FP es partido mayoritario, por lo tanto le tocará las grandes partidas de los millone$ que entrega la JCE. Se dice que el nuevo presidente de la JCE es un “leoncito” ¡Huumm! Que ahora la FP aumentó a 9 y el PLD bajó a 3 los senadores con la renuncia de Peña. Al León le corresponde el asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura, ya que la Constitución dispone en su artículo 178, numeral 3, que dicho Consejo estará integrado por 3) Un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del Presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría; de igual manera se expresa el artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura Núm. 138-11. La letra del este texto constitucional no deja dudas de que el miembro correspondiente a la segunda mayoría debe ser escogido por el Senado del partido o bloque de partidos que ostente la segunda mayoría. De manera que aquí hay dos cuestiones clave: la primera es que el órgano facultado para escoger a quién representará a la segunda mayoría es el Pleno del Senado, y la segunda es que esa escogencia está sometida a una exigencia imperativa e insoslayable: que ostente la segunda mayoría (obviamente, en el Senado). El CNM es el organismo colegiado e integrado por representantes de los tres principales poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y tiene a su cargo la escogencia de los integrantes de las altas cortes (Suprema Corte de Justicia (SCJ) y demás tribunales del Poder Judicial.) El Rey de la Selva ¿Como un chele para el 24? ¡Huumm!

►Un valor dominicano en NY: Carmen de la Rosa, asambleísta dominicana por el Alto Manhattan y reconocida por la comunidad quisqueyana en los sectores de Inwood y Washington Heights, ha venido practicando el bien, sin importar raza, color, religión o país con ejemplos, y los criollos en la Gran Manzana son testigos y conocedores. Se ha levantado y llegado a donde se encuentra con gran esfuerzo y valentía. Su accionar debe servir de ejemplo a las presentes y nuevas generaciones de las diferentes etnias, principalmente la dominicana. Su oficina está ubicada en el 210 de la avenida Sherman, NY NY 10034 (212) 544-2278. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre digale: “Carmen, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Playa Bávaro, ubicada en Verón, Higüey, fue nombrada como la novena mejor en todo el mundo por los usuarios del portal TripAdvisor, siendo la única de RD en el afamado listado. Se trata de una premiación anual por la elección de los visitantes. TripaAdvisor se ha convertido en el principal portal de internet con referencias para vacaciones y viajes, y su éxito está basado en que recoge las opiniones de internauta que han estado en los lugares que recomiendan. Este año encabeza la lista: 1 playa Grace Bay, en islas Turcas y Caicos; 2- Bahia de Sancho, en Brasil; 3- Varadero, en Cuba; 4 – Playa Águila, en Aruba; 5 – Siete Millas, en Gran Caimán; 6 – La Concha, en San Sebastián-España; 7 – Clearwater, en Florida; 8 – Seven Mile, en Jamaica. “Playa Bávaro es sin duda una de las playas más famosas y valoradas de la RD y del mundo. Bañada por las aguas cristalinas color turquesa del Mar Caribe, playa Bávaro posee una arena fina y blanca.

►Servicio comunitario: El Departamento de Trabajo (DOL) cuenta con información para empleadores y trabajadores sobre la preparación de los lugares de labores y cómo responder al COVID-19 en los lugares de trabajo. Más información http://www.dol.gol/coronavirus

►Salud: Los molondrones contienen cantidades saludables de vitamina A. Es una de las hortalizas con los niveles más altos de antioxidantes. Tiene gran fuente de calcio, mejora la vista, contiene proteínas y fibra en abundancia, protege tu corazón, y estabiliza la azúcar en la sangre.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 15: Compra del dólar 58.30 y venta 58.80; Compra euro 69.00 y venta 70.00

►Gasolina Premium 202.40 y Regular 190.70…Gasoil Premium 160.00 y Regular 149.60…Kerosene 135.30…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 116.00… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Delinquir = Cometer un delito

►Cita histórica: El mundo sufre mucho. No sólo a causa de la violencia de las personas malas. También por el silencio de la gente buena. (Napoleón Bonaparte, militar, Primer Cónsul y Emperador de los franceses. Su figura emergió con la Revolución Francesa.)

►Truco: ¿No hay portavasos en el vehículo? Un zapato es la solución ideal para poner el envase en el talón.

►Curiosidad: Ha habido casos de futbolistas que ocupan posiciones como dirigentes nacionales o provinciales. Hasta en casos donde la democracia de un país permite que haya senadores y diputados también han llegado a dichos puestos. Pero nunca un futbolista, por su popularidad, ha llegado a ser presidente de una nación como lo logró George Weah, en la República de Liberia.

