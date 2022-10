Entérate NY

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Ramón Mercedes

►No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan precisan que muchos dominicanos que venían diciendo que el Dr. Yomare Polanco, con sus alegatos del fraude que le hicieron, “está loco”, “que no va para parte”, “perdiendo tiempo y dinero”, ahora tendrán que decir “no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar”. Entendidos en la materia diiicen que el asunto va en serio, ha tomado un giro que nadie esperaba, y como consecuencia, “se caerán muchos santos de sus altares”, “muchos patos al agua”, y “donde dije digo, digo Diego”. Ahora sus difamadores, expresan los sabiólogos y todólogos, tendrán que recordar a grandes personalidades de la historia. “Rectificando un error es como se adquiere mayor crédito” (William Hamilton). “El éxito se aprende sólo ejercitándose en el arte de rectificar equivocaciones” (Stephen Crane). Los observadores políticos criollos enviaron:

►Adriano Espaillat y democracia RD: Adriano Espaillat, primer y único congresista de origen dominicano en EE. UU., anunció este fin de semana que hay un millón de dólares disponible para la RD. Ver: https://costaverdedr.com/congresista-espaillat-anuncia-us1-millon-para-rd-agradecen-sus-esfuerzos-fortalecer-democracia-dominicana/, para ser usados en un proyecto que busca ayudar al país a combatir eficazmente la corrupción y el crimen transnacional, desmantelar las redes criminales, desarrollar nuevas herramientas legales-operativas contra los delitos financieros, y fortalecer las instituciones democráticas. Los fondos también se usarán para que el sector justicia de RD se modernice, y agilice los procesos para ser más eficiente y transparente. Más claro de ahí no canta un gallo, diiicen. Solo la falta de nobleza, la acumulación de mezquindades y vileza hace que muchos de nuestros compatriotas no quieran reconocer los aportes de Espaillat a la democracia de RD, además de venir beneficiando a cientos de miles de personas residentes en su Distrito NY-13. Veamos: Por Espaillat se pudieron realizar las pasadas elecciones RD en el exterior = https://www.diariolasamericas.com/eeuu/congresista-adriano-espaillat-pide-jce-proteccion-al-voto-del-dominicano-el-exterior-n4199362 Espaillat dice en Harvard: “Intervenciones de EE.UU. en RD violaron su soberanía” https://elnacional.com.do/espaillat-dice-en-harvard-intervenciones-de-ee-uu-en-rd-violaron-su-soberania/ Declarado “Dominicano 2020 en EUA” = http://hoyendelaware.com/rep-adriano-espaillat-declarado-dominicano-de-2020-en-estados-unidos/ Congresista presenta logros legislativos para su Distrito 13-NY https://hoy.com.do/congresista-espaillat-presenta-sus-logros-legislativos-para-su-distrito-13-ny/ (Del 2021). Ahora en el 2022 van otros más. Obtiene US$123 millones para proyectos de transporte e infraestructura en su Distrito = https://elsoldesantiago.com/espaillat-obtiene-us123-millones-para-proyectos-de-transporte-e-infraestructura-en-su-distrito/ Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “La envidia de un amigo es peor que el odio de un enemigo”. Otro en El Bronx le contestó: “El malagradecido siempre olvida la mano que lo ayudó, pero la miseria le aclara la memoria”. Una señora que iba pasando dijo: “Si hay algo que no tolero es a la gente hipócrita, mentirosa, manipuladora, de doble cara y de esa tenemos en la comunidad por montones” ¡Ay, ay, ay!

►Carambola política en NY: Nos escriben desde El Bronx. Ni quito ni pongo. En el lenguaje coloquial, se llama carambola a un resultado doble (Gregorio Morrobel -FP- y Yulín Mateo -PRM) que se consigue con una sola acción y a la casualidad positiva. En el juego del billar se da mucho. Yulín fue pensionado en el 2016 (Decreto 208-16 y aparece en el recuadro No. 1386 con RD$7,318) Eso fue en el gobierno del PLD con la ayuda de Morrobel, diiicen. Ver: https://www.scribd.com/document/322012561/Decreto-208-16-Jubilacion-y-pension-a-2-356-servidores-publicos-del-IDSS Ahora Yulín quiere, a como dé lugar, que lo escojan como coordinador del Comité Permanente de los Partidos Políticos en la urbe (CPPP-NY), para sustituir a su enllave Morrobel. Quiere exhibir ese triunfo en RD para que lo apoyen desde allí a la presidencia del PRM-NY, y desde ahí aspirar al consulado. Luego, el alto dirigente del PRM volcaría sus esfuerzos en apoyar a Morrobel en sus aspiraciones a diputado (FP) por la circunscripción 1-EUA. Pertenecen al CPPP-NY 13 partidos: PRM, FP, PRD, PRSC, PUN, BIS, PNVC, PRSD, DxC, PCR, PHD, PP, y ADP. El PLD y AlPaís renunciaron.

►Aspira: Belkis Martínez, del PRSC, es la otra persona que aspira al CPPP-NY, y la mayoría de los delegados dicen estar con ella, por ser una mujer transparente, honesta, capacitada, amable, sencilla, humilde, servicial y tratable. ¡Ah! Lo escribió en su cuenta, Siro Brenes, presidente federal de DxC: “Insto a los Partidos Políticos en la diáspora no dejarse llevar de promesas y mareos de quieres aspiran”. “Están descartados y no representan ni liderazgo, capacidad para dirigir, ni coordinar acciones en beneficio de todos”. “El CPPP-NY debe estar dirigido por gente seria, responsable y con credibilidad en el cumplimiento de promesas, estamos cansados de oportunistas y mediadores”. ¡Ay, ay, ay!

►Hackean: El periódico digital en RD “El Pregonero”, con muchas visitas en NY, su cuenta de Instagran (@ElPregoneroRD) está hackeada por “desaprensivos” ciberdelincuentes. Creo una nueva cuenta (el_pregonerord) hasta que pueda recuperar su cuenta oficial, por lo que exhorta a sus lectores seguir su nueva cuenta.

►Partidos en NY impugnan OCLEE escogió JCE: Partidos políticos dominicanos, movimientos y líderes comunitarios en NY (PRSC, AlPaís, PRSD, PNVC, PUN, BIS, Frente Amplio, Somos Pueblo USA, Acción Rápida NY, Loma Miranda, Cámara Dominicana de Comercio USA, Trinitarios Dominicanos, entre otros) impugnaron a nuevos miembros de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE) escogido por la JCE en base a recomendación solo de los 3 partidos PRM, PLD, y FP. Ver Carta: https://www.youtube.com/watch?v=dvCaCO6-Gsw Ver: Rueda de Prensa: https://www.youtube.com/watch?v=rZ3hHBiVmOw En documento de prensa, afirman que la JCE está repitiendo vicios del pasado en hacer conciliaciones de aposentos para la escogencia de los nuevos miembros. Esta práctica, que creíamos era cosa del pasado en la actual JCE, lo que viene es a entorpecer y echarle lodo a su gestión, que bien pondría en dudas el arbitraje en las elecciones del 2024. La nueva escogencia es fruto del arreglo de aposento y el desconocimiento del trabajo de las demás organizaciones y la Sociedad Civil, al escoger la nueva OCLEE, siguiendo el padrón de repartición de posiciones entre los partidos mayoritarios. La JCE nos “tomó el pelo” al reunirse en el Alto Manhattan con todos los partidos y la Sociedad Civil. (Exponen en NY método para escoger integrantes OCLEE y OPREE = https://elnacional.com.do/exponen-en-ny-metodo-para-escoger-integrantes-oclee-y-opree/) No debió la “Junta” llamarnos en marzo pasado a presentar aspirantes a la OCLEE-NY, donde señalamos buenos y capacitados profesionales, no cuestionados por la comunidad como los hay ahora (Tiene fuerza el pueblo). Pero la actual JCE predica una cosa y en la práctica hace otra. Muchos dijeron “Yomare Polanco tiene razón”. ¡Ay!

►Los escogidos a la OCLEE-NY son: Francisco Sandoval (presidente); Andrés Aranda (1er. suplente) y Miriam Marmolejos (2do. suplente). A Rosa Margarita Jáquez (1er. vocal), Julián Meléndez y Belquis de Jesús como 1er. y 2do. suplentes a primer vocal). A Rafael Osoria (2do. vocal), María de Luna Blanco y José A. Jáquez como 1er. y 2do. suplentes a segundo vocal). Las organizaciones políticas expresan en la impugnación “Reclamamos la revisión y rectificación de la forma de escogencia de estos miembros de la OCLEE-NY, entidad responsable del montaje de las elecciones legislativas y presidenciales en el exterior, porque no representa la forma democrática, prudente y diáfana, a los ojos de la sociedad con que deben adornarse las próximas elecciones. De mantenerse los 9 miembros no habrá transparencia y equidad en las elecciones del 2024.

►Presidente JCE faltó: Diiicen en NYC que el presidente de la JCE, Román Jáquez faltó a su palabra, porque se comprometió y proclamó en NY. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=YwvkbDay1uU Ver: https://www.ultimasnoticias.com.do/2022/03/28/video-presidente-jce-expone-en-ny-metodo-para-escoger-integrantes-oclee-y-opree/, haciéndose todo lo contrario.

►Hace historia en TV-NY: El director y productor de TV, Eddy Heredia, quien preside la empresa productora de eventos y transmisiones multimedia “Opción Productions” en NY, ha logrado hacer historia al transmitir en vivo y de forma simultánea 5 horas por más de 10 canales y plataformas digitales en EE. UU. y RD, el Teletón en favor de los afectados por el ciclón Fiona en dominicana, donde se recaudaron unos 250 mil dólares. Se instalaron 3 set diferentes y 8 cámaras de la más avanzada tecnología. Fue el esfuerzo en conjunto de Annery Batista, Raúl Acosta, Shino Aguakate, Pedro Luna, Roberto García, Frederich Martínez (El Pacha), Miguel Ortega, Caroline Pimentel, Aquiles Rojas, Yari Nin, Yamilka Estrella, Juan Miguel Jiménez, Carlos De la Vega, Enríquez Crespo, Roberto Gerónimo, Kiara Jiménez, Benjamín Cuevas, Luciano Vásquez, Manuel Ruiz, entre otros. “En la unión esta la fuerza y eso hicimos para la lograr el objetivo”, dijo Heredia. ¡Felicidades!

►Esperan no sea un AMB: Diputados de la RD y la Comisión Permanente de Dominicanos en el Exterior invitan a la comunidad a las “Vistas Públicas” a efectuarse el próximo sábado 22 en Alianza Dominicana, en el 530 W. de la calle 166, esquina avenida Audubon en el Alto Manhattan, a partir de las 10:00 de la mañana. Los opinólogos diiicen no esperar que pase lo mismo cuando vino un paquetón de senadores, reuniéndose con decenas de organizaciones quisqueyanas en El Bronx y todo fue ABM = Allante, Bulto, y Movimiento. https://primermomento.com/?p=344235. Ahora está también elִ senador por María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, ofreciendo “villas y castillos” en los nuevayores. ¡Uff! La comunidad vive interpretando a Henry Fiol. Escuchar = https://www.youtube.com/watch?v=Ob7nO-wtP08 A los diputados que vienen esperan no tener que cantar = https://www.youtube.com/watch?v=7oKZeo779Xg

►Un valor dominicano en NY: Samuel Sánchez, de Hato Mayor, contador público autorizado, en pleno ejercicio de sus funciones en el 5030 de Broadway, con la calle 214, Suite # 640 (212-544-0266. E-mail: [email protected]) aparte de ser su modus vivendi, ofrece con frecuencia consejería gratuita a muchos de sus connacionales residentes en el Alto Manhattan, sobre los impuestos (IRS) ante la ciudad, el estado y el federal, acción que pone en alto la bandera tricolor, y a la vez les resuelve problemas con informaciones precisas y confiables de carácter financiero a dominicanos. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Samuel, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Los dominicanos en NYC deben tener precaución al abordar un tren, autobús, o al encontrarse en cualquier lugar de la Gran Manzana, porque hay un grupo de mujeres vestidas de verdes “Las duendes verdes”, banda que roba en el metro de NY. Ver: https://hoy.com.do/asi-operan-las-duendes-verdes-banda-que-roba-en-el-metro-de-nueva-york/

►Cultura general: Las armas nucleares son las armas más peligrosas de la Tierra. Una sola puede destruir una ciudad entera, con la posibilidad de causar la muerte de millones de personas, y poner en peligro el medio natural y las vidas de las futuras generaciones debido a sus efectos catastróficos a largo plazo. A pesar de que las armas nucleares solo se han utilizado dos veces en la guerra, en Hiroshima y Nagasaki de 1945, hoy en día quedan en el mundo, según informes, unas 22.000 y se han llevado a cabo más de 2.000 ensayos nucleares hasta la fecha.

►Dólar y euro hasta este domingo 9 de octubre: Compra del dólar 52.94 y venta 54.45; Compra euro 51.08 y venta 54.61

►Combustibles del 8 al 14 de octubre, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

