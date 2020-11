Por RAMON MERCEDES

►¿Trasladaron el Huascal para NY?: Carlos de la Mota Jiménez, actor dominicano que reside en México, ahora viviendo temporalmente en RD para ocupar sus nuevas funciones de Viceministro de Relaciones Exteriores y director del Instituto de Dominicanos en el Exterior (Index), nombró la semana pasada mediante resolución No. 01-2020 (muchos esperaban decreto) un paquetón de “compañeros” en Ultramar. En NY, a los “compañeros” John Sánchez como “encargado” de la oficina; Margarita Pichardo como Administrativa y Financiera; Shadie Tineo en Asuntos Comunitarios; Elvido Capellán Abreu en Investigación; César Mella Santos en Educación Social; y Francisco Roa en Codesarrollo. En NJ a Janet González Garabito como encargada de la oficina; Lucilo Santos en Orientación Legal; Juan Santana en Asuntos Comunitarios; Francisco Javier Molina como Administrativo y Financiero; Francisco Delvi Núñez en Estudios; y Natalia Reyes Martínez en Orientación Legal, en la misma posición que Lucilo. En Pensilvania a Leonardo Henríquez como encargado y a Tomasina Sosa en Codesarrollo. En Washington DC a Víctor Encarnación como encargado y Alba Julissa Encarnación ¿familia o esposos? en Promoción Económica y Social. En Massachusetts a Oscar Guerrero como encargado; Osvaldo Peña García en Asuntos Comunitarios; Miguel Ángel Blanco en Planificación; y Gloria Guerrero en Promoción Económica y Social. Y en Miami a Juan Montilla Pérez como encargado; Soledad Cruz Cabassa en Asuntos Comunitarios; Christian Sánchez en Estudios; Francis Martínez como Administrativo y Financiero; Yari Brens García en Orientación Legal; Yanis Michelle en Investigación; Carlos Milanesse en Orientación Legal; Ana Valenzuela en Planificación; Katherine Henríquez Brito en Promoción Económica y Social; y Grace Gómez en Codesarrollo. También nombraron en Puerto Rico, Venezuela, Panamá, Madrid e Italia. El director-actor, hijo de la gobernadora de La Vega, Luisa de La Mota, asegura que asumió sus funciones con el propósito de convertir el Index en un organismo que llene un cometido en las diferentes demarcaciones. ¡Uff! Un chusco en el Alto Manhattan cantó: https://www.youtube.com/watch?v=UWbsSiXlVZU

►Más nombramientos: En la semana pasada nombraron a Carlos J. Domínguez Gómez y a Juan C. Jiménez como vicecónsules en NY. Hace un mes fueron Julio César Mateo (Yulín), Dolores Nivar González y Clarelina Sosa. Actualmente hay 7 vicecónsules con Román Jáquez y Carmen Ducasse. El presidente Abinader ha sido claro: para nombrar en consulados de EE.UU. es obligatorio renunciar a la ciudadanía o residencia, porque el Departamento de Estado lo demanda, pero nadie quiere renunciar, excepto Yulín Mateo y Nivar González. Los demás quieren que los nombren sin entregar sus papeles, situación que tanto criticaron en gobiernos anteriores. Una bien enterada fuente nos comunicó que tanto el partido en NY, NJ, CT y PA, hicieron las recomendaciones de nombramientos a las altas instancias de poder en RD, las cuales fueron avaladas por el cónsul Eligio Jáquez, pero el horno no está para galletica, diiicen algunos. ¡Ah! José Placencia, del sector externo de Hipólito en NY, está nombrado como vice-cónsul en Cabo Haitiano y su enllave Manuel Durán como cónsul, quien fuera el jefe de campaña internacional del Guapo de Gurabo. Se recuerda que Durán permaneció los 4 años como cónsul en Miami cuando el gobierno de Mejía. ¡Uff! Es un experto en exportaciones en grande. El consulado de Cabo Haitiano es el 4 mejor de RD en el mundo. 1 Puerto Príncipe. 2 Nueva York. 3 Madrid. 4 Cabo Haitiano. 5 San Juan, Puerto Rico. 6 Miami. En NY y NJ muchos de los nombrados en Index dicen no aceptar porque lo consideran denigrante entre ellos ….. ¡Ay, ay, ay! Otros compañeros hablan, comentan, y señalan sobre la suerte de Tony Raful, diputado en el Parlacen, sus hijos Faride, senadora DN; Raúl Jafet cónsul en Frankfurt-Alemania, y Betsaira Teresa como cónsul en Tokio, además le nombraron la Comisionada de Cultura en NY.

►Todo pinta que será buena gestión: Una fuente comunitaria confiable en NY nos informa que todo pinta que la gestión del actual cónsul, Eligio Jáquez, será fructífera para la comunidad, como lo fue la de su antecesor, Carlos Castillo. Jáquez, ex director del Instituto Agrario Dominicano, secretario de Agricultura, ing. agrónomo y director del sector agropecuario del PRM estás en sus aguas, su terreno y ciegamente enfocado en un proyecto a desarrollar y establecer en EE.UU. Ha venido explicando a periodistas, profesionales, empresarios, y comunitarios, entre otros sectores, que se propone introducir una variedad de productos agrícolas de RD (piña, aguacate, plátano, guineo, yuca, mango, etc.) para el mercado de EE.UU, con pre-chequeo en RD por parte de la embajada de USA en dominicana, para que los furgones entren como un “chele” a territorio estadounidense. Un palo, diiicen muchos. ¡Ah! Otra fuente informó a Enterate NY que Jáquez está solicitando a la Dirección General de Pasaportes la asignación en la sede consular de un auditor permanente de esa dependencia para confeccionar las libretas de pasaportes en NY y así evitar la dilación de hasta dos semanas, “con el ir y venir” de dicho documento entre RD y NY. Ante el panorama un chusco cantó: https://www.youtube.com/watch?v=xh_KmJUodYU

►Denostando perremeístas y la llaman a capítulo: La semana pasada se anunció la juramentación en el Comisionado de Cultura de los compañeros que el presidente del PRM-NY, Neftali Fuertes, había conseguido nombrar en RD. Una fuente nos informó que una comisión del partido asistió y la Comisionada, Lourdes Batista, cuando estaban reunidos proclamó “esto no es una juramentación como dice el partido, voy a explicar cuáles son sus funciones, así es que ya lo saben los presentes”. Algunos optaron por irse, y Lourdes se dirigió a David Willian, presidente de la entidad en El Bronx, diciéndole “y tú que haces ahí, ya yo dije que no hay juramentación, aunque lo diga el partido. El alto dirigente politico le contestó y no se marchó. Ella desconoce que David es uno de los dirigentes políticos y comunitarios más respetado, valorado y de prestigio dentro de la comunidad dominicana. Por eso lo eligió Peña Gómez como uno de sus asistentes políticos en NY. Ya van varias veces que Batista ha tratado de “asquerosear” altos dirigentes de la organización. Ella sostiene que está nombrada desde RD y las cosas hay que hacerla como ella diga, le guste o no al PRM, dice la fuente. El pasado jueves fue invitada a pasar por el despacho del cónsul Eligio Jáquez en presencia de Fuertes y John Sánchez, secretario de organización, advirtiéndole que esa institución pertenece al partido y ella debe llevarse bien con la dirigencia. Dicen que está enojada porque le impusieron esos nombramientos. Luego de esa reunión, al siguiente día, les dijo a los empleados que allí se hará lo que ella ordene, por encima de quien sea. Su esposo húngaro, Robert Jakab, que asiste y permanece a diario en el Comisionado, le envío este mensaje a un compañero “si no tienes cita con Lourdes no te arrime por la oficina, ya lo sabes.”

►Un movimiento: Al determinar el accionar asombroso, increíble, sorprendente y extraordinario del director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Jean Luis Rodríguez, al eliminarse los $50 mil pesos por cada asistencia a las reuniones del Consejo de Administración de esa institución, la tarjeta corporativa con límite de 150 mil pesos mensuales y 10 mil dólares (equivalente a $580 mil pesos) para gastos personales sin tener que reportar o dar cuentas de los mismos beneficios, dominicanos en el Alto Manhattan se proponen iniciar un movimiento, sin bandería política, de presión para que otros funcionarios renuncien a esos privilegios, ya que con el ahorro de esa millonada de pesos todo se traduce en un mejor país (dinero a más hospitales, asilo de ancianos, escuelas, espacios deportivos, entre otras cosas). ¿Por qué otros no pueden? Si no hay voluntad política y personal las cosas no se hacen. Rodríguez es un ejemplo a seguir. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=dKjmFlukvJs ¿Cómo será su gestión.? Ver: https://www.youtube.com/watch?v=6uoHC_wjL8Y Su mensaje. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=dHjRqBa91IM

►Los funcionarios del gobierno: Para algunos dominicanos en NY ha causado sorpresa y para otros no, el comportamiento de muchos funcionarios en RD que en pocos días “los humos han copado sus cabezas”. No reciben ni aceptan llamadas de altos dirigentes perremeístas de los nuevayores, de amigos, ni de periodistas. En RD el caso de Ubi Rivas, decano de periodistas, no le reciben llamadas, por el alud de prepotencia y desconsideración de la Quinta Columna, el director de la Biblioteca Nacional, el director de Comunicación de la Presidencia, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, y el Consultor Jurídico. Ver:https://hoy.com.do/enemigos-internos-del-presidente-abinader/ En NY, Manny Feliz el ex embajador ante la ONU y actual catedrático universitario ha sufrido igual experiencia, con muchos funcionarios hoy en día, que en la oposición cuando venían a los nuevayores se convertía en guía y orientador de sus “amigotes”, dada su capacidad y prestigio dentro de la comunidad criolla en la urbe. Otro de los tantos casos es el del reconocido comunicador Jhonny Trinidad, quien era el periodista favorito de un grupo de perremeístas para hablar cuantas “peroratas quisieron” estando en la oposición, entre ellos Margarito de León, subdirector del DNI y hombre de confianza del presidente Abinader; el diputado Norberto Rodríguez; del viceministro y funcionario de Interior y Policía, Víctor Polanco y Ramón Valerio. De ellos, Trinidad expresa: hace poco estuve en RD, donde necesité (y solicité) la ayuda de Margarito, Valerio y Polanco, el primero nunca contestó mis llamadas, el segundo se escondió, el tercero lo recibió como un desconocido, y el diputado ahora no contesta. Ver: https://almomento.net/si-quieres-conocer-a-monchito-dale-un-carguito/ Un chusco en el Alto Manhattan vociferó “Y eso, ninguno de los tres estaba solicitando empleos”. Otro chusco en Queens le contestó “cuando la persona más alta está al caerse más duro se dá” ¡Ay,ay,ay!

►Un valor dominicano en NY: Rhadamés Arturo Rojas, un dominicano de pura cepa, siendo muy jovencito se graduó de mecánica aeronáutica en NY, cuyos conocimientos crearon una base para su preparación futura universitaria. Regresa a RD para estudiar medicina en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), terminando en 2003. Regresa a NY y hace especialidad en Albert Einstein College of Medicine en las disciplinas de medicina interna, cardiología, con sub-especialidad en electrofisiología cardíaca para tratar enfermedades de ritmos cardíacos complejos. En la actualidad su carrera involucra fisiología eléctrica y la integración simbiótica de dispositivos electrónicos implantables en el corazón como marcapasos y desfibriladores cardíacos. En Albert Einstein College también realizó un posdoctorado de ciencias básicas en investigación cientifica celular y estudios científicos en el origen y causas de muerte súbita cardíacas por trastornos electrofisiológicos celulares. Trabajó en el hospital Montefiore Medical Center por varios años en el área de cardiología. Pero es requerido por el hospital Westchester Medical Center, ubicado en el 100 Woods Rd, Valhalla, con 652 camas, y labora allí desde 2017 como uno de los principales médicos en el área del corazón. Desde ambos centros hospitalarios ha venido prestándole ayuda y asistencia de manera personal a incontables ciudadanos hispanos, especialmente dominicanos. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Dr. Rojas, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: La ciudad de NY sufrió en enero de 2014 las temperaturas más bajas en un siglo, a bajo 26° Fahrenheit, por la sensación térmica por los fuertes vientos a 80 km/h. El frío de ese año afectó 140 millones de personas en 26 estados, provocó la cancelación de más de 4 mil vuelos, 9 mil retrasos y dejó sin electricidad a cerca de 100 mil personas. De acuerdo al Centro Nacional de Prevención Ambiental, en el estado de Montana llegó a bajar a 52,7. El preso Robert Vick se había fugado de una cárcel en Kentucky y optó por regresar a prisión. Ver: https://www.abc.es/internacional/20140108/abci-historias-frio-eeuu-201401072012.html#vca=mod-sugeridos-p3&vmc=relacionados&vso=el-preso-que-volvio-a-la-carcel-por-el-frio-y-otras-historias-que-deja-el-temporal-en-ee-uu&vli=noticia.foto.sociedad

►Servicio comunitario: Bancos de comida y otras instituciones se esfuerzan por proveer alimentos de emergencia a las familias más necesitadas. Para más información, visitar: www.nycfoodpolicy.org/food. Si vives en Nueva Jersey: https://www.nj211.org/dont-go-hungry-get-help

►Salud: El brócoli durante mucho tiempo ha sido promovido por detener el cáncer y mantiene a raya a las enfermedades cardíacas. También es importante para la salud de la vista, además de contener luteína y zeaxantina (pigmentos de color amarillo, solubles en grasa, que se concentran en la macula, que es la parte central de la retina, la que nos permite tener visión aguda.) El brócoli es alto en vitamina C.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 8: Compra del dólar 57.68 y venta 58.47; Compra euro 67.21 y venta 70.60

►Gasolina Premium 200.40 y Regular 190.20…Gasoil Premium 156.70 y Regular 146.50…Kerosene 130.40…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 113.50… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Renacuajo: Larva de los anfibios. Tiene la cabeza unida al cuerpo por una masa globulosa y respira por branquias. Las ranas.

►Cita histórica: Un hombre nunca debería avergonzarse de reconocer que ha estado equivocado, lo cual no es más que decir en otras palabras que hoy es más sabio de lo que era ayer. (Alexander Pope, considerado uno de los más grandes poetas ingleses y destacado de principios del siglo XVIII.)

►Truco: Pelar cebolla: Al hacerlo las lágrimas gotearán, porque te picarán los ojos al liberarse los jugos de ella. Para evitar eso, es recomendable poner la cebolla en el congelador antes de utilizarla. No tiene que ser mucho tiempo, solo por unos minutos. El componente que hace que te piquen los ojos se libera con menos rapidez cuando la cebolla se congela.

►Curiosidad: No es de extrañar que numerosos estudios científicos sobre los cuervos se desarrollan en forma constante y la comunidad científica les considera el ave más inteligente del mundo, después de los humanos, los primates y los delfines. Pueden vivir entre los 10 y 15 años, son extremadamente rencorosos, muy limpios y precavidos.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a [email protected] o llamar al 917-858-3660