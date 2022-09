Entérate NY

Por Ramón Mercedes

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Llega el cambio al PRM: Durante la noche de este domingo, los sabiólogos, todólogos, opinólogos, sabichosos y científicos de la política vernácula de la RD en el Alto Manhattan dieron riendas sueltas a sus “enjundiosos análisis” en cuanto a los recientes cambios efectuados por el PRM. Quedaron fuera de la Dirección Ejecutiva Ramón Alburquerque, Fafa Taveras, Tony Raful y otros. Entre los nuevos “jefes” del partido oficial figuran Víctor -Ito- Bisonó, Robertico Salcedo, Tony Peña Guaba, y Raquel Peña, actual vicepresidenta de la república: Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=4AiSonliBt4 Roberto Fulcar fue escogido como presidente de la Comisión Nacional de Estrategia durante la XXI Convención Nacional Ordinaria, en honor José Rafael Abinader Wasaf. ¡Bueeeno! Diiicen que en las próximas horas se esperan “misiles balísticos”, “antiaéreos”, “antisatélite”, y “de antibuque”. Un ciudadano cantó: https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo Y otro le cantó: https://www.youtube.com/watch?v=IPO84dFct1c

►Hablan Guido y Alburquerque: Ante la situación, los dirigentes perremeístas Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque escribieron. Guido: “Mi naturaleza urbana dificulta entender la lógica de los dueños de una finca”. “El dueño (del predio) dispone de los animales, decide lo que se debe sembrar, contrata los empleados, deslinda con alambres de su propiedad”. “Por eso, soy demócrata. ¡Seguiré! Añadió: “Ni en el viejo partido y en la actualidad (dije que no participaba en convención de empleados) tengo en agenda espacios conseguidos sin votos. Lo que siempre defenderé es la legitimidad democrática (razón de ruptura con el PRD) y legado histórico de JFPG”. Mientras, Alburquerque: “Intentos dictatoriales de una propuesta oligárquica – más de lo mismo- actitud anti histórica que retrocede las conquistas libertarias del Pueblo Dominicano, una cúpula se reparte el poder al margen del ideario de José Francisco Peña Gómez”. “Nos basta ser militante del PRM, esencia que no podrán quitarnos, si para ser miembro de la alta dirección del partido que fundamos NO SE PUEDE TENER CRITERIOS PROPIOS, preferimos defender la militancia a la que negaron el derecho al voto y al empleo”. !La historia empieza! ¡Bueeeno!

►¿Unidad del PRM en NY?: El lío, que no es de ropa, en la seccional del PRM-NY es tan enorme que la organización se encuentra semi-paralizada, diiicen muchos ciudadanos en NYC, y que en los próximos días el presidente de la entidad, José Ignacio Paliza, vendrá a resolver el conflicto existente antes que venga el presidente Abinader el 20 de este mes para asistir a la ONU. Pero, el propio Paliza destaca que más del 90 % de las estructuras de la organización fueron «debidamente consensuadas sin ninguna dificultad», ya que primó el hecho de «abrazar la unidad del PRM» por encima de cualquier propósito. ¡Ah! y que el partido se lanzará a las calles a captar nuevos militantes. Ver: https://elnuevodiario.com.do/prm-buscara-captar-nuevos-militantes-y-conforma-de-su-direccion-ejecutiva/

►Un plan para absolver diputado PRM: Cotuisanos residentes en esta ciudad manifestaron temer que el diputado Sadorky Duarte del PRM por su provincia (Juan Sánchez Ramírez) sea absuelto por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que conoce su caso, luego que la agente policial, Dislidy Heredia Figueroa retiró la querella en su contra, después que, en cumplimiento de su deber, fuera agredida por el legislador. No se saben las causas del retiro. Diiicen que la raso sería ascendida, otros alegan que fue por orden superior que la retiró. Ante el retiro de la querella y su no asistencia a la SCJ a la cita anterior, ahora el Juez no tendrá otra opción que absolver el legislador de los cargos en su contra ya que el Código Procesal Penal establece que “sin víctima no hay proceso”. Eso es un plan para dejar eso así, un mal mensaje para el ciudadano, sostienen los analistas de la tierra de la guinea. Nos enviaron links del caso.

1- Ver: Diputado del PRM golpea mujer policía durante en Cotuí = https://hechosnews.com/diputado-del-prm-sadoky-duarte-golpea-una-mujer-policia-durante-un-operativo-en-cotui/

2- Ver: Raso PN se querella contra diputado por agresión física = https://eldia.com.do/raso-de-la-policia-se-querella-contra-el-diputado-sadoki-duarte-por-agresion-fisica/

3- Ver: Someterá expulsión diputado PRM por agredir a policía = https://acento.com.do/actualidad/paliza-sometera-expulsion-de-diputado-del-prm-por-agredir-a-una-agente-policial-8896550.html

4- Ver: Según estatutos del PRM, legislador sería suspendido del partido https://listindiario.com/la-republica/2022/02/02/707436/de-acuerdo-a-estatutos-del-prm-sadoky-duarte-podria-ser-suspendido-del-partido

5- Ver: Condenan en NY agresión a policía = https://lanaciondominicana.com/noticia/cotuisanos-en-ny-condenan-vil-agresion-a-policia-por-parte-de-diputado-prm/90327/

6- Ver: Mujer Policía desiste de acusación contra diputado PRM = https://listindiario.com/la-republica/2022/05/17/721879/desiste-de-la-acusacion-agente-de-la-policia-que-denuncio-a-diputado-por-agresion

Un ciudadano en el Alto Manhattan cantaba: https://www.youtube.com/watch?v=7ZJOvFTAC2k

►Dos atinadas propuestas: Observadores políticos dominicanos en El Bronx consideran como muy atinadas las sugerencias del cónsul Eligio Jáquez y del dirigente del PRSC Héctor Rodríguez Pimentel, ahora que se discute la modificación de las leyes 15-19 Orgánica del Régimen Electoral y de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que descansan en el Congreso Nacional. Jáquez plantea: “Las firmas de los dominicanos en el exterior no son reconocidas para los reconocimientos de los partidos políticos; solo las de los connacionales residentes en RD. Hay que reparar esa irregularidad, ese desquiciamiento, esa falta de reconocimiento de derechos”. Cuando se le reconozca ese derecho, cuando eso ocurra, entonces estaremos mucho más cerca de la administración de derechos para que todo el que sea dominicano sienta que ejerce ese derecho a toda plenitud”. Por su parte, Pimentel plantea que el reconocimiento de un partido político que solo haya obtenido una representación (regidor, síndico o diputado) en determinado pueblo o provincia, ese partido únicamente debe ser reconocido para participar en próximas elecciones por esa comarca y no darle el reconocimiento en el resto del país, donde no ha ganado nada. La Ley Electoral de la RD establece en su Art. 65: “La JCE declarará extinguida la personería legal de un partido por no haber obtenido al menos un 2% de los votos válidos emitidos en la última elección, y no haber obtenido representación a nivel congresual o municipal.

►¿Y entonces?: El padre Rogelio Cruz es muy querido en NYC. Muchos dominicanos en el Alto Manhattan analizan por doquier (restaurantes, bodegas, esquinas y barberías) lo que dijera recientemente: “Ahora si tenemos un presidente que tiene la voluntad de resolver los problemas del pueblo”. Ver: https://www.eljaya.com/143614/padre-rogelio-dice-ahora-si-tenemos-un-presidente-que-tiene-la-voluntad-de-resolver-los-problemas-del-pueblo/ Luego, el padre Rogelio se queja por alza en facturas eléctrica: Ver: https://elnuevodiario.com.do/padre-rogelio-cruz-se-queja-por-alza-en-facturas-electricas/. Además, ver video: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=K5m1GZADQkM Un ciudadano en la avenida Saint Nicholas vociferó “es Juan o Juana”. Y otro le contestó: “Cosas veredes amigo Sancho”, expresión para calificar situaciones en la vida cotidiana. ¡Huumm!

►Solo pendiente en el “yo”: Opinólogos criollos en Queens sostienen que la mayoría de los políticos, comunitarios y ciudadanos comunes dominicanos en NYC solo destacan ante sus connacionales el “Yoísmo” = Las personas que se creen el centro del universo y que sus propias opiniones o intereses son más importantes que las de los demás. “Yo” dijo, “yo” apoyo. Los comunitarios, ciudadanos comunes y políticos (incluyendo a los del partido oficial en la Gran Manzana en no destacar las buenas obras que ha ejecutado el presidente Abinader, aun con el incumplimiento de varias promesas), ningunos despliegan ese esfuerzo del “yoísmo” en favor del país. Se debería estar hablando durante meses por los 4 costados lo proclamado en NY durante la reciente “Feria Comercial 2022”, por la presidenta ejecutiva de la SID (La Manicera), Ligia Bonetti, de que la RD es ejemplo de resiliencia y trabajo por la alta calidad de los productos dominicanos que se exportan desde el país caribeño a USA, destacando que dominicana es uno de los países más importantes para su aliado comercial principal, EUA cuyas importaciones equivalen a $10 mil millones de dólares. ¡Uff! Afirmó que el presidente Luis Abinader está comprometido en promover el desarrollo, la inversión y mejorar la calidad de vida de los criollos en el país y el exterior. “Nosotros, desde el sector privado apostamos al futuro bajo una visión de colaboración público-privada y responsabilidad ciudadana”. ¡Ah! Precisó que la SID produce 130 marcas, 2,000 productos y con presencia en 17 países del mundo, extendiendo y promoviendo el sello “Hecho en RD” como parte de la “Marca País”. Copien, copien, diiicen.

►Importante: Es importante que la JCE haya iniciado el empadronamiento de los votantes dominicanos, sin importar el lugar en que se encuentren: Solo hay que entrar y empadronarse en https://confirmate.jce.gob.do/ = JCE Confírmate.

►La Revista Rumbo: Lo prometido es deuda. Entérate NY reproducirá mensualmente el link de esta revista para que nuestros lectores también conozcan más detalles sobre la comunidad. Es dirigida por el experimentado y versado escritor Rolando Robles. Rumbo está jugando un importe rol dentro de la comunidad dominicana en NYC, con informaciones y/o análisis de nuestros connacionales. Ver: file:///C:/Users/19178/Downloads/Elrumbodenuevayork.com%20(1).pdf ¡Ah! Lectores de la misma, después de concluir un sustancioso artículo del empresario Franklin Báez Brugal, ex vicepresidente de EDUCA, notaron una cita: “Sin caer en el “lambonismo” de algunos apologistas de figuras empresariales, puedo decir que la RD le debe mucho a esos hombres y mujeres creadores de empresas y a sus herederos que le han dado continuidad.

►Un valor dominicano en NY: El valorado y reconocido comunicador dominicano en NYC y RD, Adalberto Grullón, oriundo de Cayetano Germosén-Moca, se ha destacado en la radio y ha escrito para diferentes periódicos, tanto de RD como en NY. Como siempre, objetivo, transparente y poniendo en alto la dominicanidad. Hay que destacar el trabajo que realizó en Radio WADO 1280 AM; KDM 1380 AM; Radio Única 1660 AM en NJ; y Radio Fiesta 1310 AM. Ha grabado comerciales para La Mega 97.9 FM y Amor 93.1 FM, las dos emisoras más escuchadas del área triestatal (NY, NJ, y Connecticut). También se destacó en NYC como presentador en varios programas de Time Warner Cable, entre ellos “Lluvia Musical”, “El Show de la Noche” y posteriormente creó “Punto de Encuentro”, bajo su propia producción. Es el director del programa “La Vellonera”. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=r9Qr8Is9IqE y de www.mediosdigitalesrd.com Además, es directivo de la “Fundación AAA”. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Adalberto, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Para conseguir una copia gratuita de su reporte anual de crédito cada año en las tres compañías de informes crediticios a nivel nacional, visitar: https://www.creditkarma.com/credit-cards-es/i/tres-agencias-de-credito#:~:text=mejores%20opciones%20podamos.-,Las%20tres%20principales%20agencias%20de%20cr%C3%A9dito,son%20Equifax%2C%20Experian%20y%20TransUnion, o llamando al 1-877-322-8228

►Cultura general: El 29 de agosto se celebra el “Día Internacional contra los Ensayos Nucleares”, para crear conciencia alrededor del mundo acerca de las consecuencias que tienen estas pruebas. Hasta la fecha, al menos ocho países han detonado 2 mil armas nucleares terrestres, subterráneas y acuáticas. Únicamente las 528 pruebas terrestres de estas armas tuvieron una fuerza destructiva equivalente a 29 mil bombas de Hiroshima, según la página web de La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) = http://centredelas.org/campanyes/campana-internacional-para-la-abolicion-de-las-armas-nucleares-ican/?lang=es Más de 60 lugares alrededor del mundo pagan el precio de estas pruebas nucleares que afectan tanto a los seres humanos como al medio ambiente. Incluso 30 años después de ocurrido el ensayo, a pesar del cierre y haber sido limpiados, estos lugares permanecen inhabitables.

►Dólar y euro hasta este domingo 28 de agosto: Compra del dólar 52.48 y venta 54.10; Compra euro 51.77 y venta 55.32

►Combustibles del 3 al 9 de septiembre, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a [email protected]