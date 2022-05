PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Llamar de urgencia: Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis) hace un llamado urgente a políticos, comunitarios y ciudadanos comunes dominicanos en esta ciudad con familiares, amigos y relacionados en el condado de Bergen-Nueva Jersey, contactarlos para que se inscriban en línea www.habcnjs8waitlist.org en el programa de Sección 8. Los favorecidos pagarán de alquiler entre el 30% al 40% de sus ingresos y el resto lo financia el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EUA. Las inscripciones serán solamente desde este lunes 16 hasta el próximo viernes 20, a partir de las 9:00 de la mañana. Aquellos que necesiten ayuda sin acceso a Internet pueden visitar la Autoridad de Vivienda en el segundo piso de One Bergen County, Plaza en Hackensack, entre las 9:00 de la mañana y 4:00 de la tarde de lunes a jueves. Los nombres de los seleccionados se divulgarán después del 24 de mayo en www.waitlistcheck.com Más información. Ver: https://costaverdedr.com/dominicanos-en-bergen-nj-podran-inscribirse-en-lista-seccion-8-conseguir-apartamentos/

►Motivarán a Danilo venir a NY: Altos dirigentes del PLD-NY y ex funcionarios en el gobierno de Danilo Medina, pidiendo reservas de sus nombres, se proponen convencer a su líder que visite la Gran Manzana, aunque está renuente hacerlo. Sus seguidores alegan que vienen a la urbe Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader, entre otros líderes políticos de RD. Esperarán que Medina cumpla su periplo en el territorio nacional, que arrancaría el 22 de este mes en Azua; 5 de junio en Monseñor Nouel; 12 de junio, Santo Domingo Norte; 19 de junio en Barahona; 26 de junio, Dajabón; 3 de julio en La Altagracia; 10 de julio en Provincia Duarte; 17 de julio, San Pedro de Macorís; 24 de julio, provincia Santo Domingo, 31 de julio – San Juan de la Maguana. Un ciudadano vociferó en el Alto Manhattan: “Parece que Danilo quedó traumatizado con el piquete que le hicieron en septiembre 2015 varias organizaciones comunitarias dominicanas frente a la escuela Hermanas Mirabal, ubicada en la avenida Ámsterdam con la calle 166, en el Alto Manhattan, cuando participaba de un encuentro con funcionarios, dirigentes, militantes de su partido y representativos de la comunidad criolla. ¡Huumm!

►Ha traído opiniones encontradas: La juramentación (https://www.youtube.com/shorts/Iu8gWI8HPyU) en la Gran Manzana, hace dos semanas, del mercadólogo, publicista y funcionario consular, Elías Barreras Corporán (El Gordito de Oro) en el partido de gobierno (PRM-NY) ha traído opiniones encontradas entre políticos, comunitarios y ciudadanos comunes en el Alto Manhattan y El Bronx. Entérate NY sostiene la proclama del político mexicano Benito Juárez (1867) en su manifiesto poco después de entrar triunfante en la Ciudad de México: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

¿Por qué la juramentación?: Observadores políticos dominicanos en Queens sostienen que el presidente del PRM-NY, Neftalí Fuerte, juramentó a Barrera Corporán por tres razones. Primero: Incorporarlo a su staff político (calladamente) por sus buenas relaciones con los medios de prensa y así usar su capacidad a favor de sus pretensiones políticas para tratar de repetir en la posición. Segundo: Si es reelecto el profesional de la mercadología formaría parte de la nueva dirección del PRM-NY. “Un Popy”, diiicen. Tercero: Al estar juramentado, le garantizará su permanencia en el consulado cuando sustituyan a Eligio Jáquez.¡Ah! Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “Fuerte no trabaja en el consulado, su esposa sí está en El Bronx, pero el candidato a la reelección en el partido no sale del despacho del cónsul Eligio Jáquez, vicepresidente nacional del PRM. ¡Huumm!

►Domínguez Brito no se sintió en NY: El precandidato presidencial del PLD, Francisco Domínguez Brito, estuvo hace pocos días en NY y no se sintió su accionar político. Fue como la formula del agua H₂O. Hubiese pasado desapercibidamente si no es porque el dinámico, reconocido empresario y dirigente de su equipo político en los nuevayores, William Schuwerer, le hace un encuentro con pequeños comerciantes, que “pareció un entierro de gente pobre”, diiicen. Ahí, Brito se dirigió para que incentiven su propuesta de recuperación de los valores culturales, la preparación académica y el emprendurismo, acciones que los hagan sentir orgullosos de demostrar su nacionalidad sin temor, porque los dominicanos son gente honesta y trabajadora. ¿Y su proyecto político?

►Comienzan a sonar tambores de guerra PRM-NY: Los tambores de guerra en el PRM-NY comienzan a sonar. Una fuente de entero crédito nos hizo llegar la lista de los “Candidatos electos en la XVlll Convención Ordinaria -Claudio Caamaño Grullón- del 4-29-2018” en NY, vigente actualmente. La misma, diiicen, sería cambiada para que aparezcan la mayoría de los delegados y gane el más “Fuerte”; que junto a él viajaría a RD, en las próximas horas, otro candidato a la presidencia del partido en la urbe en contubernio, y no es Luis XIV el rey por antonomasia, que marcó un antes y un después en la historia de Europa. Un ciudadano en Manhattan recordó aquel episodio trágico de la obra del célebre dramaturgo inglés William Shakespeare cuando dijo: «Algo huele mal en Dinamarca», significando que en la vida política se designan las cosas que no marchan bien. Y otro contestó: Juan 8:32 y “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:32). Entérate NY está a disposición de todos para cualquier réplica.

►Los delegados del partido en NY: Neftaly Rafael Fuerte Vargas, presidente; Jhon Eduardo Rivas Sánchez, secretario general. Además, Juanita Martínez Martínez; Pedro Julio Escorborg Mejía; Alberto Félix; Rafaelina Marilúz Fermín Abreu; y Ramón Ant. Ortíz Pierret, vicepresidentes todos. Asimismo: Yohanna Alt. Miranda Contreras; Yahaira Alt. Mella Domínguez; Ángel Mambrú; Rolando Machado; y Bienvenido Castro, sub-secretarios generales todos. También,Alejandro Rodríguez (Tontón), Bernardo López, Dolores Nivar González, Julio Feliz, Julio César Mateo Báez, Luis Edward de León, Modesto Inoa, Juana Reyes Fría, César Mella Mendoza, Juan David Williams Matos, William de Jesús Brioso Aquino, Erasmo Jiménez Reynoso, Juan Ant. Sierra, Felipe Mercedes, Franklin Trinidad Ortiz, Ricardo Vásquez Villamán, Diógenes de los Santos, Guesis Quezada, Elvido Capellán, Juan Ant. Mejía Sarmiento, Tomás Reyes, Luis Emilio Ducasse, Daniel Jáquez Fermín, Luis Eludís Pérez Delgado, René Ant. Mateo, Francisco Romeo Roa Jiménez, Jhony Aquino Fernández, José Ant. Feliz Fernández, Guillermo Cabrera González, Víctor Solís, Ana Cecilia Cuevas Hierro, José Thomas Torres Espinal, Marianela Benzan, Luis Aníbal Medrano, Jesús Bryson, César Cornelio, José Martínez, electos plurinominales (Plurin). Otros: Yris Elizabeth Ledesma Camacho (Comit. Int.); Manuel Eugenio Félix Matos (Manny) (Comit. Int.); José Ant. Moronta Marte (Comit. Int.); Bernando José de Peña Arias, Circ.1; Rafaela Gómez Crespo, Circ.1; George Roble Rodríguez, Circ.1; Argentina María Macario Jaime, Circ.1; Antonio de Jesús Jáquez Xeu, Cric.1; Leonardo Ambiorix Menieur, CLO. NY; Eusebia M. María Núñez García, sec. saliente; José Miguel Sosa, Deleg. JCE; Henry Taveras Quirico, CLO. NY; Elvin M. Tineo Tejada, CLO. NY; y Erickson Carrasco, CLO.NY. Esta lista descansa en nuestro archivo de prensa. Si no se pueden cambiar, tratarán de que se quede la misma directiva. ¡Huumm!

►Llevar focos: Dominicanos residentes en NYC, recién llegado desde RD, recomiendan a sus connacionales que cuando vayan al país llevar focos, porque los apagones son, en muchos casos, por más de 15 horas, causando intranquilidad, más peligro al transitar por las vías y pérdidas millonarias en los distintos negocios. Las interrupciones son indetenibles, diiicen. Las facturas están llegando … ¡Uff! Lo bonito del caso, alegan algunos, es que los recibos llegan por las nubes. Un ciudadano en El Bronx vociferó: “Con candela y puya hasta el diablo suda”. Otro le contestó “vuelve y vuelve” ¡Bueeeno!

►Un valor dominicano en NY: A Juan Tapia, un dominicano que se identifica como tal por doquier en esta ciudad de NY, le acompañan 24/7 valores personales que son reconocidos por su comunidad. Es humilde, sencillo, educado, trabajador y genuino representante de la industria del transporte en NYC y se ha destacado a través de los años por su forma de servir a los demás, sin importar condiciones económicas, religiosas, ni de color. Es un ejemplo a seguir. Su vida laboral ha transcurrido en el Alto Manhattan y entre sus connacionales siempre manifiesta “hay que poner en alto la bandera tricolor”. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Juan, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: El programa TSA [email protected] para ciudadanos y residentes de EUA permite reducir su tiempo de espera en más de 200 aeropuertos en territorio estadounidense. Los miembros de este programa no tienen que quitarse los zapatos, cinturones o sacar sus computadoras portátiles durante la inspección de seguridad. Cómo presentar una solicitud por internet. Ver: https://ttp.dhs.gov/

►Cultura general: De acuerdo con el análisis de Global Firepower, que hace todos los años el listado de los ejércitos más poderosos del mundo, basa su clasificación en más de 50 criterios, desde el número y la diversidad de armas, hasta la disponibilidad de efectivos para enrolar ante un posible conflicto, pasando por factores geográficos. Los 5 ejércitos mas poderosos son el de EUA, Rusia, China, India, y Japón.

►Dólar y euro hasta este domingo 8 de mayo: Compra del dólar 54.43 y venta 55.57; Compra euro 56.11 y venta 59.97

►Combustibles del 14 al 20 de mayo, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

