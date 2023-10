Encontrado muerto el actor Matthew Perry, uno de los protagonistas de Friends

La estrella de “Friends” Matthew Perry fue encontrada muerta el sábado en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles, dijeron fuentes policiales. Tenía 54 años.

Las autoridades respondieron alrededor de las 4 p.m. a su casa, donde lo encontraron inconsciente. Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque la investigación estaba en curso, no citaron la causa de la muerte. No había señales de juego sucio, agregaron las fuentes. Un representante de Perry no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios del Times.

Los detectives de robos y homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles están investigando la muerte. La causa de la muerte será determinada más adelante por la oficina forense del condado de Los Ángeles.

“Estamos devastados por el fallecimiento de nuestro querido amigo Matthew Perry”, dijo en un comunicado Warner Bros. Television Group, que produjo “Friends”. “Matthew era un actor increíblemente talentoso y una parte indeleble de la familia de Warner Bros. Television Group. El impacto de su genio cómico se sintió en todo el mundo y su legado vivirá en los corazones de muchas personas. Este es un día desgarrador y enviamos nuestro amor a su familia, a sus seres queridos y a todos sus devotos fans”.

Perry es recordado, principalmente, por su papel de Chandler Bing en la comedia Friends (Europa Press)

El sábado por la noche, una cinta amarilla y negra de la escena del crimen del LAPD bloqueó la entrada a Bluesail Drive, una calle elegante justo al lado de la autopista de la Costa del Pacífico en la cima de una colina con vistas panorámicas del Océano Pacífico.

Poco después de las 7 p.m., mientras varios helicópteros sobrevolaban, la madre de Perry, Suzanne, y su esposo, el locutor Keith Morrison, se unieron a los periodistas y oficiales de LAPD en el lugar. Morrison se negó a hacer comentarios.

La policía prohibía a los periodistas pasar la cinta de la escena del crimen a Bluesail. Un oficial de LAPD en el lugar dijo que no tenía información y que no sabía cuándo la recibirían.

Perry, hijo del actor John Bennett Perry y Suzanne Marie Langford, exsecretaria de prensa del primer ministro canadiense Pierre Trudeau, nació en 1969 y creció entre Montreal y Los Ángeles después de que sus padres se separaran cuando Perry tenía un año.

Comenzó como actor infantil, consiguiendo papeles invitados en “Charles in Charge” y “Beverly Hills 90210” y actuando junto a River Phoenix en la película “A Night in the Life of Jimmy Reardon” en los años 1980 y principios de los 1990.

Pero su gran oportunidad llegó cuando lo eligieron para “Friends”, originalmente titulada “Friends Like Us”, una comedia sobre seis neoyorquinos solteros que atraviesan la edad adulta que se estrenó en NBC en 1994.

La serie pronto se convirtió en un gigante, el presentador de la aclamada programación de “TV imprescindible” de la cadena los jueves por la noche, y convirtió a Perry y sus compañeros de reparto Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer en megaestrellas casi de la noche a la mañana. . En su punto máximo: para un episodio del Super Bowl de 1996 y el final de la serie de 2004, la serie obtuvo más de 50 millones de espectadores en vivo; al final, los miembros del reparto ganaban más de 1 millón de dólares por episodio.

Como Chandler Bing, el apuesto y bromista compañero de cuarto de Joey Tribbiani de LeBlanc y, más tarde, interés amoroso de la fastidiosa Monica Geller de Cox, Perry se distinguió en un elenco chispeante. Con su forma seca, creó un eslogan con un simple giro de inflexión, basado en bromas que había compartido con amigos de la infancia: ¿Podría ser más Chandler?

Pronto, se unió a grandes estrellas como Julia Roberts y apareció en películas destacadas como la comedia romántica de 1997 “Fools Rush in”, junto a Salma Hayek, y la comedia de mafias de 2000 “The Whole Nine Yards” con Bruce Willis.

Sin embargo, había un lado oscuro en la vida de uno de los comediantes más queridos de la televisión. En sus memorias de 2022, “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, Perry relató su lucha de toda la vida contra la adicción al alcohol y los opioides. Escribió que tomó su primera copa a los 14 años, pero no reconoció los signos del alcoholismo hasta los 21. Desde entonces, estimó, había gastado más de 7 millones de dólares en esfuerzos para volverse sobrio, incluyendo múltiples períodos en rehabilitación. Su abuso de sustancias también le provocó una serie de problemas de salud graves, incluida una hospitalización de cinco meses en 2018 tras una ruptura de colon que le dejó, escribió, con un 2% de posibilidades de sobrevivir toda la noche.

Y fue impulsado, reconoció durante un especial de reunión de “Friends” en 2021, por la presión de contar el chiste frente a una audiencia de estudio en vivo noche tras noche.

“Nadie quería ser famoso más que yo”, dijo Perry a The Times en abril, hablando de “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing” en el Festival del Libro. “Estaba convencido de que era la respuesta. Tenía 25 años, era el segundo año de ‘Friends’ y ocho meses después, me di cuenta de que el sueño americano no me hace feliz, no llena los vacíos de mi vida. No pude conseguir suficiente atención. … La fama no hace lo que crees que va a hacer. Todo fue un truco”.

Aunque Perry estimó que había recaído “60 o 70 veces” desde que se puso sobrio por primera vez en 2001, mantuvo una presencia constante en la televisión estadounidense, interpretando papeles clave en la comedia dramática entre bastidores “Studio 60 on the Sunset Strip” y en la comedia de terapia “Go On”. y haciendo un flujo constante de apariciones especiales en programas aclamados como “The West Wing” y “The Good Wife”.

Desde su experiencia cercana a la muerte en 2018, Perry había encontrado consuelo en los amigos, los frecuentes juegos de pickleball y, especialmente, la escritura. Aunque producir “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing” lo obligó a revivir sus momentos más oscuros, también lo conectó con “todos los que sufren”: “Tenía una historia que contar, una historia que realmente podría ayudar a la gente. Y ayudar a los demás se había convertido en la respuesta para mí”.

De hecho, a pesar de todo su éxito como actor y, más recientemente, como autor de memorias, Perry dijo a The Times en abril que su trabajo no era el centro de lo que esperaba que fuera su legado.

Cuando se le preguntó cómo le gustaría ser recordado, dijo: “Como un hombre que vivió la vida, amó bien, vivió bien y ayudó a la gente. Que encontrarse conmigo fue algo bueno y no algo malo”.

POR RICHARD WINTON, MATT BRENNAN, CONNOR SHEETS

La redactora del Times, Meg James, contribuyó a este informe.