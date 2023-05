En San Diego: A Los Padres de la MLB le hace falta algo más que rezar y orar. Tienen que jugar una mejor pelota- béisbol

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Deberían Los Padres de San Diego salir de los jugadores estrellas como son: Fernando Tatis Jr., Manny Machado y Juan Soto, una trilogía de estelares que al momento de lo que va del 2023, no han demostrados que muestran números suficientes para ser ganadores de la división y poder llegar a la serie mundial 2023?. Tenemos que rezar y orar por Los Padres. Tenemos que ver esto como una empresa, y como empresario haría ciertos cambios en todas las áreas del equipo comenzando en “The Dugout House”.

Por José Zabala

New York: Solamente me queda rezar y orar por Los Padres de San Diego: Por cierto Rezar y Orar no es lo mismo: Rezar, para muchos es repetir y pronunciar ciertas ideas, palabras con la cual se busca conectar con Dios y Orar es , a través del Espíritu Santo entrar en comunión con Dios, hablar con fe desde lo más profundo de tu corazón sincronizando la mente y el alma en una profundidad espiritual. Por favor, voy hablar de las grandes ligas(MLB), no de teología, ni de una buena definición religiosa. Pienso que los cambios en todas las áreas son muy buenos cuando un equipo de este nivel al día 18 de mayo 2023 la temporada regular, está pasando por una difícil situación en la MLB como son Los Padres de San Diego.

Sigo sorprendido al ver la nómina para el 2023 de este gran equipo con un valor de $245, 846,115 para el 2023 y donde tres dominicanos calificados porque integran una de la trilogía de jugadores más cotizada de Las Grandes Ligas y ellos son: Fernando Tatis JR., quien está bateando par un promedio en 24 juegos de 275 para lo que se espera de él. Le sigue Juan Soto un futuro contrato millonario de la liga que en 44 juegos mantiene un bajo promedio de 252 y la sorpresa del año recae en el toletero (El Ministro) Manny Machado, con 40 solo está bateando para un promedio de 231, díganme ustedes a este gran equipo le hace falta le falta algo más que rezar y orar.

Como fanático de Los Padres de San Diego, siento mucha preocupación a casi dos meses de haber iniciado la temporada 2023 la cual comenzó el 30 de marzo y termina el 1 de octubre 2023 según reporta las Grandes Ligas de Béisbol en su calendario con 162 juegos y 30 equipos . Los Padres de San Diego están ahí con un promedio de juegos ganados y perdidos de 20 – 24, 4to en la Liga Nacional en el Oeste ocupando la posición número 4 de su división. A un juego del último lugar que lo ocupan los Rockies de Colorado y a 8 juegos del primer lugar liderado por Los Ángeles Dodgers. Debo recordar que en esa potente división también participan Arizona, San Francisco.

Quiero señalar que Los Padres de San Diego son un equipo de béisbol profesional estadounidense con sede en San Diego. Los Padres compiten en Major League Baseball como club miembro de la división Oeste de la Liga Nacional. Fundado en 1969, el club ha ganado dos banderines de la Liga Nacional, en 1984 y 1998, perdiendo en la Serie Mundial en ambos años. Además recordamos dos jugadores en el salón de la fama de MLB como son: Tony Gwynn y Trevor Hoffman.