En cárcel de SPM dominicano que asesinó boricua embarazada de 80 puñaladas dice la mató porque le retiró petición de residencia

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ Luis Eduardo Terrero Gómez, el dominicano que asesinó de 80 puñaladas a su pareja boricua, Angeliris Marrero García el 31 de diciembre 2022 en su casa del sector Respaldo Villa Carmen en Santo Oeste cuya fiscalía procesa el caso, dijo que mató brutalmente a la mujer porque ella no quiso firmarle el segundo formulario para la petición de residencia.

Terrero Gómez quien cuando fue arrestado y acusado dijo a la policía que tenía muchos motivos para asesinarla y no se arrepiente habló por primera vez del crimen en una entrevista virtual con el canal 2 de la cadena Telemundo Puerto Rico.

“El último formulario no me lo sometió, entonces ahí comenzó una discusión y ahí fue donde yo le dije a ella, maldita p… y le di como más de 15 puñaladas”, agregó el reo.

Señaló que le dijo a su mujer embarazada que “yo llevaba gastado millones en tí”, le enseñaba su préstamo abierto y todo.

“Y ahí, sucedió la tragedia”, aseguró.

Terrero Gómez que deberá presentarse en el tribunal nuevamente el 13 de abril 2023, recalcó que “sucedió esa tragedia lamentablemente”.

En un reportaje en los días del crimen, la madre de la víctima, Mildred García apareció en el mismo canal relatando que recibió un video llamada de Terrero Gómez mostrándole a su hija asesinada y en un baño de sangre, con el cadáver boca abajo en la bañera de la casa, propiedad del preso.

Aclarando versiones de vecinos de la pareja, familiares de Angeliris desmintieron que ella viajó a la República Dominicana desde Puerto Rico para informarle a su verdugo del embarazo porque él ya lo sabía.

María García, una tía de la muerta dijo que “para nosotros no va a haber justicia que pueda llenar esto”.

Añadió que “él, les da un consejo a las mujeres puertorriqueñas y de verdad, no sé qué es lo quiere este hombre después de habernos hecho tanto daño”.

“Lamentablemente se hizo lo que se tenía que hacer, no quería, no hay justificación ninguna de lo que hice, pero hice lo que tenía que hacer y no me arrepiento”, le dijo el homicida a un amigo en una llamada cuyo audio fue obtenido por el noticiero Tele Noticias y que tienen los fiscales como parte de las evidencias.

Después de la autopsia en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en República Dominicana, el cadáver de la boricua fue repatriado a Puerto Rico dos semanas después.

La víctima era nativa de Río Grande.

El asesino confesó el crimen a la madre de la víctima en el video llamada que le hizo en el que también le dijo “se la maté por p…”.

“El día 31 yo recibo una llamada a las 10:31 de la noche de un número telefónico que dice Dios es misericordioso, cuando contesto sale está voz y me dice prende la cámara, cuando prendo veo a mi hija desnuda, dentro de una bañera, bañada en sangre, protegiéndose su barriguita y este ser humano me dice: te la maté por p…”, detalló la madre.

El juez Bernardo Coplín impuso tres meses de coerción a Terrero Gómez en lo que se investigaba el caso.

El dominicano decidió ir a juicio que todavía no se ha programado.