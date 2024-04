Empresario Guillermo de la Cruz critica exclusión en debate de ANJE a candidatos presidenciales de partidos minoritarios

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El reconocido empresario Guillermo de la Cruz que respalda la candidatura de Roque Espaillat (El Cobrador) del Partido de la Esperanza Democrática (PDE), criticó la exclusión hecha por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) contra los candidatos presidenciales de partidos minoritarios en el reciente debate en el que participaron solo tres postulados a la presidencia.

Se quejó de que en el debate del miércoles organizado y convocado por la ANJE, solo se tomó en cuenta al presidente Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, desconsiderando a los demás aspirantes que tienen el mismo derecho a participar y exponer sus propuestas al pueblo dominicano.

“En la Republica Dominicana el pobre cada día será más pobre porque no tiene la oportunidad de que nadie lo defienda, los pobres dominicanos no tuvieron ni la oportunidad de escuchar, de 9 candidatos presidenciales que son, no escucharon ni la mitad de ellos porque no son ricos, solo escucharon los que los ricos empresarios querían que fueran escuchados, eso fue como que los candidatos pobres aún son candidatos autorizados por la Junta Central Electoral (JCE) y los empresarios ricos se los escondieron al pueblo dominicano”, dijo de la Cruz.

“Lo triste de todo es que en la República Dominicana todo es interés donde los pobres solo valen cada 4 años para las elecciones. Es como si no hay un canal de televisión o radio con credibilidad, que crean que el pueblo dominicano se merece escuchar al candidato de su preferencia”, agregó el empresario.

“El debate presidencial fue programado por sectores ricos solamente pero esos sectores les esconden al pueblo los candidatos de su preferencia porque no son ricos. Debería haber un canal de televisión que piense en los pobres y les permitan escuchar lo que les ofrecen sus candidatos presidenciales de su preferencia, pero en República Dominicana solo valen los que tienen el dinero”, subrayó de la Cruz.

“Hoy fueron muchos candidatos presidenciales a los que les secuestraron sus voces en el debate presidencial de la República Dominicana y no aparece nadie que piense en el pueblo dominicano en general y les programe un debate con todos los candidatos presidenciales sin exclusiones”, precisó el empresario.

Dijo que por eso en la República Dominicana está sucediendo un fenómeno con el doctor Roque Espaillat que en tan solo 100 días desde que comenzó, ya está en un tercer lugar de votación, y hasta puede ganar las elecciones este 19 de mayo.

“El pueblo ya despertó de tanto que los de arriba lo ha maltratado”, indicó de la Cruz.