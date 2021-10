El director Klim Shipenko y la actriz Yulia Peresild grabaron unos 40 minutos de la película, que se titulará ‘Výzov’ (‘Desafío’, en ruso)

El director Klim Shipenko y la actriz Yulia Peresild regresan a Tierra este domingo tras pasar 12 días Estación Espacial Internacional (EEI) donde han logrado el hito pionero de grabar escenas para la primera película rodada en el espacio.

El equipo ruso de rodaje y el cosmonauta de la Agencia Espacial Rusa Oleg Novitski regresan a la Tierra en la nave espacial Soyuz MS-18, que se ha desacoplado de la EEI a las 1:14 UTC. Está previsto que el aterrizaje de los tres tenga lugar a las 4:35 UTC en una zona remota de Kazajistán.

La grabación, compartida por la cuenta de Twitter de la EEI, muestra la cálida despedida entre Peresild, Shipenko, Novitski y otro miembro de la tripulación rusa, Antón Shkaplerov.

A Russian trio said farewell to the station crew and closed the Soyuz MS-18 crew ship hatch at 4:41pm ET today. They undock at 9:14pm this evening. More… https://t.co/Hwwr4AEUI7 pic.twitter.com/aXFOtG2H1O