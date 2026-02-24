Elecciones en la UASD

Franklin Rosa

En el proceso electoral para el cambio de autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), los candidatos a rector deben abordar con seriedad los temas fundamentales de la institución. Sus programas de gestión no pueden limitarse a administrar crisis, actuar como simples burócratas o reproducir prácticas que anulan el cogobierno universitario, violan resoluciones del Consejo Universitario e imponen el nepotismo y el clientelismo, como ha ocurrido en los últimos años.

A continuación, los temas esenciales que deben formar parte de cualquier propuesta de gestión responsable:

-La fusión y el Decreto 580.

Analizar y enfrentar las implicaciones del Decreto 580, que viola la autonomía universitaria y subordina el ya precario presupuesto de la UASD al Ministerio de Educación (MINERD). Es necesario evaluar sus consecuencias negativas y defender la independencia administrativa y financiera de la universidad.

-Blindar la naturaleza pública de la UASD.

Garantizar la protección de la UASD frente a los proyectos privatizadores impulsados por sectores oligárquicos. La universidad debe mantenerse como un patrimonio del pueblo dominicano y como un instrumento de movilidad social.

-Reactivar la Reforma y Transformación Universitaria.

La actual gestión ha abandonado este proceso estratégico. Su paralización afecta la modernización institucional, la calidad académica y la eficiencia administrativa. Retomar esta agenda es imprescindible.

-Financiamiento y presupuesto.

La misión educativa de la UASD se expande cada día en todo el territorio nacional, especialmente en favor de los sectores más vulnerables. Por ello, es urgente exigir el cumplimiento del aporte presupuestario que manda la Ley, sin depender de fondos extraordinarios de los gobiernos de turno. El financiamiento debe ser estable, suficiente y sostenido.

-Política académica en grados y postgrados.

Promover el fortalecimiento de la oferta de grado y posgrado, evitando una participación impropia en niveles básicos y medios, responsabilidades que corresponden al Ministerio de Educación, institución que cuenta con un 4% del PIB para esos fines.

Cumplimiento de las resoluciones del Consejo Universitario.

-Exigir que la UASD salga de la situación de desacato en que se encuentra por no cumplir con resoluciones y sentencias del Tribunal Constitucional que afectan a un pequeño grupo de docentes jubilados. La institucionalidad debe ser restaurada.

Situación del Plan de Retiro.

Abordar la crisis del Plan de Retiro y garantizar su sostenibilidad financiera para evitar un colapso que pondría en riesgo la seguridad social universitaria.

-Conclusión del Rediseño Curricular.

Completar el proceso de rediseño curricular que continúa inconcluso en varias facultades y escuelas. La actualización académica es clave para mantener la calidad educativa.

-Representación de los jubilados.

Asegurar la participación de los docentes y empleados jubilados en todos los organismos del cogobierno, reconociendo su experiencia y su aporte histórico a la institución.

-Rescatar la ética institucional.

Enfrentar el nepotismo, el clientelismo y las prácticas que erosionan la integridad moral de la UASD. La universidad necesita una cultura institucional basada en la transparencia, la meritocracia y el servicio público.

Todos estos temas programáticos deben formar parte de los debates entre los candidatos a rector, con el objetivo de construir una verdadera propuesta de gestión que fortalezca la docencia, la investigación y la extensión universitaria, y que coloque a la UASD en el lugar que merece dentro de la sociedad dominicana.