Sin Filtros ni Frenos en el Teclado

El trauma que ha recibido este pueblo de Higüey es tan grande e impactante, que la gente se ha desconectado por completo del actual alcalde, Cholitin.

Como comunitario y político, camino las calles de la ciudad y no encuentro a nadie que hable a favor de este señor.

Todos dicen lo mismo: ‘’la cura salió más cara que la enfermedad.’’

Ayer visite a un carnicero y me dijo: Hay hermano, que malo no salió el amigo. ‘’La sal nos salió más cara que el chivo.’’

Si partimos del centro de la ciudad, frente a nuestro monumento cultural y religioso más importante del país, te encuentras que todas esas áreas están cargadas de arrabalizaciones, con dos parques destruidos, pero cuando nos desplazamos por los barrios, solo se escuchan gritos de toda la población, peor aún, cuando cuestionamos a los ciudadanos, en cuanto a la idea del síndico, de romper el play de la fortaleza. todos a una voz lo rechazan, dicen sentirse defraudados con el alcalde que tanto prometió y que lo único que ha hecho, es incrementar la nómina, una nómina que debería ser de 7 millones de pesos, Karina la tenía en 8 millones, más nuestro alcalde la elevó a 13 millones. Ahora lo llaman el Síndico Destructor.

Que falta hace Héctor Castillo Cruzado, que se levantaba a las 4 de la mañana con una bota de goma a trabajar en los barrios de este pueblo.

Existe un trauma colectivo por todos los lados, según denuncias de algunos Regidores, tales como, el Lic. Luis Vélez, que dice que es arrogante y prepotente, que no escucha a nadie, al Regidor Leonte Torres, lo vemos haciendo denuncias a diario, sobre supuestas violaciones a la ley 176-07, que rige las Alcaldías y los Consejos de Regidores, una población totalmente traumatizada y desconectada del llamado Cambio Municipal. Ya no creen en sus autoridades municipales y todos a una, se preparan para votar en contra del Dr Rafael Barón Duluc, ya que en el 2020 solo se cambió de incumbente y a sido de mal en peor, todas las promesas del síndico fueron ficticias, de acuerdo con el pueblo, que entusiasmado, soñó con ver la bella ciudad cambiada, como le prometió a la gente, dicen que el cambio solo fue de números altos en la nómina de esta gestión.

El pueblo se desconectó del alcalde de Higuey, no quieren saber de él, pero si lo dudan salgan ustedes mismos a preguntar por las calles.

No hay técnico que vuelva a conectar a Cholitin con el pueblo.

¡Qué pena! El pueblo se hizo una gran ilusión, de ahí, que hoy esté tan herido y decepcionado.

Todas las obras que heredó en construcción fueron abandonadas y solo la que ya estaban a ley de uno o dos galones de pinturas, casi listas para ser entregadas al pueblo, le dio fin, pero las que estaban a medio construir la tiene a su merced. Dicen que el alcalde Cholitin, también es un especialista en solicitar al presidente recursos, pero no hace nada con los recursos del cabildo, donde los ingresos son enormes, ya que todos los servicios fueron incrementados de precios.

Es increíble, hasta a sus colegas lo escucho quejándose de esta mala gestión municipal.

No me explico como Monseñor Jesús Castro Marte, no se ha pronunciado en contra de esta arrabalización que ha creado y tiene montado el alcalde de esta ciudad.

Imagínense la impresión de los que nos visitan. ¡Esto sí que es humillante!

Créanme que yo quisiera escribir otras cosas, pero la circunstancias en que vivimos los que habitamos este pueblo, me obligan a salir a defender los derechos que nos asisten. El actual alcalde, es de papel, pero no de hechos.

Los barrios se están cayendo a pedazos, pero solo la indiferencia lo visita a menudo.

Por Mario Martínez

Frente Amplio – Provincia la Altagracia.