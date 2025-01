El Salvador y Guatemala envían tropas a Haití para combatir pandillas bajo misión multinacional

Puerto Príncipe.- el salvador y guatemala se han sumado oficialmente a la misión multinacional de apoyo a la seguridad (mss) en haití, una iniciativa respaldada por la onu y liderada mayoritariamente por tropas kenianas. esta misión busca combatir las pandillas que controlan aproximadamente el 80% de la capital haitiana, puerto príncipe, y restaurar la seguridad en el país caribeño.

el primer fin de semana de 2025, contingentes militares de ambos países aterrizaron en haití. guatemala envió 150 soldados, incluyendo 19 mujeres, mientras que el salvador desplegó 8 especialistas en aviación con un enfoque en evacuaciones médicas.

en marzo de 2023, el presidente salvadoreño nayib bukele expresó su disposición a ayudar a haití mediante un mensaje en x (antes twitter), destacando la necesidad de una resolución del consejo de seguridad de la onu y del consentimiento del gobierno haitiano. desde entonces, el salvador y guatemala trabajaron en acuerdos bilaterales que culminaron en su participación en la mss.

We saw similar images in El Salvador a few years ago. Gangs bathing with the skulls of their victims.



All the “experts” said they couldn’t be defeated, because they were an “intrinsic part of our society”.



They were wrong.



We obliterated them.



The same must be done in Haiti. https://t.co/RkrBfZuGGM