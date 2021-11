Miembros preventivos y de investigaciones criminales de la Policía Nacional apresaron a cuatro personas, incluyendo una adolescente, durante el pasado fin de semana, quienes fueron sorprendidas a bordo de motocicletas robadas en pueblos de la Línea Noroeste.

Los detenidos son Yoel Alexander Díaz, de 19 años; una menor de 16 años cuyo nombre se omite por asuntos legales, Francis María Torres, de 22 años; y Bienvenido Francisco Torres, de 54 años, quienes serán sometidos a la justicia.

En poder de estas personas fueron ocupadas las motocicletas marcas Tauro 110, color rojo con blanco, chasis No. LF3XCHTB5JA000574; la CG RACING, color negro, chasis No. BEPCX14KB141881; la Sucati, modelo CG150, año 2019, color rojo, placa No. K1944518, chasis No. LBEJLX14TKA127582, motor serie 162FMJKAH10447 y la Z3000, color negro, modelo Cg 200 Chasis LBEPCX14TKB142989, que está en poder de un tal Yunior.

Dichas motocicletas fueron sustraídas en Esperanza, Santiago Rodríguez y Dajabón, a sus propietarios, entre ellos los señores Escarlin Dariel Torres y Santos Antonio Báez, quienes presentaron sus denuncias en sus respectivas localidades.