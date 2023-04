El primer competidor Open Source de ChatGPT

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Aquí el que no corre vuela. Muchas son las empresas que están tratando de coger el tren de la inteligencia artificial generativa, y entre los movimientos más interesantes está el de los rivales de ChatGPT. No los comerciales, no: los personales y que comienzan a aparecer con licencias Open Source para que cualquiera los use libremente. Ya tenemos un ejemplo prometedor.

StableLM. Así se llama el modelo creado por Stability AI, la misma startup responsable del fantástico Stable Diffusion para generar imágenes. Ahora han hecho algo similar con StableLM, un modelo de IA conversacional que trata de rivalizar con ChatGPT y que lo hace además con un modelo Open Source.

Ya puedes probarlo. El código de este modelo está en versión alpha, pero ya se puede probar a través del código en GitHub o directamente vía HuggingFace, una plataforma que permite hospedar estos modelos de IA y también código. Según Stability AI, los modelos de StableLM disponible pueden generar tanto código como texto y demostrar que incluso con un tamaño relativamente pequeño “se puede ofrecer un gran rendimiento con el entrenamiento apropiado”.

¿Cómo lo han entrenado? Stability AI explica que el entrenamiento se ha realizado con un conjunto de datos llamado The Pile, que aglutina textos de sitios web como PubMed, StackExchange o Wikipedia. Han añadido además un conjunto de datos de entrenamiento adicional que según esta startup ha multiplicado el tamaño de The Pile por tres. Aquí hay que señalar que Stability AI está ahora mismo inmersa en demandas legales por haber entrenado a Stable Diffusion con imágenes de repositorios no públicos como el de Getty Images.