El Premio Zayed a la Sostenibilidad rinde homenaje a pioneros mundiales que impulsan el progreso

US$5.9M concedidos a 11 organizaciones y escuelas secundarias de Brasil, Canadá, Nepal, Suiza, Uganda y los EAU, en seis categorías de sostenibilidad

Desde diagnósticos impulsados por IA hasta “Refrigeración como servicio”, los ganadores de este año ofrecen innovaciones adaptadas al contexto local que empoderan a millones de personas

En 18 años, el Premio ha ampliado soluciones que han llegado a más de 400 millones de personas en todo el mundo

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, El Premio Zayed a la Sostenibilidad, el galardón pionero de los EAU que reconoce soluciones innovadoras a desafíos globales, anunció hoy la cohorte de ganadores de 2026, celebrando 18 años de empoderar a comunidades e impulsar un progreso inclusivo y sostenible en todo el mundo.

En una ceremonia celebrada durante Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW – Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi) y a la que asistieron jefes de Estado, ministros y líderes empresariales, Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed, Presidente de los EAU, entregó el Premio a los ganadores por sus destacadas contribuciones al avance del desarrollo sostenible a nivel mundial.

Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan declaró: “Los EAU mantienen un firme compromiso de apoyar los esfuerzos que mejoran el bienestar de las personas y refuerzan las bases de la estabilidad y el progreso en todo el mundo. El Premio Zayed a la Sostenibilidad sigue fomentando soluciones prácticas que elevan a las comunidades y amplían las oportunidades mediante la innovación y la cooperación. A través de esta plataforma perdurable, honramos el legado del Jeque Zayed, cuya visión de compasión, unidad y prosperidad compartida continúa forjando un futuro mejor para todos”.

Su Excelencia el Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU y Director General del Premio Zayed a la Sostenibilidad, elogió a los ganadores por impulsar innovaciones escalables que generan beneficios sociales y ambientales tangibles.

Su Excelencia el Dr. Sultan Ahmed Al Jaber afirmó: “Los ganadores de este año demuestran cómo las soluciones del mundo real pueden transformar vidas: desde mejorar la salud y los sistemas alimentarios hasta ampliar el acceso a energía limpia y al agua. Los EAU han creído desde hace tiempo en conectar capacidades con necesidades y en tender puentes entre sectores y regiones para lograr un impacto duradero y medible. El Premio Zayed a la Sostenibilidad sigue reuniendo a esta comunidad global, impulsando un progreso verdaderamente imparable”.

Desde su creación en 2008, el Premio se ha convertido en un catalizador de impacto, reconociendo a pequeñas y medianas empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y escuelas secundarias que abordan desafíos críticos en las seis categorías: Salud, Alimentación, Energía, Agua, Acción Climática y Global High Schools.

Hasta la fecha, 128 ganadores han mejorado directamente la vida de más de 400 millones de personas en 153 países, llevando energía limpia a comunidades rurales, promoviendo la seguridad alimentaria e hídrica, ampliando el acceso a la atención sanitaria y fortaleciendo la resiliencia climática.

Este año se recibieron una cifra récord de 7.761 candidaturas procedentes de 173 países, evaluadas mediante un riguroso proceso de revisión de múltiples etapas por expertos técnicos, el Comité de Selección y un distinguido Jurado presidido por Su Excelencia Ólafur Ragnar Grímsson, ex Presidente de Islandia.

Su Excelencia Ólafur Ragnar Grímsson señaló: “Los ganadores de 2026 reflejan una creciente madurez en la innovación para la sostenibilidad, donde la tecnología, el conocimiento local y la ejecución convergen. Estas soluciones están diseñadas para funcionar en condiciones reales y para crecer de forma responsable con el tiempo. Ofrecen ejemplos claros de cómo el ingenio práctico, guiado por la experiencia, puede fortalecer el acceso a servicios esenciales y mejorar la vida cotidiana. A medida que estos enfoques se expanden, señalan el camino hacia una ruta más inclusiva y eficaz para el desarrollo sostenible en los próximos años”.

En la categoría de Salud, Jade, una pyme de los EAU, fue reconocida por reimaginar el cribado del neurodesarrollo mediante la IA y el juego. Su plataforma gamificada, que combina evaluaciones cognitivas, seguimiento ocular y aprendizaje personalizado, se utiliza actualmente en más de 450 instituciones en 179 países. Al reducir los tiempos de espera para el diagnóstico y mejorar la implicación, Jade ya ha apoyado a más de 180.000 niños en todo el mundo y está estableciendo un nuevo referente para una intervención temprana inclusiva.

El premio de la categoría Alimentación fue para N&E Innovations, de Singapur, reconocida por su innovador envasado y recubrimientos antimicrobianos biodegradables, que prolongan la vida útil de los alimentos y atacan el desperdicio desde su origen. Elaborada a partir de residuos alimentarios revalorizados e ingredientes de origen vegetal, la tecnología patentada de la empresa ofrece una eficacia antimicrobiana del 99,9%, logrando recuentos bacterianos 4,5 veces inferiores a los materiales convencionales. Apta para alimentos, compostable y circular por diseño, ya han llegado a los consumidores más de 400.000 envases sostenibles.

En la categoría Energía, la fundación suiza BASE Foundation fue reconocida por transformar la forma en que las comunidades acceden a refrigeración sostenible. Su modelo de “Refrigeración como servicio” elimina los costes iniciales y hace que la refrigeración baja en carbono sea eficiente y asequible. Con operaciones en 68 países, BASE ha creado 2.500 empleos, mientras que su modelo ahorra 130 GWh de electricidad y evita 81.000 toneladas de emisiones de CO₂ al año, demostrando cómo la innovación basada en el mercado puede escalar el impacto ambiental.

La categoría Agua reconoció a Stattus4, una pyme de Brasil cuya tecnología habilitada por IA e IoT ayuda a las empresas de servicios públicos a detectar y reparar fugas con una rapidez y precisión sin precedentes. Al monitorizar más de 5.000 kilómetros de redes de distribución e identificar más de 22.000 posibles puntos de fuga, Stattus4 ahorra alrededor de 5,56 mil millones de litros de agua cada día, reforzando la seguridad hídrica de más de cuatro millones de personas y transformando la eficiencia de los sistemas urbanos de agua.

En la categoría Acción Climática, Build up Nepal, una organización sin ánimo de lucro de Nepal, fue celebrada por reinventar la fabricación de ladrillos como herramienta de resiliencia climática y empoderamiento económico. Hasta la fecha, la organización ha producido más de 3,3 millones de ecoladrillos resistentes a terremotos y ha apoyado la construcción de más de 12.000 viviendas resilientes, creando casi 2.000 empleos verdes, dando alojamiento a 58.000 personas y evitando 110.000 toneladas de emisiones de CO₂ en el proceso.

Por último, el Premio Zayed a la Sostenibilidad continúa empoderando a la próxima generación de líderes en sostenibilidad mediante su categoría de Global High Schools, permitiendo que los jóvenes conviertan retos locales en soluciones prácticas que beneficien a sus comunidades. Cada año, seis escuelas secundarias que representan las regiones del mundo reciben hasta US$150.000 para implementar proyectos innovadores liderados por estudiantes que generen un impacto social, económico y ambiental significativo. Hasta la fecha, los 56 centros ganadores anteriores de la categoría Global High Schools han impactado en la vida de más de 56.599 estudiantes y 480.660 personas en todo el mundo.

Los beneficiarios de 2026 de los premios Global High Schools son Mamawi Atosketan Native School (Canadá), que representa a Las Américas; Kyanja High School (Uganda), que representa a África Subsahariana; Al Rajaa School for the Deaf (Jordania), que representa a Oriente Medio y Norte de África; Bodrum Anatolian High School (Türkiye), que representa a Europa y Asia Central; Faafu Atoll Education Center (Maldivas), que representa a Asia Meridional; y Ruamrudee International School (Tailandia), que representa a Asia Oriental y el Pacífico.

A medida que el mundo acelera su búsqueda del desarrollo sostenible, el Premio Zayed a la Sostenibilidad se erige como testimonio de la visión integral de progreso de los EAU, impulsada por la innovación tecnológica y el crecimiento económico a largo plazo. El Premio refleja la convicción del país de que el verdadero liderazgo consiste en empoderar a otros para liderar, fomentando la colaboración entre gobiernos, empresas, sociedad civil y jóvenes para construir un mundo más próspero y equitativo.