El poder cuando se quiebra por dentro: la verdad que muchos temen decir…

Por: Salvador Holguín, diciendo lo que otros callan

Hay momentos en la historia donde el silencio cómplice pesa más que la mentira, y este es uno de ellos. Lo que está ocurriendo alrededor del dictador Nicolás Maduro no es un simple episodio político ni una campaña mediática más, es el reflejo crudo de cómo los sistemas de poder, cuando se construyen sobre la opacidad, la imposición y el miedo, terminan colapsando desde adentro.

La verdad, aunque muchos no quieran admitirlo, es una sola: los imperios políticos no se destruyen primero por sus enemigos… se destruyen por sus propios aliados. En los regímenes cerrados, la lealtad no es un valor… es una transacción.

Mientras hay poder, hay fidelidad.

Mientras hay recursos, hay silencio.

Mientras hay control, hay aplausos.

Pero cuando el poder comienza a resquebrajarse, la presión internacional aprieta y la justicia toca la puerta, los leales dejan de ser leales y pasan a ser testigos, informantes o simplemente sobrevivientes, y ahí comienza el verdadero derrumbe.

Durante años, Nicolás Maduro vendió la imagen del líder fuerte, del hombre que no cae, del dirigente que controla todo, pero la historia ha demostrado, una y otra vez, que no existe poder eterno. El problema no es caer… es creer que nunca vas a caer.

Cuando un cabecilla se rodea de aduladores, de cómplices y de intereses, pierde lo más importante: la conexión con la realidad, y cuando eso pasa, el final no llega de golpe… llega en pedazos.

Muchos quieren confundir, manipular o distorsionar, otros intentan convertir procesos judiciales en discursos políticos y algunos apuestan al caos para evitar la verdad, pero hay algo que no se puede detener: el tiempo. Porque el tiempo siempre revela lo que el poder intenta ocultar.

Hoy más que nunca, lo que está en juego no es una figura… es un sistema, uno que, si se confirma lo que muchos sospechan, no solo traicionó la confianza de un pueblo, sino que utilizó el poder como herramienta de control, acumulación y silencio.

Decir la verdad en estos tiempos no es cómodo, es peligroso, molesto y muchas veces… es solitario.

Los pueblos no se empobrecen por casualidad, sino cuando el poder se corrompe.

Los gobiernos no se debilitan por ataques externos, se hunden cuando pierden credibilidad interna.

Los líderes no caen por conspiraciones, pero si cuando su propia estructura deja de sostenerlos.

La historia no falla. Quien gobierna con miedo termina rodeado de traición. Quien se cree invencible termina expuesto. Y quien utiliza el poder para imponerse, como hizo Nicolás Maduro, termina enfrentando la justicia, porque al final, más temprano que tarde, la verdad no se negocia… La verdad se impone.