El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se mantiene indefinido sobre la defensa de la candidatura de su postulado a la diputación en la circunscripción #1 de Estados Unidos, doctor Yomare Polanco quien sostiene una campaña de denuncias nacionales e internacionales respaldada por evidencias sobre el despojo que se le hizo en las elecciones del exterior 2020, mientras se fortalece y sigue siendo reconocido en 2021 por diferentes instituciones y organizaciones comunitarias.

Abordado sobre el tema el domingo último mientras dirigía una asamblea del partido en el Alto Manhattan, el secretario general y ex senador Charlie Mariotti respondió que el Comité Político no se ha reunido para conocer el caso de Polanco.

“Veremos”, agregó cuando se le preguntó si en la próxima reunión del Comité Político (CP) en enero, se pondría en agenda definir una posición respecto al Dr. Polanco.

Aunque es el tema electoral más sonado desde 2020 en el exterior, Mariotti señaló que “yo hablo por la institución, ellos pueden hablar individualmente” en referencia a muchos dirigentes del CP que se han pronunciado a favor de Polanco.

“El Comité Político no ha discutido ese tema”, indicó.

“Y hasta que el CP no tenga una posición, no me corresponde referirme a eso”, sostuvo.

Insistiéndole en que porqué si Polanco es el candidato oficial del partido, el PLD no se ha pronunciado institucionalmente ni ha puesto al servicio del postulado su equipo legal ante el Tribunal Constitucional (TC) se le preguntó si el tema podría ser incluido en la agenda del partido.

“Veremos, yo creo que lo voy a ver aquí”, expresó en alusión a una posible reunión con Polanco pero nunca se vieron en Estados Unidos.

La noche de este martes 23 de noviembre, Polanco recibió el premio “Gran Latino” en los Premios Latinos 2021 y previamente fue reconocido también por Vidal Internacional por su trayectoria y aportes a la comunidad e investigaciones científicas y producción de medicinas en sus laboratorios ubicados en Nueva Jersey. Y dos semanas atrás fue nominado como el Dominicano del Año por comunicadores de la diáspora por su ardua lucha por transparentar las elecciones del 5 de julio del 2020.

Como parte de las denuncias, el sábado 13 de este noviembre se puso en circulación el libro “La Cara Rota de la Diáspora” del periodista Esteban Cabrera, una cronología sobre los desfalcos financieros de los fondos de las elecciones 2020 en el exterior y los desmanes electorales que arrebataron la candidatura a Polanco.

Por Miguel Cruz Tejada