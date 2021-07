Vuelta29

¡Parada de Carlos Sainz! El madrileño ha calzado el neumático duro para llegar hasta el final, pero la parada ha sido horrible. Lo tenía todo de cara para ganarle la posición a Ricciardo, pero la tuerca delantera izquierda no quería entrar. Más de 12 segundos de parada. Vuelta28

¡Para Hamilton! El británico ha cumplido con la penalización de 10 segundos que tenía pendiente tras el incidente con Verstappen y después, todo ha salido perfecto. Ejecución perfecta de los mecánicos de Mercedes para cambiar las gomas. Vuelta27

Los neumáticos le están pasando factura a Bottas. Desde el muro le han informado que las ruedas traseras se están empezando a sobrecalentar. El finés calza la goma dura con la que va a tratar de llegar hasta el final.

¡Carlos Sainz está tirando con todo! El madrileño acaba de firmar la vuelta rápida absoluta en lo que va de carrera y además, le sigue ganando tiempo a Ricciardo pese a que las gomas del australiano son más jóvenes. Vuelta25

¡¡Ha sido terrible la parada de Alonso!! Lentísimos los mecánicos de Alpine cambiando las ruedas, dejando todo el trabajo para el asturiano. Ha perdido la posición con Stroll, pero se la ha ganado sobre la pista. Qué adelantamiento del español, otro más. Vuelta24

Ferrari le indica a Leclerc cómo ‘solventar’ los problemas de motor. En el momento en el que note el corte, el equipo le ha pedido que no suba la marcha. Sigue liderando con más de dos segundos de ventaja.

Después de un par de vueltas imponiendo un ritmo superior al de Ricciardo, los tiempos entre el australiano y Carlos comienzan a igualarse. En cuanto el piloto de McLaren mejore la vuelta del madrileño, será el momento de parar. Vuelta22

Leclerc acaba de marcar la vuelta rápida pero además, justo en ese giro, ha avisado al equipo de que ha vuelto a tener otro corte en el motor. Desde el muro le piden que siga empujando y de momento, aguanta bien la posición. Vuelta21

Ya han parado los dos McLaren. Norris lo acaba de hacer en el último paso por meta y además, su pit stop ha sido muy malo. Seis segundos ha tardado el británico en cambiar ruedas. Esto beneficia a Carlos Sainz. Vuelta20

Le sigue endosando tiempo Leclerc a Hamilton en la última vuelta. El monegasco tiene más de 1.5 segundos de ventaja y además, el equipo le ha dicho que tiene los neumáticos como para alargar la parada y seguir empujando. Trabajan con el ‘Plan B’.

¡Para Pérez! No tiene sentido el paso por boxes del mexicano ahora mismo, ya que llevaba los duros y a priori solo iba a ir a una parada. Calza la goma media para continuar. Vuelta18

Hamilton ha salido de zona de DRS con Leclerc. El británico está a más de 1.2 segundos tras el último paso por meta y quizás, sea una estrategia de Mercedes para conservar las gomas. Vuelta17

También empieza a sufrir Hamilton, aunque no tanto como Charles. El brtiánico tiene una ampolla en el neumático delantero, pero eso no le impide el marcar otra vuelta rápida tras el último giro. Vuelta16

Charles Leclerc es carne de cañón para Hamilton... El británico está ya encima del neerlandés y además, el piloto de Ferrari le ha comunicado al equipo que persisten los problerms. Vuelta15

Cómo se le complican las cosas a Leclerc… El monegasco ha reportado problemas con el motor por radio, y eso ha favorecido la llegada de Hamilton a la primera posición. Ya está en zona de DRS

Vuelve a a cercarse de nuevo Hamilton a Leclerc. El británico tiene ahora mismo una desventaja de un segundo y en breves, va a tener que defenderse del piloto local.

Pérez ya está en la duodécima posición y tiene a Gasly en zona de DRS. La diferencia entre ambos es inferior al medio segundo y con esta progresión, podría llegar incluso a el puesto de Sainz,

Carlos ha pedido por radio que le digan qué plan están siguiendo ahora mismo y en qué consisten los otros dos que tienen como reserva. Le está costando acercarse a Ricciardo.

También está siendo muy fuerte en cabeza de carrera un Leclerc que está manteniendo a raya a Lewis. El brtiánico, que ha subido el ritmo, no puede con el piloto de Ferrari y tiene una desventaja de 1.5 segundos. Vuelta10

Sainz está en zona de DRS con Ricciardo. El madrileño, que ha recuperado 4 posiciones en este comienzo, lleva muy buen ritmo en estas primeras vueltas y quizás pronto pueda lanzar el ataque.

Se le complican las cosas a Hamilton… El británico ha informado por radio que se le estaban sobrecalentando los neumáticos traseros. Ha preguntado si mantenían la estrategia y la respuesta ha sido contundente: “Sí”. Vuelta8

Hamilton está pintando de morado todos los parciales ahora mismo. El británico está enlazando vueltas rápidas consecutivas y ahora mismo va a entrar en zona de DRS con Lecerc. Su desventaja con el monegasco es de un segundo.

Mercedes le acaba de informar a Hamilton por radio que tienen que cambiar de estrategia. La gestión de la carrera ha cambiado para el británico tras la penalización y ahora mismo, está volando sobre el asfalto.

Carlos Sainz acaba de superar a Fernando. El madrileño le ha ganado la sexta posición a su compatriota y quiere seguir recuperando posiciones. Ricciardo es su siguiente objetivo.

Dirección de Carrera acaba de comunicar la sanción a Hamilton. El británico debe cumplir con una penalización de diez segundos, que dejará correr durante su primera parada. Se le pone la carrera de cara a Leclerc. Vuelta5

¡Qué primera vuelta de Fernando Alonso! El asturiano se ha puesto sexto, le ha ganado la posición a un Vettel que se ha ido fuera, y ha estado apunto de asentarse por delante de Ricciardo. Muy agresivo el asturiano en este nuevo comienzo.

¡¡Se apaga el semáforo!! Tercera salida en este gran premio con Leclerc aguantando a la perfección su posición. El monegasco ha firmado un comienzo excepcional y Hamilton no ha podido plantarle cara.

Horner acaba de confirmar que el impacto que ha sufrido Verstappen ha sido de 51G. Preguntado sobre su opinión a cerca del incidente, el jefe de equipo de Red Bull ha sido muy claro: “Lewis ha metido la rueda en una de las curvas más rápidas del Mundial y sabe que eso no se hace. Por suelte el resultado ha sido bueno para el piloto”.

En cuanto a la investigación del incidente, en Dirección de Carrera siguen trabajando para dar una resolución lo más pronto posible. Los dos jefes de los equipo involucrados en el toque entre Hamilton y Verstappen se han metido de por medio en la revisión de las imágenes, y Wolff le ha remitido a Masi pruebas que declaran ‘inocente’ a Lewis. 16:35

