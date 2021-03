Inmenso: Que es tan grande que no se puede medir.

*

El deber dominicano, obliga a decir las más justas y bellas palabras para Hugo Cabrera.

*

Con el gran temor de que todo lo que pueda decir, me deje como un injusto a un inmenso dominicano, apelo a copiar una estrofa de Pablo Milanés, poeta que habla con el corazón.

*

“Si el poeta eres tú / Como dijo el poeta / Y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú/Qué tengo yo que hablarte, Inmenso”.

*

Juan Pablo Matías, a quien llamábamos por el apelativo de Juan Torta, fue un destacado boxeador del barrio El Congo.

*

La Torta brilló cuando el boxeo amateur estaba en su mejor momento en Santiago y el país.

*

El pasado lunes, Juan Torta, el joven de movimientos elegantes sobre el ring, de manos agiles y que tongoneaba el dorso con elegancia para evadir embestida, falleció.

*

Pero el dolor siguió en aumento, don Andrés Toribio, joyero que adoptamos en El Congo, también fue a reunirse con Dios.

*

Don Andrés era un gran aficionado al béisbol y softbol, siempre con buenos consejos para los más jóvenes.

*

Un día llegó a “La Embajada” donde doña Pola, y ya jamás nos dejó, se ganó el corazón de todos.

*

Que sus almas descansen en paz, hombres de los deportes, que vivieron para hacer el bien.

*

SQUEEZE PLAY: El hueso Bombers lo tenemos en el Tabique Nasal…Agradezco la lluvia de felicitaciones…Gracias a todos, no hay espacio para mencionarlos…Viene un lobo que mete miedo para el fútbol dominicano…Alejandro “El Lobo” Guerra, de Venezuela estará con los Delfines…Los amigos sudamericanos de Solo Fútbol, aseguran que es el mejor refuerzo que habrá en la LDF…A propósito de fútbol, me dijo Leo Sánchez que Paolo Modolo se está preparando para anotar el esperado gol este año…Por lo que vi en un video, ni El Bolillo evitará que Paolo anote ese gol…Cuáles son los equipos que tiran al color amarillo en la LDF…El amarillo está duro por el Cibao…Ganaron las Águilas Cibaeñas que son amarillas…Ganó el Gregorio Urbano Gilbert (GUG) que es amarillo…Los Caballos del Cibao son amarillos, pero no está definido si se hará este año el Clásico de Softbol Arnulfo Gutiérrez…Muy penoso y desagradable lo que hicieron en Haití a la selección de fútbol de Belice…Demostraron que son irracionales…La FIFA y Concacaf deben tomar cartas en ese asunto…Aunque sabemos que los organismos del fútbol no perdonan ese tipo de conducta y menos que se ponga en peligro la integridad física de los jugadores y personal del equipo…César Consuegra estaba practicando deslizamiento en su casa…Pero hizo uno tan duro que cayó como una pera madura…Cuando Consuegra estaba en el suelo sin poder levantarse, pasó por el frente Santana Martínez y sin saber que estaba allí tirado gritó: ¡¡¡Reeecojan!!!…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que las orquídeas es la familia de planta que presenta un mayor número de especies, muy apreciadas por sus espectaculares y sofisticadas flores…La Royal Botanical Gardens acepta cerca de 22 mil especies, pero el número exacto es desconocido y se calcula que supera las 25 mil especies…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez