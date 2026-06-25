Rusia, China, Irán y Corea del Norte han formado el Frente Euroasiático que se fortalece con la rehabilitación de Corea del Norte como un actor clave en Asia Oriental. Tras años de aislamiento y sanciones internacionales, el país ha logrado romper el cerco diplomático y económico, gracias al respaldo estratégico de China y Rusia.

​Las históricas visitas de los presidentes Vladímir Putin y Xi Jinping a Pionyang han consagrado a esta nación como un pilar fundamental del bloque que se opone a la hegemonía del imperialismo norteamericano, del sionismo y de la guerra de agresión de Israel contra Irán. El frente proclama un nuevo orden mundial, multipolar, que garantice el progreso compartido de los pueblos del mundo.

Corea del Norte, ya consolidada como potencia nuclear, ha demostrado ser un aliado incondicional de Rusia en el conflicto de Ucrania mediante el envío de suministros militares y contingentes de apoyo. Asimismo, Pionyang ha dejado claro que su arsenal de misiles intercontinentales tiene la capacidad de disuadir directamente a Estados Unidos y a sus aliados tradicionales en la región y en Medio Oriente, como Israel.

​La integración formal de Corea del Norte en esta alianza estratégica con China y Rusia redibuja el mapa de la seguridad global. Este apoyo recíproco adquiere un peso crítico en el tablero de Medio Oriente, donde Pionyang se muestra dispuesta a respaldar a Irán, compensando temporalmente la falta de armas nucleares de la República Islámica, con su propio poder de disuasión destructiva.

​Por su parte, Irán ha fortalecido este frente multipolar. Desde 2019, Teherán realiza ejercicios militares conjuntos con Rusia y China, y ha comenzado a asimilar equipamiento militar ruso de última generación, incluyendo cazas Su-35 y sistemas de defensa antiaérea S-400.

​El giro político de Rusia y China, que en la práctica han dejado sin efecto las sanciones de la ONU contra Pionyang, ha provocado una reactivación económica sorpresiva en Corea del Norte. De este modo, el país asiático pasa de ser un Estado aislado a convertirse en una pieza geopolítica indispensable.

​Esta acelerada consolidación del bloque euroasiático responde, en gran medida, al giro belicista percibido en Occidente. El auge de posturas de extrema derecha en Europa, sumado a la retórica de confrontación directa contra Rusia y China por parte de los países bálticos y sectores de Alemania y Ucrania, ha reactivado las alarmas de una guerra global. A esto se añade el apoyo irrestricto de las potencias occidentales a las campañas militares y el genocidio de Israel en Palestina, Líbano y Siria, lo que obliga a Irán, Rusia, China y Corea del Norte a cerrar filas en una alianza militar y económica sin precedentes desde la Guerra Fría.

Franklin Rosa