El escritor dominicano Julio Montero presentará en NY su libro “HUNGRI”

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Julio Montero Aracena, un escritor y emprendedor dominicano en esta ciudad, pondrá en circulación su ópera prima, “HUNGRI: Cómo los dibujos animados me enseñaron a no rendirme”, en el marco del Festival del Libro y la Cultura Dominicana 2026.

El evento, organizado por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana bajo el lema “Leer es florecer”, se celebrará este viernes 10 de julio a las 6:00 p.m. en el Auditorio del George Washington Educational Campus, ubicado en el 549 la avenida Audubon con la calle 193, en el Alto Manhattan.

HUNGRI es una obra de carácter autobiográfico donde el autor narra cómo la imaginación y las animaciones de su infancia funcionaron como un refugio emocional y un motor de resiliencia ante las adversidades cotidianas.

Las memorias cuentan con los prólogos del destacado Magino Corporán (representante ante la ONU) y de Carlos Samuel Valerio. Actualmente, el libro ya se encuentra disponible a nivel global en las plataformas digitales de Amazon, Apple Books y Google Play Books.

Originario de Mao, Valverde, y radicado en El Bronx, Montero Aracena combina su profesión de contador graduado en UTESA y su experiencia en el sector de seguros con su verdadera vocación: la creación de proyectos que conecten las raíces dominicanas con el público actual.

Además de escritor, es el fundador de HUNGRI Studios, una casa creativa dedicada al desarrollo de videojuegos como WARCHESS y GEREZ, así como del webtoon El Eco de Memorium.

Con esta presentación, el autor busca inspirar de manera directa a la comunidad dominicana e inmigrante en los Estados Unidos, invitándoles a descubrir la fuerza y el valor de superación que reside en sus propias historias de vida. Los interesados pueden confirmar su asistencia en https://dominicanaflc.com/