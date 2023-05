El artista de música urbana LA MAYEYA estrena tema “ELLA SE FUE” a ritmo de bachata que conecta con los amantes del género

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por José Zabala.

New York- El cantautor José María Disla mejor conocido como “La Mayeya” reconocido como artista urbano , nació en San Francisco de Macorís, República Dominicana supo lograr una bachata con el ritmo, lírica y los colores propios que caracterizan al género con la canción la contagiosa canción “ELLA SE FUE”. LA MAYEYA, es cantante, compositor, actor, productor y arreglista, con más de 12 años en el ámbito musical donde se ha destacado en especial en el género de la música urbana, pero ahora incursiona exitosamente en bachata.

“Ella se marchó sin importarle lo que yo sentía… Ella me dejó por otro fulano en busca de mejoría, pero “Ella se Fue” para no volver. Ay Dios mío qué grande, ¿por qué me dijiste que tú volvería? “Ella se Fue” para no volver. Este es un solo párrafo muy bien interpretado, con un sentimiento propio de los artistas grandes del género y La Mayeya va en camino con su rica música a ocupar muy buena posición la lista de los exitosos a ritmo de bachata.

“Gracias a Dios he podido lograr varios temas en Bachata como son: “Jugando a ser Infiel”, “Olvídame tú” y “Ella se Fue” los cuales están encantado a los seguidores del género y estoy muy emocionado con eso. Soy músico e incursionar a ritmo de bachata me rectifica mi solidez como artista. Gracias a todos mis seguidores por su apoyo y gracias a los seguidores del género y no lo voy a defraudar”, dijo LA MAYEYA.

“La Mayeya” es un artista que cada día se reinventa en su carrera, no tiene límites a la hora de producir música. Su amplio portafolio cuenta con canciones en diversos géneros musicales tales como reguetón, trap, dembow, merengue, baladas y recientemente cuenta con una producción en bachata la cual no tiene desperdicios. En esta producción podremos disfrutar de temas tales como “Jugando a ser Infiel”, “Olvídame tú” y “Ella se Fue” canciones al ritmo de los colores de ahora pero sin perder la esencia original de la bachata Dominicana.

Dentro de las metas del artista no se descarta la posibilidad de colaborar junto a artistas que han sido de gran inspiración para él como: Luis Vargas, Anthony Santos, Raulin Rodríguez y El Rey Don Omar uno de los artistas urbanos con quien él más se identifica.

Cabe destacar que La Mayeya desde muy temprana edad “La Mayeya” venía con la música en la sangre, dado a que su abuelo y su padre fueron músicos muy reconocidos en su época. “La Mayeya” creció escuchando artistas de la talla de Luis Segura, Luis Vargas y Anthony Santos entre otros. A la edad de 12 años emigra a Los Estados Unidos específicamente a la ciudad de Detroit Michigan, y es allí cuando su vida da un giro y conoce la cultura del Hip-Hop Americano y su amigo Supreme, quien por primera vez lo invita a un estudio de grabación y es entonces cuando “La Mayeya” empieza a descubrir su amor y talento por la música urbana y graban sus primeros temas. Destacándose en su barrio y la escuela como los artistas de la comunidad, tanto así que luego “La Mayeya” fue invitado para abrirle concierto a grandes artistas tales como Fulanito, Pitbull, Fat Joe entre otros.

El Artista cuenta con 3 producciones entre ellas ha colaborado con artistas de la talla de Toxic Crow, uno de los pilares del movimiento Urbano Dominicano. En la actualidad, colabora con artistas tales como La Perversa, Secreto “El Famoso Biberón”, Harakakiko, CherryScom entre otros. Dentro de sus temas con más visitas en YouTube cuenta con el sencillo “Hablé con Dios” el cual consta con millones de reproducciones.