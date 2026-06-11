EDENORTE impulsa plan de expansión eléctrica con inversión superior a RD$1,100 millones para fortalecer el desarrollo de la Región Norte

Santiago. – En el marco de su compromiso con la modernización del sistema eléctrico nacional y el desarrollo sostenible de la región Norte, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) ejecuta durante este año un amplio plan de repotenciaciones y construcción de nuevas subestaciones, con una inversión estimada de RD$1,103 millones, destinado a fortalecer la capacidad operativa de la red y garantizar un servicio más estable, confiable y eficiente para miles de usuarios.



Como parte de esta iniciativa, la empresa proyecta incorporar aproximadamente 220 MVA de potencia adicional instalada, una expansión significativa que permitirá responder al crecimiento sostenido de la demanda energética, mejorar los perfiles de voltaje y reforzar la infraestructura eléctrica en las provincias que conforman su zona de concesión.



Este importante esfuerzo forma parte de la visión estratégica de EDENORTE de continuar impulsando el desarrollo económico, industrial, comercial y residencial de la región Norte, mediante inversiones que aseguren una red eléctrica moderna, robusta y preparada para los desafíos del futuro.



Dentro del programa se contempla la repotenciación de doce subestaciones consideradas clave para el fortalecimiento del sistema eléctrico regional. Entre ellas se encuentran las subestaciones de Cotuí, en Sánchez Ramírez, y Canabacoa, Zona Franca Santiago T02, Gallera T01 y Nibaje T01, en Santiago, las cuales incrementarán su capacidad de transformación de 37 a 50 MVA, aportando una mayor capacidad de respuesta ante el crecimiento de la demanda.



Asimismo, serán fortalecidas las subestaciones de Quinigua, en Santiago; Montecristi T02; Abanico PER, en la provincia Duarte; Bonao PER T02, en Monseñor Nouel; Rincón 69 kV, en La Vega; además de las subestaciones de Samaná y Sánchez, cuyos aumentos de capacidad permitirán mejorar considerablemente la calidad y continuidad del servicio en esas localidades.



Como parte de la expansión de la red eléctrica, EDENORTE también construirá cuatro nuevas subestaciones que contribuirán a atender el crecimiento urbano, industrial y productivo de diversas comunidades. Estas son Las Lagunas, en Sánchez Ramírez; Arenoso-Bajo Yuna, en la provincia Duarte; Acero del Cibao (Los Checos), en Santiago; e Imbert Nueva, en Puerto Plata.



La ejecución de estos proyectos impactará positivamente a miles de clientes en provincias como Santiago, Duarte, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Samaná, Montecristi y Monseñor Nouel, fortaleciendo la capacidad de distribución energética y creando las condiciones necesarias para acompañar el crecimiento económico y social de estas demarcaciones.



Con esta inversión histórica, EDENORTE reafirma su compromiso de continuar desarrollando una infraestructura eléctrica moderna y resiliente, alineada con los objetivos de sostenibilidad, eficiencia energética y mejora continua del servicio, contribuyendo así al bienestar de los ciudadanos y al progreso de toda la región Norte del país.



La empresa destacó que estas obras representan una apuesta decidida por el futuro energético de la región, garantizando una red más robusta y preparada para satisfacer las necesidades de una población y una economía en constante expansión.