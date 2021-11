Cinco puestos de castigo en la parrilla para el neerlandés y tres más para Bottas. Sainz, sin sanción. Fernando, en su mejor posición desde 2013

Se corta la tensión con un cuchillo en Qatar, y cada acción se mira, revisa, analiza, lo mismo que cada alerón y cada elemento de los coches que se juegan el título. Aunque esta vez se trata de una acción disciplinaria y ha acarreado un verdadero problema para Max Verstappen.

El holandés ha sido sancionado por los comisarios del Gran Premio de Qatar a menos de dos horas del inicio de la carrera con cinco posiciones tras no frenar el coche de manera evidente con doble bandera amarilla en la Q3 de la clasificación de ayer. Un verdadero golpe al de Red Bull, que salía segundo y ahora será séptimo con Hamilton primero y a 14 puntos. Delante, los dos Mercedes y Fernando Alonso, que de rebote logra el mejor puesto de salida en esta temporada de su regreso, y desde hace ocho años (Bahréin 2013), tercero, ya que Bottas ha sido sancionado con tres plazas por el mismo motivo y parte sexto.

Verstappen ya perdió una pole muy parecida así en 2019 en México y a Vettel este año en Bahréin le metieron cinco puestos de sanción por este mismo error. “A mí me quitaron tres puestos en Austria con una sola bandera que ni vi, así que es lógico y aplaudo que haya consistencia”, ha dicho Hamilton.

UNA BANDERA INOPORTUNA

Todo vino tras las banderas amarillas provocadas por Pierre Gasly al terminar la Q3 de Qatar, momento en el que hay que rebajar la velocidad en pista, con mayor o menor prisa según sean banderas simples o dobles. Y en el caso de Verstappen fueron dobles, con el coche de Gasly parado en plena recta y con las que logró su vuelta final y el segundo puesto en parrilla.Y el reglamento es taxativo: “Cualquier piloto que pase por un sector con dobles banderas amarillas debe reducir la velocidad significativamente, debe quedar claro que no ha intentado establecer un tiempo de vuelta significativo. A cualquier piloto en un sector de dobles amarillas se le borrará ese tiempo de vuelta”. Max cede posiciones, aunque se defendiera diciendo que no está claro si le saltó la señal en el volante, que fue algo fugaz y remolona. Ni él ni Bottas aseguraron ver nada, aunque en las imágenes que se van viendo hay señales amarillas en la pista.

El caso es que Verstappen declaró a las 11:45 hora de España, seguido de Sainz y de Bottas, ambos por lo mismo, solo que ninguno tuvo doble amarilla, sino simple y no mejoraron sus tiempos. “Además yo fui el único que levantó, no sé ni porque me han llamado”, dijo Carlos, que finalmente no ha sido sancionado y partirá sexto entre Bottas y Verstappen.. La otra duda, si Leclerc recibiría sanción por el cambio en la célcula de supervivencia (detectaron una grieta en el chasis) quedó en nada al hacerlo Ferrari en tiempo y forma. Conserva su puesto de salida.

Además de esto, quedarán aún por ver las secuelas en pista de la no sanción a Verstappen por su defensa en Brasil. Hubo reunión de pilotos, "y todo quedó claro", dijo Max ya que varios rivales valoran mostrarse tan duros como él en pista. Para Lewis es todo lo contrario: "No. No está claro. Todos los pilotos, excepto Max, solo pedían claridad, la mayoría pedía claridad, pero no estaba muy claro. Todavía no está claro cuáles son los límites de la pista. Claramente, ya no es la línea blanca, al adelantar, pero … sí, lo hacemos. Solo pedimos coherencia".

