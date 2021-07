El sábado arrancó el Baloncesto Superior de Puerto Rico y 13 mil fanáticos asistieron a un partido.

*

El encuentro fue entre los Capitanes de Arecibo, que tienen una particularidad, uno de sus dueños, es un trapero que se llama Anuel AA. El Pachá es que lo conoce.

*

El otro equipo fue los Cangrejeros de Santurce, que tiene entre sus dueños, otro trapero, Bad Bunny.

*

El quinteto de Anuel AA se impuso 93-89 a Bad Bunny para poner la serie particular 1-0.

*

El incansable Víctor Liz, Capitán de Pueblo Nuevo y la Selección Nacional, está con los Leones de Ponce, donde juega como nativo.

*

Liz jugó en el baloncesto Superior de Santiago, se fue a Puerto Plata, luego la Selección Nacional y ahora en “Portorro”.

*

En ese mismo equipo está el conocido Paris Bass, quien anotó 27 puntos y Liz 23, pero perdieron 86-84 de San Germán.

*

Otro que está en acción con los boricuas es Ángel Núñez quien encestó 13 puntos para los Mets de Guaynabo, pero perdieron 76-71 de los Brujos de Guayama, el equipo de Juan José Tejada.

*

Por ahí deben de estar los Suero (Gerardo y José Miguel), quienes son muy bien valorados en la vecina isla.

*

Otro que tiene sus dólares asegurados en el basket de Puerto Rico es Rigoberto Mendoza (El Vikingo). ¡Suerte muchachones al 58 por 1!

*

SQUEEZE PLAY: “Con oro cualquiera hace poesía”, Gustavo Adolfo Becker…Me informa Santana Martínez que desde el próximo lunes su programa Infodeportivas regresa a su horario original 3:00 de la tarde…Por Teleuniverso, Canal 29…Debido a las clases virtuales estaba saliendo a las 2:30 de la tarde…Infodeportivas tiene 21 años de transmisión corrida…Claro, fue que Santana comenzó muy joven, a los 19…Como es el primero en el horario habitual, sintonice por si acaso Santana trae algo…Publiqué el lunes, cito: “No es sorpresa que Juan Soto gane el Derby de Jonrones este lunes”…Agregué: “Es un bateador que mata el “bipitch”…No ganó pero se llevó todos los elogios y derrotó al Superman Japonés…No escribió el cronista, sino el scout…!La reversa!…Me llamaron para que no publique lo que me dijeron del próximo presidente de la Asociación de Béisbol Olímpico de Santiago (ABOS)…Estoy loco por decir las iniciales…También, me escribieron que Tite Núñez está suspendido por la Federación Dominicana de Béisbol Olímpico (FEDOBE)…Si suspendieron a Tite que es el presidente, debe asumir el vice…Mirando la directiva, el vice es Tomás Bonilla…Dos personas como Apolinar Peralta y Junior Mariñez echar para atrás?…No lo creo…El exbaloncestista Miguel Solano expresa su solidaridad con Tirso Arjona desde Michigan…Los amigo Alexis Castro, Arnulfo Gutiérrez, José Izquierdo, Víctor Suárez, Miguel Tejada, Danilo Castro, Héctor Fernández, Walter Musa y los peloteros, lo dejo ahí, están felices con la reapertura de las lidias de gallos…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que manutergio es el paño de lino blanco que el celebrante principal en la misa usa para secarse las manos inmediatamente de la preparación del cáliz…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez