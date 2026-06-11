DREAM Project y Orica continúan ampliando el acceso a la lectura en comunidades vulnerables

Pueblo Viejo, Sánchez Ramírez, – DREAM Project y Orica reafirmaron su compromiso con el desarrollo integral de la niñez dominicana mediante la celebración de “La Feria de los Bloques Mágicos”, una iniciativa orientada a fomentar el amor por la lectura y el aprendizaje entre estudiantes de nivel primario. A través de su apoyo a 12 ferias del libro al año y la distribución de más de 12,000 libros durante el mismo periodo, Orica continúa ampliando el acceso a recursos educativos de calidad para niños, niñas y familias en distintas comunidades de la República Dominicana.

La más reciente edición de la feria se llevó a cabo el pasado 13 de mayo en las comunidades de Tocoa y La Piñita, del distrito municipal de Zambrana, provincia de Sánchez Ramírez, beneficiando de manera directa a estudiantes de los centros educativos Salustiana Hernández José y Leonidas Ramos. Durante la jornada, los participantes recibieron libros de alta calidad adecuados a sus edades, así como mochilas escolares, contribuyendo al fortalecimiento de los hábitos de lectura tanto en el aula como en el hogar.

Esta iniciativa forma parte de un acuerdo de colaboración de tres años entre DREAM y Orica, una de las principales empresas proveedoras de soluciones para los sectores de minería e infraestructura a nivel mundial. A través de esta alianza, ambas organizaciones implementan el programa “Mi Propia Biblioteca” en seis escuelas públicas del país, garantizando el acceso a recursos educativos interactivos y promoviendo una cultura de aprendizaje continuo.

Más allá de la entrega de libros, “La Feria de los Bloques Mágicos” ofreció un espacio recreativo y educativo diseñado para despertar el interés por la lectura de manera dinámica y divertida. Los estudiantes disfrutaron de lecturas en voz alta, actividades deportivas lúdicas y jornadas de pintura facial, convirtiendo el descubrimiento del mundo de los libros en una experiencia enriquecedora y motivadora.

La actividad contó con la participación de ejecutivos de Orica en la República Dominicana. Welintong López, Gerente Territorial de la empresa, expresó la satisfacción que representa para la organización respaldar iniciativas de esta naturaleza.

“Para nosotros es motivo de gran orgullo poder contribuir con estas comunidades y apoyar el crecimiento de los niños, niñas y jóvenes que residen en ellas. Nos sentimos afortunados de aportar nuestro granito de arena para que estos estudiantes tengan sueños y oportunidades que les permitan construir un mejor futuro”, manifestó López.

Por su parte, Ismelda Tavárez, especialista de Importación y Exportación de Orica y participante activa de la jornada, destacó la importancia de promover la lectura como herramienta para el desarrollo infantil: “A través de la lectura podemos ayudar a que los niños desarrollen su imaginación y creatividad, al tiempo que reducimos la exposición excesiva a las pantallas”.

La comunidad educativa recibió con entusiasmo el apoyo brindado por ambas instituciones. Diocirda Agramonte Martínez, directora del Centro Educativo Salustiana Hernández José, agradeció el esfuerzo conjunto y resaltó el impacto positivo de la iniciativa.

“Este programa fortalece la lectura, la escritura y la comprensión lectora de nuestros estudiantes de nivel primario. Agradecemos profundamente a todo el equipo por su dedicación y entrega”, expresó.

De igual manera, Johanny Hernández Lantigua, representante de la Asociación de Madres, Padres y Amigos de la Escuela (APMAE), compartió su satisfacción por el programa y destacó el valor de que los estudiantes puedan contar con su propia biblioteca en casa.

Con la mirada puesta en el futuro, DREAM Project y Orica continúan fortaleciendo su alianza estratégica y renovando su compromiso con la educación, la imaginación y la transformación social de las comunidades rurales dominicanas que más lo necesitan.