“Sin faltarle el respeto” al dominicano, el jugador de los Warriors expresó que vencer a los Celtics fue más fácil que enfrentar a los Cavs de James

Por ESPN Digital

De una manera “respetuosa” el cuatro veces campeón de la NBA Draymond Green reveló que el reto de enfrentar a los Boston Celtics en las pasadas finales no fue tan complicado como jugar ante los Cleveland Cavaliers comandados por LeBron James.

“LeBron puede preparar a sus jugadores para lo que viene. Al Horford no pudo prepararlos para lo que vino, así que sabías eso, sin faltarle el respeto a Al Horford”, expresó Green en el podcast The Old Man & The Three de J.J. Redick.

Draymond pareció tomar algunos ataques directos al dominicano y mencionó un par de episodios ocurridos durante la serie.

Mientras el público del podcast reía a lo expresado sobre Horford, Green recordó los momentos en que el jugador de los Celtics mostrara sus bíceps expresando fuerza o dominio.

FLEX ON THEM AL HORFORD pic.twitter.com/GKKrSAv8kZ — Slightly Biased (@BiasedSlightly) June 3, 2022

“Bueno, Al Horford hizo esto en el primer partido”, mientras imitaba el gesto del dominicano. “Después lo hizo en el juego 6 y me reí de él y perdieron”.

Green quiso aclarar que no eran críticas dirigidas hacia Horford, sino alabanzas hacia LeBron James.

“Es más fácil porque no estás jugando contra LeBron James”, contestó Green al preguntársele si fue más fácil porque los Celtics como grupo no habían estado en una final anteriormente.

“Me preguntaron en conferencia de prensa algo como si los coeficientes intelectuales de los Boston Celtics se comparan con los de LeBron y fue como cállense. ¿De qué estamos hablando? Es más fácil porque no estás jugando contra LeBron, quien es la mente maestra de nuestro juego. Así que no está jugando ajedrez ante él. Es mucho más fácil jugar ajedrez ante cualquiera, pero ante LeBron es diferente”, agregó Green.

Los Golden State Warriors vencieron en seis partidos a los Boston Celtics para alcanzar su cuarto título de campeones en las útimas ocho temporadas.