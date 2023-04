El DRS de Alonso desespera en una pole accidentada de Leclerc

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

El monegasco saldrá primero, delante de Checo y Verstappen, y aspira a la victoria en el sprint. Sainz cae al quinto. Fernando, octavo con problemas en el Aston Martin

Jesús Balseiro

Depende de quién se choque, es un error grosero o un piloto que busca los límites, ya se sabe. Sargeant falló como un ‘rookie’ en la SQ1 cuando destrozó la parte trasera del Williams contra las protecciones y provocó una bandera roja. Leclerc lo hizo como un héroe, como un ‘poleman’: destrozó el alerón delantero en su última vuelta de SQ3 (y arruinó la vuelta de Sainz, que tampoco hubiera cambiado mucho el resultado final) pero aseguró la primera posición también para la parrilla del esprint. Una carrera, corta, que Ferrari sí puede ganar.

El genio de los urbanos partirá por delante de Pérez y Verstappen este sábado. El mexicano, otro especialista de los circuitos callejeros, batió al campeón. Russell completa la segunda línea con Sainz quinto. Un Carlos desdibujado, lejos de su compañero e incómodo en el Ferrari (le cambiaron el MGU-K y progresó varias décimas) en un circuito donde la confianza es fundamental. Además estará emparedado por los dos Mercedes en la parrilla, nada agradable para una carrera de 17 vueltas.

El DRS de Alonso da más problemas

Los Aston Martin dieron un decepcionante paso atrás y en el caso de Alonso, octavo delante de Stroll, hay causa mecánica. El DRS dio problemas durante toda la sesión, como sucedió el viernes. No se activó en la recta principal, solo en la de atrás, y dejó al asturiano con una velocidad punta hasta 10 kilómetros por hora inferior a la de sus rivales directos (como Russell o el propio Verstappen). Es cierto que en otros circuitos el efecto sería mayor, porque aquí el alerón trasero es relativamente estrecho.

Pero la pieza nueva del equipo de Silverstone desespera, porque sin DRS es muy difícil defenderse e imposible atacar en este circuito, con la recta más larga del calendario (2.2 kilómetros). Y con dos carreras ahora por delante, los mecánicos necesitan encontrar una solución para que el alerón se abra en la recta principal. No tiene buena pinta. “Un día complicado, otra vez. Cuando te subes al coche y vas directo a la Q1 es complicado. Tuvimos problemas con el DRS, que sigue sin funcionar correctamente, y fue complicado. Intentaremos lo que podamos hacer (para arreglarlo antes de las carreras) porque hay dos intentos, dos carreras. Estoy seguro de que los mecánicos están investigando”, dijo Fernando tras la clasificatoria.

La primera clasificación para un sprint

Los riesgos son enormes. “Bakú ya es un desafío como circuito. Son demasiadas cosas para un gran premio. Hay potencial en este formato, pero en Bakú se pilota al 90% porque hay muchas sesiones”, decía Alonso. El invento, en cualquier caso, parece que funciona. Pero no en este circuito. Este Sprint Shootout que podría traducirse vulgarmente como clasificación a todo gas desvincula la carrera corta de la prueba principal del domingo. Quizás eso desmotive a partir de ahora a los pilotos que no aspiran a los puntos, porque tampoco aspirarán ahora a una mejor posición en parrilla. Por el momento, ha ofrecido algún agujero en el reglamento a gente como Norris, que utilizó un juego de blandos adicional en la clasificación del viernes a costa de no salir en la SQ3. Importan más los puntos del domingo que los del sábado. Pero el espectáculo de esta tarde siempre es bienvenido.