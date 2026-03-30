¿Dónde está la “globocracia”?

Reflexión sobre el poder global, la soberanía y las decisiones que impactan a las naciones sin pasar por el voto ciudadano

Por Luis González Fabra

Nuestro país ha entrado en una etapa de dificultades que no han sido creadas internamente, sino que responden a fuerzas y circunstancias externas que escapan a nuestro control directo. En este contexto, resulta cada vez más complejo distinguir entre la verdad y la desinformación, especialmente cuando se analizan conflictos internacionales como la guerra contra Irán impulsada por Estados Unidos e Israel.

Plantear que decisiones de tal magnitud responden únicamente a la voluntad de una figura como Donald Trump resulta una explicación simplificada. Detrás de estos acontecimientos surgen interrogantes sobre los verdaderos centros de poder que influyen en el escenario global.

En ese marco aparece el concepto de “globocracia”, una noción que, aunque no forma parte de los manuales clásicos de sociología política ni posee un reconocimiento académico formal, ha ganado fuerza como herramienta para describir dinámicas de poder contemporáneas.

El término se utiliza para referirse a actores que operan desde espacios de influencia global, tomando decisiones que impactan a millones de personas sin haber sido elegidos democráticamente. Entre ellos se señalan financieros internacionales, organismos multilaterales, magnates tecnológicos, fondos de inversión y grandes corporaciones transnacionales.

A estos “globócratas” se les atribuye actuar desde lo que algunos denominan “arriba del mapa”, influyendo en áreas clave como la economía, la cultura, la seguridad e incluso la vida cotidiana de los ciudadanos en distintos países.

No obstante, esta idea debe manejarse con cautela. Si bien describe una preocupación legítima de nuestro tiempo, también puede derivar en exageraciones o interpretaciones simplistas que se acercan más a teorías conspirativas que a análisis rigurosos.

Sin embargo, hay una realidad innegable: hoy en día, muchas decisiones que afectan a los Estados nacionales están condicionadas por factores externos, como los mercados internacionales, las tasas de interés, las políticas de organismos financieros y las tensiones geopolíticas.

Estos elementos repercuten directamente en la vida diaria, influyendo en el costo de los alimentos, el acceso al crédito, el comportamiento del turismo, las remesas y la estabilidad económica en general.

A diferencia del pasado, donde el poder tenía un rostro claramente identificable, en la actualidad este se manifiesta de formas más difusas: puede encontrarse en instituciones internacionales, grandes fondos de inversión o empresas tecnológicas capaces de moldear hábitos y percepciones colectivas.

Incluso, ese poder puede filtrarse a través de dispositivos cotidianos como el teléfono móvil, mediante plataformas digitales, mercados financieros o acuerdos firmados a miles de kilómetros de las comunidades locales.

Aun así, no es prudente utilizar el concepto de “globocracia” como una herramienta ideológica para rechazar toda forma de cooperación internacional o inversión extranjera. El aislamiento no es una opción viable en el mundo actual.

El verdadero desafío radica en encontrar un equilibrio: participar activamente en la economía global, aprovechar la tecnología y las oportunidades, sin renunciar a la soberanía ni al criterio propio. En definitiva, el problema no es la existencia de élites globales, sino que estas pretendan ejercer poder sin rendir cuentas, lo que, en cualquier contexto, constituye una forma de abuso.