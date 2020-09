La organización Dominicanos USA (DUSA), coordinada por el reconocido activista comunitario Eddy Cuesta, está impulsando la campaña de inscripciones entre los dominicanos y latinos en las calles de la ciudad, llamando a los inmigrantes a no tener miedo.

Encontrado ayer lunes en la tarde con un aparataje, acompañado por otros activistas y representantes de la oficina del Censo en Nueva York en la Plaza Las Américas en el Alto Manhattan, Cuesta dijo que la entidad que dirige mantiene su compromiso con mantener las conquistas políticas y de programas sociales, educativos y económicos en base a la población de los distritos electorales de la ciudad y el estado.

Explicó que si los hispanos no responden a llenar el formulario del Censo de Población y Familia de este año, se perderían dos escaños congresuales y millones de dólares que financian programas educativos, culturales, de salud y económicos.

Cuesta, señaló que aunque los dominicanos residentes en Washington Heitghs, están a la vanguardia dando respuesta en un 60%, en El Bronx, un 56% y a nivel nacional el 64%, todavía no es suficiente, por lo que la organización que dirige se empeña en motivar a más latinos para que respondan al censo.

“Estamos en un 10% más bajo, porque todavía tenemos algunas áreas que están muy bajas y necesitamos que por ejemplo, en el Oeste de Broadway, sean contadas”, dijo Cuesta.

Explicó que después del censo de 2010, los dominicanos emergieron como el grupo étnico con mayor población, pero muchos niños se quedaron sin ser contados.

“La gente no necesita tener miedo, porque toda la información es confidencial”, añadió, pidiendo a quienes viven en habitaciones rentadas a que no tengan temor porque eso no los va a afectar.

“Podríamos perder hasta $3,000 dólares por cada persona anual durante los próximos 10 años y eso, no puede ser”, dijo.

Informó que la participación no masiva de este año está influenciada por factores como la pandemia COVID-19, las políticas migratorias del presidente Donald Trump y la falta de una campaña publicitaria e informativa adecuada que pueda llegar directamente a los dominicanos y otros latinos.

“La campaña terminará el 30 de septiembre, pero estábamos supuestos a concluir el 30 de octubre, por lo que mantenemos brigadas en todo el Norte de Manhattan, asegurando que nuestra comunidad pueda responder al censo, hemos estado hablando con muchas personas que no lo habían llenado, para que lo hagan, incluso, hemos hecho entrega de comidas para motivarlos”, añadió.

Cuesta detalló que la comunidad podría perder 1,675 millones de dólares si no se cumple con la meta del Censo 2020, también dos escaños congresuales y la situación política para nosotros podría erosionarse”, añadió.

Reveló que aunque se estipularon 26 millones de dólares para la campaña, los medios dominicanos de información no fueron tomados en cuenta.

Dijo que la campaña de la organización está siendo apoyada por las presidencias de Manhattan y El Bronx y se han incluido a los productores de programas de televisión independientes para que el mensaje llegue a la comunidad.

“Nuestros medios deben ser tomados en cuenta para transmitir informaciones importantes a la comunidad, porque aunque somos la mayoría, no se nos toma en cuenta, especialmente a los medios de comunicación, y hay que agradecer el trabajo que están haciendo en beneficio del éxito de esta campaña”, añadió Cuesta.

Por Miguel Cruz Tejada