Dominicanos NY entre afectados por aumento costos en atención médica 2026

1 Min Read
Dominicanos afectados por aumentos costos medicos

 Por Ramón Mercedes  

 NUEVA YORK.- Cientos de dominicanos se encuentran entre las decenas de miles de neoyorquinos que han comenzado el año con un aumento en los costos en la atención médica, debido a la expiración de las subvenciones federales de la Ley de Asistencia Asequible, o Obamacare. 

 El cambio afecta a los estadounidenses que no tienen seguro médico a través de su empresa y no cumplen los requisitos para acceder a Medicaid o Medicare.

Expertos de Community Service Society of New York afirman que unos 43,000 residentes del estado de NY se enfrentan a un aumento.

Más de 20 millones de estadounidenses inscritos en la Ley de Asistencia Asequible verán cómo sus primas aumentan una media de más del 100 % en 2026, según un análisis de la organización sin ánimo de lucro KFF, dedicada a la investigación sanitaria.

