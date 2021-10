Aprovechando que este 16 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación, la coalición Dominicana Saludable solicitó al ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, hacer cumplir la Resolución No. 000013-2020, de fecha 23 de abril de 2020, que regula las cafeterías ubicadas en los establecimientos de salud.

En una comunicación dirigida al funcionario, la entidad expresa la importancia de la implementación de esta resolución que tiene por objetivo regular, controlar y vigilar la preparación, la comercialización de alimentos con alto contenido en grasas, sal/sodio, azúcar y de todos aquellos que no contribuyan a una alimentación saludable en las cafeterías ubicadas dentro de los establecimientos de salud del sistema nacional de salud.

Además, le fueron presentados los resultados de un levantamiento hecho por la ins-titución en el municipio de Santiago. El estudio encontró que no había ninguna constancia pública del seguimiento, cumplimiento o fiscalización de esta resolu-ción.

Asimos, según referían los entrevistados en el 26.92% de los establecimientos se venden helados; en el 34.62% se venden snacks, como son papitas, nachos, entre otros. Por otra parte, el 38.46% refiere vender cierto tipo de galletas dulces. El mayor porcentaje de los establecimientos, un 65.38%, refiere vender algún jugo industriali-zado o refrescos.

“Nos preocupa sobre manera el hecho de que nuestras autoridades sanitarias no estén prestando la atención que requiere la alimentación no saludable como uno de los más importantes factores de riesgo para la morbi-mortalidad por enfermedades no transmisibles, responsable de más de dos tercios de las muertes en nuestro país”, expresa Dominicana Saludable en una nota de prensa.

“En nuestro interés por lograr una mejor alimentación de los dominicanos, nos man-tenemos vigilantes de las leyes, decretos y resoluciones que están diseñadas para esos fines, por lo que solicitamos al señor ministro que dé las instrucciones de lu-gar, a fin de que se implemente, en el menor plazo posible, esta resolución”, agrega la entidad.

Dominicana Saludable es una alianza de organizaciones no gubernamentales de la República Dominicana cuyo propósito es prevenir y controlar las Enfermedades No Trasmisibles (ENT) en el país. Está orientada a reducir la inequidad, promover los derechos humanos y favorecer políticas efectivas con impacto en los factores de riesgo y determinantes de ENT.