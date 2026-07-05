Domínguez Brito critica gestión del Gobierno en seguridad y cuestiona reforma policial

Bartolo García

El dirigente político Francisco Domínguez Brito cuestionó la gestión del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en materia de seguridad ciudadana y afirmó que la reforma policial no ha producido los resultados esperados. Según sostuvo, el país enfrenta una situación preocupante debido al incremento de hechos que, a su juicio, afectan el Estado de derecho y la confianza de la población en las instituciones.

Domínguez Brito manifestó que las muertes de ciudadanos a manos de agentes policiales representan una realidad que no debe normalizarse. Indicó que la protección de la dignidad humana y el respeto a las libertades individuales deben ser pilares fundamentales de cualquier política de seguridad, al advertir sobre las consecuencias que estos hechos pueden tener para la institucionalidad democrática.

Asimismo, aseguró que la corrupción dentro de la Policía Nacional continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema de seguridad. En ese sentido, afirmó que existen prácticas ilícitas que, según dijo, requieren una respuesta firme y efectiva por parte de las autoridades competentes.

El dirigente también expresó preocupación por el aumento del consumo de sustancias ilícitas y denunció supuestos casos de extorsión durante operativos realizados contra ciudadanos, especialmente inmigrantes haitianos. A su juicio, estas situaciones deben ser investigadas y enfrentadas con transparencia para garantizar el respeto a los derechos de todas las personas.

Durante sus declaraciones, Domínguez Brito insistió en que la reforma policial debe traducirse en cambios reales dentro de la institución, fortaleciendo la ética, la profesionalización y los mecanismos de supervisión para recuperar la confianza de la ciudadanía y mejorar la seguridad pública.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a adoptar medidas que permitan corregir las deficiencias señaladas y fortalecer el sistema de justicia y seguridad. El dirigente sostuvo que el país necesita instituciones más eficientes, transparentes y comprometidas con la protección de los derechos fundamentales de la población.