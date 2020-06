Dodgers confirman casos positivos por COVID-19 en el equipo

Los Angeles Dodgers, como varios equipos en Grandes Ligas, tienen a algunos miembros en su organización que dieron positivo en la prueba del coronavirus.

Andrew Friedman, presidente deportivo de los Dodgers, no especificó si los contagiados eran jugadores en activo, pero dijo que ninguno de los positivos “han resultado en síntomas que hayan sido problemáticos”.

En seis días, jugadores de los Dodgers, separados en varios grupos para adherirse al protocolo de distanciamiento social, se reportarán para la segunda versión del campamento de pretemporada de tres semanas de cara a la temporada regular de 60 juegos que se disputará en estadios sin aficionados.

“Parte del reto es que hay muchas cosas que no conocemos. No hay duda de que vamos a tener un decente número de casos positivos en el campamento de pretemporada y durante la temporada”, señaló Friedman. “Para mí, se trata más de qué tan rápido podemos responder a eso, a las opciones de tratamiento, la cuarentena, asegurarnos que no se propague en el grupo. En ese contexto, ver cómo podemos contenerlo y que tengamos muy buenos protocolos de salud y seguridad colectivamente como grupos, todos trabajando juntos. Es algo que creo que podemos manejar.

“Sin embargo, quien pretenda decir hoy que sabe exactamente cómo pasarán las cosas, no es algo en lo que esté de acuerdo. Hay muchas cosas que no conocemos y mucha conversación interna sobre cómo leer y reaccionas ante las cosas que surjan. Ese es nuestro plan y mientras continuamos aprendiendo, sabremos más sobre cómo hacer las cosas”, agregó el presidente deportivo angelino.

Friedman puede hacer transacciones de nueva cuenta a partir del mediodía del viernes, tiempo del Este, y debe designar a su grupo de 60 jugadores para las 3 p.m. ET del domingo, con la mitad en el roster activo el Día Inaugural.

Los Dodgers están por finalizar un acuerdo que les permitirá usar el campo de beisbol de la Universidad del Sur de California como sede alterna de entrenamiento y quizá tenga a algunos peloteros en sus instalaciones de Arizona para su preparación si las clases se reanudan en el campus de los Trojans.

Los jugadores de los Dodgers entrenarán oficialmente por primera vez el 3 de julio, pero pueden hacerlo antes, siempre y cuando se sometan al protocolo de detección del virus.

Los Dodgers aún tienen varias cuestiones que resolver sobre las logísticas para mantener la seguridad y salud en su organización en un país que presenta contratiempos diarios de contagio por el coronavirus diariamente.