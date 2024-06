Tuto Tavárez

Estamos a una semana exacta de la Premier del documental “El Chilote Gloria del Béisbol Dominicano”.

*

Será el miércoles 26 en el Centro León a las 6:00 de la tarde, cuando se proyectará el documental preparado por Cineplus, con la producción de Héctor J. Cruz.

*

La cinta cinematográfica estará aderezada por la puesta en circulación de un libro sobre la vida de Chilote Llenas.

*

Cuatro destacados artistas dominicanos, simpatizantes de las Águilas Cibaeñas y admiradores de Chilote participan en el film.

*

Fernando Villalona, hace una bonita reseña de la primera vez que asistió al estadio Cibao y coincidió que fue la noche que Chilote pegó tres jonrones.

*

El Mayimbe, narra como quedó impresionado aquello vez que siendo jovencito vino de Loma de Cabrera al estadio Cibao.

*

Eddy Herrera, un santiaguero que aspiraba a ser pelotero, antes de ser descubierto por Wilfrido Vargas y que jugó clase A con Tito Peña.

*

El Galán del Merengue, tiene una buena participación, donde canta al famoso “Foul de Chilote”.

*

Robert Liriano, versátil artista de Santiago, coloca su afinada voz para interpretar un estribillo a Chilote.

*

El VIP de la música, describe el momento en que Chilote nació y confiesa un secreto del doctor que lo recibió.

*

Diomedes, líder del Grupo Mío, tiene una de las canciones emblemáticas de las Águilas Cibaeñas, con el merengue “Aguilucho desde chiquitico”.

*

Apodado el Artista, Diomedes menciona a varios jugadores aguiluchos en el tema, canta a Chilote en el documental.

*

Héctor Acosta, uno de los aguiluchos más aguerridos, estaba programado para participar en el documental, pero por problemas de salud no pudo estar.

*

El Torito utiliza en sus interpretaciones, frases de las Águilas que compiten con el tradicional merengue Leña, que suena en la séptima entrada.

*

SQUEEZE PLAY: “¡Qué artista se pierde el mundo!”, Nerón cuando Roma ardía…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Se van a sorprender, pero el jueves estuve en una actividad del 50 Aniversario de la Plaza Valerio…Uno de los artistas que presentaron fue Crazy Design…Y le puedo decir, emulando a Nerón ¡Qué artista se pierde el mundo!…Nunca había escuchado a Crazy Design cantando boleros y aquello es extraordinario…Hay que escucharlo interpretando a Rolando La Serie, Bienvenido Granda y otros del ayer…Cuando este artista nativo de Pueblo Nuevo, lo anuncie en tiempo de boleros, no se lo pierda…Hasta una salsa interpretó para complacer a Cheo Pérez…Será frente a los Marineros que juegan los Metros este miércoles en la Arena del Cibao…José García (Calcaño), nos informa que los Marineros de Puerto Plata son dirigidos por Maita Mercedes…Ese no necesita GPS para llegar a la Arena…Hacía rato que no veía una participación de un político, como la que tuvo el lunes el doctor Julián Serulle en 25 Grados al Mediodía…Genito García lo entrevistó y es lo mejor en una década…¿Kevin Cabral protesta?…La cosa es grande…Saludé al Rubio Charly el lunes…Pérfido italiano…Estaba con Miguel Ortega contando $…Me preguntó “Mi Bola de Cristal Empañada”, ¿Tú eres de Boston Celtics?…Contesté no…Me dijo, pero tu estás celebrando, entonces eres de Boston…Le dijo no, celebro porque soy de Horford, si Horford fuera de Dallas yo también le fuera a Dallas…!Viva la República Dominicana!…Por hoy, out 27.