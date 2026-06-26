Dirigentes del PLD en Estados Unidos respaldan a Francisco Javier García como aspirante presidencial

Bartolo García

Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) residentes en Estados Unidos expresaron su respaldo a las aspiraciones presidenciales de Francisco Javier García, tras la visita del dirigente político a la costa este del país norteamericano. Mediante un comunicado, líderes de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Massachusetts manifestaron que la República Dominicana necesita un presidente con experiencia de Estado, capacidad de concertación y gerencia comprobada.

Los representantes peledeístas sostuvieron que el país enfrenta un escenario de incertidumbre marcado, según señalaron, por la deuda externa, la inflación, el aumento de la delincuencia y el deterioro de los servicios públicos, por lo que consideran necesario que el PLD seleccione un candidato preparado para asumir los retos que enfrentarán los dominicanos a partir de 2028.

En ese sentido, afirmaron que Francisco Javier García posee la experiencia política y administrativa necesaria para encabezar ese proceso. “Confiamos en Francisco Javier García, que reúne esas capacidades y representa la mejor alternativa para restaurar la estabilidad, promover el desarrollo y garantizar el bienestar de todos los dominicanos”, expresaron.

Los dirigentes recordaron que el próximo 18 de octubre el PLD escogerá únicamente a su aspirante presidencial, quien posteriormente será ratificado conforme a lo establecido en la Ley Electoral. Indicaron que esa decisión debe centrarse en seleccionar al dirigente con mayores condiciones para enfrentar tanto al candidato oficialista como al resto de la oposición en las elecciones de 2028.

Asimismo, explicaron que su respaldo no responde a razones emocionales, sino al historial político de García, destacando su participación en importantes procesos electorales, así como las responsabilidades estratégicas que ha desempeñado dentro del partido, donde, aseguran, ha demostrado capacidad organizativa, disciplina y habilidad para construir consensos.

Finalmente, hicieron un llamado a la dirigencia y militancia peledeísta tanto en el exterior como en la República Dominicana a respaldar de manera decidida la candidatura de Francisco Javier García, al considerar que es el dirigente con mejores condiciones para conducir al PLD en la contienda electoral presidencial de 2028.